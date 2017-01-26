ИА «Контекст Причерноморье»
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Актуальная тема

ОЖД: итоги грузоперевозок за год

В региональном филиале «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» подвели итоги выполнения работы по грузовым перевозкам за 2016 год.
Так, по данным пресс-центра ОЖД, всего за 2016 год в филиале «Одесская железная дорога» было нагружено 31,3 млн. тонн грузов (517 тыс. 293 вагона), что на 1,6 млн. тонн (37 тыс. 897 вагонов) больше, чем в 2015 году. При этом среднесуточная нагрузка составляла 854 тыс. тонн (14 тыс. вагонов). // подробнее

Последние новости

Депутат горсовета высказалась в поддержку жителей Пересыпи, перекрывающих движение большегрузного транспорта   Транспорт / 14:26 26.01.2017
«Сотрудничество Карлова университета с ОНУ позволит студентам получить лучшее классическое образование», — мнение   Образование / 14:14 26.01.2017
«Более 60 выпускников ОНУ работают в структуре МИДа», — ректор ОНУ   Образование / 13:24 26.01.2017
Состоялось очередное заседание одесского исполкома   Власти / 13:06 26.01.2017
В полиции официально подтвердили самоубийство мужчины, открывшего стрельбу возле рынка «Киевский»   Правоохранительные органы / 12:51 26.01.2017
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре с шинами для грузовиков   Чрезвычайные ситуации / 12:37 26.01.2017
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 26 января   Финансы / 11:47 26.01.2017
Губернатор провёл встречу с Послом Азербайджана в Украине   Международные отношения / 11:29 26.01.2017
Около 60 студентов-международников смогут поступить в магистратуру ОНУ в 2017 году   Образование / 11:02 26.01.2017
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Обзоры

Одесса: НЕДЕЛЯ 10-11. 04.03.2013 — 18.03.2013   11:56 16.03.2013

• Президент Латвии
• И снова склоны
• Самолеты в Мюнхен  // подробнее

Обзоры по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

ЛЮДИ ДЕЛА-2016  26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Как мы уже сообщали, по традиции в день большого праздника, Крещения Господня, редакционная коллегия «Вечерней Одессы» и жюри конкурса «Люди дела» памяти первого Редактора Бориса Федоровича Деревянко определили победителей — людей дела — по итогам 2016 года.  / -
Одесский порт: не дадим министру продать буксиры за бесценок!  26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Вчера профсоюзный комитет Одесского порта направил официальное обращение к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады, в котором выразил категорическое несогласие с желанием министра инфраструктуры Владимира Омеляна продать 12 наиболее рентабельных буксиров частной компании P&O Maritime FZE всего за 50 миллионов долларов. При том, что ежегодно порт зарабатывает на работе портофлота порядка 15 миллионов долларов.  /  Олег Станиславов
Есть ли жизнь после Нового года?  26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Оливье доели, елку вынесли, из долгой праздничной спячки вышли, новый год — новая жизнь... Какая? Сейчас узнаем.  / -
Разгадка феномена  26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Обмен и возвращение узников во все времена были делом тонким и ответственным. В условиях «гибридной войны» подобная задача становится ещё сложнее. Проблемы начинаются уже на этапе терминологии. Можно ли назвать узников военнопленными? С формальной точки зрения данный термин не будет корректным, поскольку официально войны нет. Назвать узников заложниками тоже сложно. Ведь большинство из них попало в руки противника в результате боевых действий с применением танков, миномётов, гранатомётов, с линией разделения огня и присутствием контингента ОБСЕ. Да и сама антитеррористическая операция длится уже несколько лет, а в её обсуждении принимают участие президенты европейских стран и страны-члены ООН.  / Георгий ПИЛИПЕНКО. Член Национального союза писателей Украины, лауреат литературных премий
Моряки голодают. Ситуация — критическая  26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
В минувший понедельник с борта судна «Free Neptune» (флаг Либерии, оператор — греческая компания «FREE BULKERS SA»,) которое стоит на рейде порта Сохар (Султанат Оман) и где трудятся 22 украинских моряка, пришло тревожное сообщение. Закончилось топливо. Из-за этого судно будет обесточено. Немореходное состояние «Free Neptune» несет прямую угрозу жизням моряков, судоходству и экологии в этой части Аравийского полуострова.  / Олег Суслов
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo
11:20 24.11.2016
16-18 ноября 2016г. состоялся один из самых авторитетных дегустационных конкурсов мира — «Effervescents du Monde» (Франция, Бургундия). Украину на международном конкурсе лучших игристых вин мира представляла только одна компания — «Шабо». Игристое вино Shabo Gold за высокое качество было награждено серебряной медалью.
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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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26.01 18:30
ОПЕРА «Севильский цирюльник»
27.01 00:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
27.01 11:00
Возложение цветов к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере
27.01 11:30
Церемония памяти жертв Холокоста
27.01 12:30
День рождения Музея личных коллекций им.А.В.Блещунова


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