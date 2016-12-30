ИА «Контекст Причерноморье»

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Последние новости
Городской голова поздравил одесситов с наступающим Новым годом / Общество / 16:54 31.12.2016
Глава облсовета поздравил жителей региона с наступающим Новым годом / Общество / 16:45 30.12.2016
Сергей Гриневецкий поздравил одесситов и жителей области с наступающим Новым годом / Общество / 16:35 30.12.2016
Полноценное двустороннее движение по дамбе Хаджибейского лимана возобновляется с завтрашнего дня / Транспорт / 15:52 30.12.2016
Трамвай 10 маршрута с 1 января возобновляет движение по Тираспольской площади / Транспорт / 15:39 30.12.2016
Задержан особо опасный преступник, совершивший двойное убийство в Одесской области / Правоохранительные органы / 15:07 30.12.2016
«В новогоднюю ночь в Одессе снега не ожидается», — Гидрометцентр / Метео / 14:56 30.12.2016
Полиция перекрыла движение транзитного транспорта по трассе в районе села Петродолинское из-за вспышки АЧС / Правоохранительные органы / 14:48 30.12.2016
ОПЗ снова приостановил работу / Промышленность / 14:41 30.12.2016
В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов / СМИ / 14:31 30.12.2016
Мониторинги СМИ
Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода 30.12.2016 // Сегодня № 247(53752)
Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство / -
Руководитель ОПЗ уволился после 12 лет работы 30.12.2016 // Сегодня № 247(53752)
Глава правления Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. / УНИАН
Конкурс назвал победителей 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
Шестнадцатый конкурс юных музыкантов «Серебряная нота» на призы «Вечерней Одессы» определил лауреатов. Дипломы и призы вручил победителям главный редактор «Вечерки» Олег Суслов 27 декабря в Золотом зале Литературного музея. Во второй раз «Серебряная нота» состоялась в статусе всеукраинского конкурса; в первый раз — как конкурс в двух турах; и в третий раз присудила Гран-при! / Тина Арсеньева
Наградили деятелей культуры 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил представителям творческой Одессы муниципальную награду «Культурная столица», учрежденную в этом году, а также денежные премии. / Олег Владимирский
Куда пойти на праздники? 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
В праздничные дни невозможно сидеть дома, там более, что синоптики обещают хорошую погоду, правда, без снега. А мы вам расскажем, куда пойти, как весело провести время, где будут проходить самые яркие новогодние мероприятия. / -
Пресс-релизы
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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