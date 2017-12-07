16,4 миллиарда гривен налогов уплачено в области за 11 месяцев

10:42 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За январь-ноябрь 2017 года плательщики Одесчины направили в бюджет 16,4 млрд. грн. налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По данным ГУ ГФС, за 11 месяцев 2017 года в сводный бюджет Украины налогоплательщики Одесчины направили 16,4 млрд. грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3,7 млрд. грн. или на 30%», — отметил начальник Главного управления Глеб Милютин.

По его словам, в Государственный бюджет поступило 6,9 млрд. грн., местные бюджеты получили 9,5 млрд. грн.

В структуре поступлений в Государственный бюджет лидером является налог на добавленную стоимость — с начала года его поступило 3,4 млрд. грн., что на 35% или на 872 млн. грн. больше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Весомые поступления обеспечены по налогу на доходы физических лиц — дополнительно в Государственный бюджет поступило полмиллиарда гривен, а в целом работодатели направили в бюджет 1,8 млрд. грн. этого налога.

На треть возросли поступления военного сбора — его уплачено 535 млн. грн. Темп роста к прошлогодним поступлениям составил почти 27%, дополнительно в бюджет поступило 113 млн. грн.