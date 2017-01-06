ИА «Контекст Причерноморье»

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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогі друзі!



Вітаємо всіх наших читачів, партнерів, колег із Новим, 2017 роком!

Вдячні вам за те, що були з нами. Ми будемо і надалі робити все необхідне для того, щоб своєчасно забезпечувати вас цікавими новинами.

Нехай збудуться ваші найкращі надії, а у минулому залишаться негаразди і турботи.

Беріть з собою у новий рік завзяття, сподівання, гарний настрій!

Щастя, радості, здоров’я, добробуту!

Перемоги і миру! // подробнее

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від Дунаю до Бугу ● від Бугу до Дунаю 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)

Голова обласної ради Анатолій Урбанський поділився з громадськістю своїми думками щодо підсумків роботи регіонального самоврядування за щойноминулий рік. / Наші кореспонденти

Сьогодні «Одеські вісті» святкують 25-річ­чя виходу у світ свого першого номера. Чверть століття тому народилося місцеве самоврядування Одещини, розвивалося, мужніло, і поруч із ним цю путь пройшла газета Одеської обласної ради. Ми разом переживали і негаразди, і успіхи, і складнощі росту демократії. І зараз ми обруч ідемо шляхом складних, але вкрай потрібних суспільству реформ. / Голова Одеської обласної ради Анатолій УРБАНСЬКИЙ

На принципах разума, добра и объективности 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)

Прекрасно помню первое заседание редакционной коллегии, на котором обсуждался пробный выпуск газеты Одесской областной рады «Одеські вісті». Кажется, это было совсем недавно, а уже улетела в невозвратность четверть столетия. Первая информационная ласточка вызвала одобрение, и 1 января 1992 года подписчики получили номер газеты, который освятил депутат областной рады отец Тихон. Тираж был отпечатан на украинском и на русском языках, чего до этого не делала ни одна газета в стране. / Віктор Мамонтов

«Одеським вістям» виповнюється 25 ро­ків. За цей час з’явилися, завоювали попу­лярність і знову поринули в небуття багато які часописи. Чимало видань із давніми традиціями закривалося з різних причин – від прозаїчної відсутності попиту до творчої кризи. «Одеські вісті» спромоглися уникнути такої долі. Завдяки потужному творчому потенціалові, завдяки трудовій звитязі колективу видання не втратило своїх позицій, здобуло постійну аудиторію шанувальників. / Головний редактор газети «Одеські вісті» Володимир САРКІСЯН

Золота година Андрія Танцюри 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)

Майже два мільйони гривень, залучених на лікування поранених і хворих бійців, сотні врятованих життів. І все це завдяки невтомній праці одеського волонтера та його однодумців. / Наталія Задверняк

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