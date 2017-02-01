ИА «Контекст Причерноморье»
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Актуальная тема

Потемкинскую лестницу закрывают для пешеходов до конца апреля

фото с OMR.GOV.UA

C целью завершения ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потёмкинской лестнице будет закрыто с 31 января до конца апреля, — сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета. // подробнее

Последние новости

В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света   Жилищно-коммунальное хозяйство / 17:55 01.02.2017
Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки   Общество / 17:03 01.02.2017
«Около 90% средств, выделенных на реконструкцию Потемкинской лестницы, уже освоены», — активист   Жилищно-коммунальное хозяйство / 16:58 01.02.2017
ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий   Власти / 16:48 01.02.2017
«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист   Жилищно-коммунальное хозяйство / 16:31 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники   Здравоохранение / 16:14 01.02.2017
«Сервисные центры МВД с 1 февраля начинают выдавать справки об отсутствии судимости», — РСЦ области   Правоохранительные органы / 15:30 01.02.2017
Госпродпотребслужба выявила в одесских магазинах небезопасную детскую одежду   Здравоохранение / 14:55 01.02.2017
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Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Обзоры

ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО МОЛДАВСКОГО ПРЕЗИДЕНТА: ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ИГОРЯ ДОДОНА  16:24 30.01.2017

• Конфликт вокруг назначения министра обороны: начало кризиса
• Попытка отменить Закон «О миллиарде»: угроза экономического краха
• Визит в Россию: первое предвыборное турне
• Приднестровское урегулирование: кто заплатит за реинтеграцию?

В первые месяцы своего пребывания на посту Президента Республики Молдова Игорь Додон демонстрирует готовность выполнить свои предвыборные обещания. Одним своим указом от лишил молдавского гражданства экс-Президента Румынии Траяна Бэсеску, другим – отправил в отставку министра обороны либерала Анатола Шалару, который выступал за расширение связей Молдовы с НАТО, снял с резиденции флаг Евросоюза, встретился с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским и совершил свой первый зарубежный визит в Москву, выступил с инициативой отменить закон, согласно которому погашение «украденного миллиарда» возложено на плечи граждан страны. // подробнее

Обзоры по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

Владимир Омелян: «Лица менялись, проблема оставалась – воровали, воровали, воровали»  01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)
Интервью с главой Мининфраструктуры Украины  / forbes.net.ua
КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ АМПУ?  01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)
Как получить инфраструктуру мирового класса, которая будет способствовав росту бизнеса в регионах? Что нам нужно от Администрации морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority?  / Александр Глущенко, Запорожская область, Бердянск
МОРСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ФОРМИРУЮТ НОВУЮ ПЛАТФОРМУ  01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)
Нератификация Украиной Международной конвенции о труде в морском судоходстве (MLC-2006), вступившей в силу пять лет назад, негативно сказывается на позиции моряков, граждан Украины, на мировом рынке труда. Поскольку иностранные судовладельцы заинтересованы в комплектации экипажей гражданами государств-участников так называемой Сводной конвенции MLC-2006.  / Оргкомитет
Морякам стоит опасаться онлайн-аферистов  01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)
В Измаиле активизировались интернет-мошенники, которые под видом представителей крюинговых компаний крадут деньги моряков. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области, жертвами обманных схем за последнее время в Измаиле стали уже двое.  / sur.ru
Из Херсонской области в Одессу хотят запустить скоростные катера на подводных крыльях  01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)
Из Скадовска (Херсонская область) в Одессу уже этой весной планируют запустить по морю маршрут скоростных катеров «Комета». Ожидается, что время в пути в одну сторону будет составлять 3 часа 20 минут.  / cfts.org.ua
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році
14:58 31.01.2017
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» з 06 лютого до 17 березня 2017 року триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2017 році.
Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі
12:31 27.01.2017
Управління Пенсійного фонду України повідомляє, що одними з основних складових розрахунку пенсії є страховий стаж та заробітна плата застрахованої особи. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1, для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.
До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
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Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
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Прес-конференція на тему: «Нові загрози Дністру»
02.02 14:00
Пресс-конференция — объявление о Конкурсе и лауреатах Конкурса «Человек и событие года» в сфере культуры по мнению Всемирного клуба одесситов
03.02 12:00
Прес-конференція на тему: Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році
03.02 16:00
Урочисте відкриття молодіжного Чемпіонату України з боротьби самбо


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