ИА «Контекст Причерноморье»

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Актуальная тема
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Минувшие выходные стали для Румынии уикендом общественного гнева. В столичном Бухаресте и в других крупных городах страны прошли антиправительственные демонстрации. Манифестанты протестовали против планов правительства и правящей Социал-демократической партии объявить амнистию отдельным категориям заключенных, что, как предполагают противники изменений, позволит избежать ответственности множеству румынских коррупционеров. Непривычный для Украины опыт: среди участников акций был и президент страны Клаус Йоханнис, которому правящая партия в декабре пригрозила импичментом. // подробнее
Последние новости
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Одесса: НЕДЕЛЯ 10-11. 04.03.2013 — 18.03.2013 11:56 16.03.2013
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Мониторинги СМИ
СВЯЗИ УКРЕПЛЯЮТСЯ 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
Во вторник Геннадий Труханов встретился с правительственно-парламентской делегацией Чешской Республики во главе с замминистра промышленности и торговли Иржи Колиба. На встрече присутствовали представитель МИД Украины в Одесской области Константин Ржепишевский, вице-мэр Павел Вугельман, руководители структурных подразделений горсовета и представители Одесской городской организации работодателей. / -
Соборность — духовная общность народа 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
В воскресенье по случаю Дня Соборности Украины состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке. / -
ЧТО ГОД УШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС? 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
Мы продолжаем вспоминать, чем запомнился одесситам ушедший год. / Андрей ШОРОХОВ
БУДНИ ГОРОДА — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВСЕМЕСТНО 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
В самом центре Одессы — на улице Ланжероновской — завершаются ремонтные работы. На тротуарах и проезжей части появились большие участки нового асфальтного покрытия и плитки. Осталось лишь погрузить и вывезти снятый в ходе работ старый асфальт — и то большая его часть уже вывезена. / Инна БОРИСОВА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГРЕЧЕСКОГО ПАРКА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
…«Очень символично, что греческие предприниматели выразили желание помочь городу с благоустройством парка. Таким образом, в нашем городе реализуются уже два международных проекта. С одной стороны склонов Приморского бульвара — Стамбульский парк, с другой — Греческий, а объединяет их Потемкинская лестница. Такое возможно только в мультинациональной Одессе», — отметил Геннадий Труханов во время презентации проекта. Под председательством мэра прошло обсуждение первичного благоустройства парка. / Инна БОРИСОВА
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Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
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