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16,4 миллиарда гривен налогов уплачено в области за 11 месяцев
10:42 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За январь-ноябрь 2017 года плательщики Одесчины направили в бюджет 16,4 млрд. грн. налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По данным ГУ ГФС, за 11 месяцев 2017 года в сводный бюджет Украины налогоплательщики Одесчины направили 16,4 млрд. грн.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3,7 млрд. грн. или на 30%», — отметил начальник Главного управления Глеб Милютин.
По его словам, в Государственный бюджет поступило 6,9 млрд. грн., местные бюджеты получили 9,5 млрд. грн.
В структуре поступлений в Государственный бюджет лидером является налог на добавленную стоимость — с начала года его поступило 3,4 млрд. грн., что на 35% или на 872 млн. грн. больше, чем в январе-ноябре прошлого года.
Весомые поступления обеспечены по налогу на доходы физических лиц — дополнительно в Государственный бюджет поступило полмиллиарда гривен, а в целом работодатели направили в бюджет 1,8 млрд. грн. этого налога.
На треть возросли поступления военного сбора — его уплачено 535 млн. грн. Темп роста к прошлогодним поступлениям составил почти 27%, дополнительно в бюджет поступило 113 млн. грн.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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