ИА «Контекст Причерноморье»
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После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
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С НОВЫМ ГОДОМ!

yolka-2017

Дорогі друзі!

Вітаємо всіх наших читачів, партнерів, колег із Новим, 2017 роком!
Вдячні вам за те, що були з нами. Ми будемо і надалі робити все необхідне для того, щоб своєчасно забезпечувати вас цікавими новинами.
Нехай збудуться ваші найкращі надії, а у минулому залишаться негаразди і турботи.
Беріть з собою у новий рік завзяття, сподівання, гарний настрій!
Щастя, радості, здоров’я, добробуту!
Перемоги і миру! // подробнее

Последние новости

КП «Одесгорэлектротранс» сегодня работает без изменения графиков движения   Транспорт / 13:42 07.01.2017
Рождественский шахматный турнир проходит в Одессе   Спорт / 13:27 07.01.2017
Более сотни машин спецтехники расчищали ночью одесские дороги   Жилищно-коммунальное хозяйство / 13:21 07.01.2017
Праздничные рождественские богослужения прошли в одесских православных храмах   Общество / 13:16 07.01.2017
475 единиц техники и 767 человек личного состава сегодня ведут борьбу с последствиями стихии в Одесском регионе   Чрезвычайные ситуации / 12:43 07.01.2017
Спасатели ГУ ГСЧС освободили из снежных заторов на дорогах области более полутысячи человек   Чрезвычайные ситуации / 12:10 07.01.2017
28 населённых пунктов остаются обесточенными из-за непогоды в Одесской области   Жилищно-коммунальное хозяйство / 11:39 07.01.2017
Одесский аэропорт готовится к приёму и отправке вечерних рейсов   Транспорт / 17:47 06.01.2017
Спасатели освободили 16 автомобилей из заторов на юге области   Чрезвычайные ситуации / 17:21 06.01.2017
Мэрия призывает одесситов не скупать в панике хлеб в ненужном количестве   Торговля / 17:14 06.01.2017
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

від Дунаю до Бугу ● від Бугу до Дунаю  07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Голова обласної ради Анатолій Урбанський поділився з громадськістю своїми думками щодо підсумків роботи регіонального самоврядування за щойноминулий рік.  / Наші кореспонденти
Вітання А. Урбанського із 25-річ­чям газети «Одеські вісті!  07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Сьогодні «Одеські вісті» святкують 25-річ­чя виходу у світ свого першого номера. Чверть століття тому народилося місцеве самоврядування Одещини, розвивалося, мужніло, і поруч із ним цю путь пройшла газета Одеської обласної ради. Ми разом переживали і негаразди, і успіхи, і складнощі росту демократії. І зараз ми обруч ідемо шляхом складних, але вкрай потрібних суспільству реформ.  / Голова Одеської обласної ради Анатолій УРБАНСЬКИЙ
На принципах разума, добра и объективности  07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Прекрасно помню первое заседание редакционной коллегии, на котором обсуждался пробный выпуск газеты Одесской областной рады «Одеські вісті». Кажется, это было совсем недавно, а уже улетела в невозвратность четверть столетия. Первая информационная ласточка вызвала одобрение, и 1 января 1992 года подписчики получили номер газеты, который освятил депутат областной рады отец Тихон. Тираж был отпечатан на украинском и на русском языках, чего до этого не делала ни одна газета в стране.  / Віктор Мамонтов
Вітання Володимира Саркісяна із 25-річ­чям газети «Одеські вісті!  07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
«Одеським вістям» виповнюється 25 ро­ків. За цей час з’явилися, завоювали попу­лярність і знову поринули в небуття багато які часописи. Чимало видань із давніми традиціями закривалося з різних причин – від прозаїчної відсутності попиту до творчої кризи. «Одеські вісті» спромоглися уникнути такої долі. Завдяки потужному творчому потенціалові, завдяки трудовій звитязі колективу видання не втратило своїх позицій, здобуло постійну аудиторію шанувальників.  / Головний редактор газети «Одеські вісті» Володимир САРКІСЯН
Золота година Андрія Танцюри  07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Майже два мільйони гривень, залучених на лікування поранених і хворих бійців, сотні врятованих життів. І все це завдяки невтомній праці одеського волонтера та його однодумців.   / Наталія Задверняк
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo
11:20 24.11.2016
16-18 ноября 2016г. состоялся один из самых авторитетных дегустационных конкурсов мира — «Effervescents du Monde» (Франция, Бургундия). Украину на международном конкурсе лучших игристых вин мира представляла только одна компания — «Шабо». Игристое вино Shabo Gold за высокое качество было награждено серебряной медалью.
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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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10.01 12:00
«Рождественские вечерницы» в Одесском зоопарке
11.01 00:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО»
11.01 12:00
БАЛЕТ «ЧИПОЛЛИНО»
12.01 18:30
КОНЦЕРТ «Рождественский солоспив». «Рождественский фестиваль 2017»
14.01 00:00
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