ИА «Контекст Причерноморье»

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В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки

В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. // подробнее

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Российская агрессия против Украины и аннексия Крыма нарушили существующий баланс сил на Черном море. Россия теперь полностью контролирует полуостров, отличающийся выгодным географическим расположением и позволяющий держать под контролем большую часть бассейна Черного моря. Серьезные потери понес украинский военно-морской флот. Российские военные захватили 9 из 18 основных боевых кораблей (4 корвета, 2 морских тральщика, большой десантный корабль «Константин Ольшанский» противодиверсионный катер и практически недееспособную подводную лодку «Запорожье»), 9 из 43 вспомогательных судов, а также 3 корабля и 6 катеров Государственной пограничной службы Украины. Под российским контролем оказалось 13 предприятий, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», среди которых, уникальная судостроительная компания «Море» (г. Феодосия), способная выпускать военные корабли и катера, в том числе скоростные суда из легких сплавов с динамическими принципами поддержания, на подводных крыльях и на воздушной подушке. // подробнее

Мониторинги СМИ

В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон». / Олег Суслов

В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы. / Обзор подготовила Дора Дукова.

Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)

В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей». / -

Потемкинская лестница закрыта до апреля 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)

Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета. / -

В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы. / Дежурила на «горячем телефоне» Валентина Левчук.

Николаев, Херсон Мониторинги СМИ по регионам: Одесса

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