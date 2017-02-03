ИА «Контекст Причерноморье»

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Актуальная тема
В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки
В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. // подробнее
Последние новости
Полиция расследует факт попытки похищения одесситки / Правоохранительные органы / 17:46 03.02.2017
Дополнительная сессия ВНО состоится в первой половине июля / Образование / 17:37 03.02.2017
Регистрация на основную сессию ВНО начнется 6 февраля / Образование / 17:12 03.02.2017
«Наши научные приоритеты — изучение редких змей и хищных птиц Юга Украины», — директор зоопарка / Экология / 16:56 03.02.2017
Почти 330 тысяч человек посетили в 2016 году Одесский зоопарк / Общество / 16:10 03.02.2017
Поступать в вузы в этом году можно и по прошлогодним сертификатам ВНО / Образование / 15:53 03.02.2017
Руководство Одесского зоопарка планирует превратить его в одно из любимых мест отдыха посетителей / Общество / 15:41 03.02.2017
Медведи Одесского зоопарка осенью получат евроберлогу / Экология / 15:29 03.02.2017
Оплату за участие в пробном тестировании можно внести до конца недели / Образование / 15:12 03.02.2017
Обитатели Одесского зоопарка полюбили продукты из супермаркетов / Общество / 15:07 03.02.2017
Обзоры
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: КОМУ ВЛАДЕТЬ МЕЧОМ 12:12 03.02.2017
• Милитаризация Крыма: Россия превращает полуостров в непотопляемый авианосец
Мониторинги СМИ
Так держать, «Стикон»! 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон». / Олег Суслов
«К «Вечерней Одессе» относимся с большим доверием» 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы. / Обзор подготовила Дора Дукова.
Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей». / -
Потемкинская лестница закрыта до апреля 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета. / -
«Реформаторы» уходят — беды остаются 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы. / Дежурила на «горячем телефоне» Валентина Левчук.
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Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
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