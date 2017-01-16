ИА «Контекст Причерноморье»
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Актуальная тема

Одесская область официально получила нового губернатора

фото с сайта президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении Максима Степанова председателем Одесской облгосадминистрации и лично представил новоназначенного губернатора руководящему активу области. // подробнее

Последние новости

Во вторник, 17 января, в ряде домов Одессы снова не будет света   Жилищно-коммунальное хозяйство / 17:50 16.01.2017
В ряде домов на поселке Котовского завтра отключат воду   Жилищно-коммунальное хозяйство / 17:36 16.01.2017
191 ребенок родился на минувшей неделе в Одессе   Здравоохранение / 17:12 16.01.2017
Сервисные центры МВД области в 2016 году выявили 27 угнанных автомобилей   Правоохранительные органы / 16:38 16.01.2017
Одесские баскетболистки победили киевлянок и сохраняют лидерство в таблице Суперлиги сезона 2016/2017   Спорт / 15:58 16.01.2017
«Оптовики из всех регионов Украины, а также Молдовы и ПМР посетили сегодня «7 км», — пресс-служба рынка   Торговля / 15:36 16.01.2017
«На Крещенской неделе в Одессе ожидаются морозы до минус 13», — Гидрометцентр   Метео / 14:11 16.01.2017
Основная сессия ВНО-2017 продлится с 23 мая по 16 июня   Образование / 13:56 16.01.2017
Полиция проводит расследование по факту пожара в селе Федосеевка, где пострадали двое детей и их мать   Правоохранительные органы / 13:34 16.01.2017
Городские власти в 2016 году не успели отремонтировать два школьных стадиона за счёт Госбюджета   Финансы / 13:23 16.01.2017
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

Президент и новый губернатор направляются в Одессу?  12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Слухами интернет полнится: на 12 января запланирован приезд Петра Порошенко для представления нового главы облгосадминистрации.  / -
Где согреться в мороз?  12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Обрушившиеся на Одессу и область мороз и снегопад привели к тому, что в пункты обогрева обратились уже больше тысячи человек. И наиболее известным таким местом стала площадка в Преображенском парке Одессы — за ночь туда приходят порядка 150 человек.  / Олег Галин
Как проявляют себя ничтожества  12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Давно известно, что есть категория людей, для которых единственная возможность себя проявить — это сделать какую-то гадость другим: оскорбить грязным словом, сломать что-то красивое... Ни на что другое они не способны. Ничтожества, одним словом.  / Олег Владимирский
В Польшу — каждый день  12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Летом авиакомпания LOT Polish Airlines увеличит частоту выполнения рейсов на линии Одесса — Варшава. Поэтапно количество рейсов возрастет с семи до одиннадцати в неделю.  / Олег Ксенин
Пробное тестирование пройдет в апреле  12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Регистрация заявлений на пробное внешнее независимое оценивание(ВНО) началась 10 января и продлится до 31 января. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Одесский региональный центр разместил на своем сайте подробную информацию.  / -
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo
11:20 24.11.2016
16-18 ноября 2016г. состоялся один из самых авторитетных дегустационных конкурсов мира — «Effervescents du Monde» (Франция, Бургундия). Украину на международном конкурсе лучших игристых вин мира представляла только одна компания — «Шабо». Игристое вино Shabo Gold за высокое качество было награждено серебряной медалью.
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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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17.01 15:00
Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXI Международного конкурса детского творчества «Рождественская звезда»
18.01 14:30
Пресс-конференция организаторов и участников концерта Девида Кракауэра
18.01 19:00
Показ первой украинской спортивной драмы «Правила боя»
18.01 20:40
Пресс-конференция после показа первой украинской спортивной драмы «Правила боя»
19.01 00:00
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ


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