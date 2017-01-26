ИА «Контекст Причерноморье»

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ОЖД: итоги грузоперевозок за год

В региональном филиале «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» подвели итоги выполнения работы по грузовым перевозкам за 2016 год.

Так, по данным пресс-центра ОЖД, всего за 2016 год в филиале «Одесская железная дорога» было нагружено 31,3 млн. тонн грузов (517 тыс. 293 вагона), что на 1,6 млн. тонн (37 тыс. 897 вагонов) больше, чем в 2015 году. При этом среднесуточная нагрузка составляла 854 тыс. тонн (14 тыс. вагонов). // подробнее

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