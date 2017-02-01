ИА «Контекст Причерноморье»

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Потемкинскую лестницу закрывают для пешеходов до конца апреля

C целью завершения ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потёмкинской лестнице будет закрыто с 31 января до конца апреля, — сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета. // подробнее

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В первые месяцы своего пребывания на посту Президента Республики Молдова Игорь Додон демонстрирует готовность выполнить свои предвыборные обещания. Одним своим указом от лишил молдавского гражданства экс-Президента Румынии Траяна Бэсеску, другим – отправил в отставку министра обороны либерала Анатола Шалару, который выступал за расширение связей Молдовы с НАТО, снял с резиденции флаг Евросоюза, встретился с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским и совершил свой первый зарубежный визит в Москву, выступил с инициативой отменить закон, согласно которому погашение «украденного миллиарда» возложено на плечи граждан страны. // подробнее

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Интервью с главой Мининфраструктуры Украины / forbes.net.ua

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ АМПУ? 01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)

Как получить инфраструктуру мирового класса, которая будет способствовав росту бизнеса в регионах? Что нам нужно от Администрации морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority? / Александр Глущенко, Запорожская область, Бердянск

МОРСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ФОРМИРУЮТ НОВУЮ ПЛАТФОРМУ 01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)

Нератификация Украиной Международной конвенции о труде в морском судоходстве (MLC-2006), вступившей в силу пять лет назад, негативно сказывается на позиции моряков, граждан Украины, на мировом рынке труда. Поскольку иностранные судовладельцы заинтересованы в комплектации экипажей гражданами государств-участников так называемой Сводной конвенции MLC-2006. / Оргкомитет

Морякам стоит опасаться онлайн-аферистов 01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)

В Измаиле активизировались интернет-мошенники, которые под видом представителей крюинговых компаний крадут деньги моряков. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области, жертвами обманных схем за последнее время в Измаиле стали уже двое. / sur.ru

Из Херсонской области в Одессу хотят запустить скоростные катера на подводных крыльях 01.02.2017 // Моряк Украины № 4(984)

Из Скадовска (Херсонская область) в Одессу уже этой весной планируют запустить по морю маршрут скоростных катеров «Комета». Ожидается, что время в пути в одну сторону будет составлять 3 часа 20 минут. / cfts.org.ua

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