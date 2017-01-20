ИА «Контекст Причерноморье»

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Реформы портовой отрасли: слово и дело

На прошлой неделе государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» получила нового руководителя.

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Какой должна быть морская реформа 20.01.2017 // Моряк Украины № 2(982)

На днях Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о начале масштабной реформы морской отрасли. / blz.nv.ua

Центр Резника получил современное медоборудование 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)

Одесский детский диагностический Центр им. академика Б.Я. Резника получил современный многофункциональный ЛОР-комбайн южнокорейского производства стоимостью около полумиллиона гривен. Средства на закупку оборудования выделены по городской целевой программе «Здоровье». / -

Сегодня жюри назовет лауреатов 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)

Праздник — Крещение Господне — «Вечерняя Одесса» встречает красивой традицией. В этот день жюри ежегодного редакционного конкурса «Люди дела» назовет очередных лауреатов, которые своим подвижническим трудом заслужили быть отмеченными по итогам прошлого года. Награждение победителей статуэткой «Садовник», символизирующей торжество созидания, состоится, опять-таки по установившейся традиции, в день рождения газеты, 1 июля. / Олег Суслов

Флагман ГСК «ЧМП» теплоход «Одесса» у причала судоремонтного завода. Фото Олега Владимирского На днях информационное пространство облетела новость: Фонд госимущества Украины (ФГИУ) решил приватизировать Государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство». / Олег Суслов

Новый губернатор рассказал о своих планах 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)

Как мы уже сообщали, 12 января Президент Украины подписал Указ о назначении главой ОГА Максима Степанова. Вчера новоназначенный руководитель области дал пресс-конференцию, на которой в основном говорил о своих ближайших планах. / Дарья Алексеева

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