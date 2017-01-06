ИА «Контекст Причерноморье»

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Мониторинги СМИ
від Дунаю до Бугу ● від Бугу до Дунаю 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Голова обласної ради Анатолій Урбанський поділився з громадськістю своїми думками щодо підсумків роботи регіонального самоврядування за щойноминулий рік. / Наші кореспонденти
Вітання А. Урбанського із 25-річчям газети «Одеські вісті! 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Сьогодні «Одеські вісті» святкують 25-річчя виходу у світ свого першого номера. Чверть століття тому народилося місцеве самоврядування Одещини, розвивалося, мужніло, і поруч із ним цю путь пройшла газета Одеської обласної ради. Ми разом переживали і негаразди, і успіхи, і складнощі росту демократії. І зараз ми обруч ідемо шляхом складних, але вкрай потрібних суспільству реформ. / Голова Одеської обласної ради Анатолій УРБАНСЬКИЙ
На принципах разума, добра и объективности 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Прекрасно помню первое заседание редакционной коллегии, на котором обсуждался пробный выпуск газеты Одесской областной рады «Одеські вісті». Кажется, это было совсем недавно, а уже улетела в невозвратность четверть столетия. Первая информационная ласточка вызвала одобрение, и 1 января 1992 года подписчики получили номер газеты, который освятил депутат областной рады отец Тихон. Тираж был отпечатан на украинском и на русском языках, чего до этого не делала ни одна газета в стране. / Віктор Мамонтов
Вітання Володимира Саркісяна із 25-річчям газети «Одеські вісті! 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
«Одеським вістям» виповнюється 25 років. За цей час з’явилися, завоювали популярність і знову поринули в небуття багато які часописи. Чимало видань із давніми традиціями закривалося з різних причин – від прозаїчної відсутності попиту до творчої кризи. «Одеські вісті» спромоглися уникнути такої долі. Завдяки потужному творчому потенціалові, завдяки трудовій звитязі колективу видання не втратило своїх позицій, здобуло постійну аудиторію шанувальників. / Головний редактор газети «Одеські вісті» Володимир САРКІСЯН
Золота година Андрія Танцюри 07.01.2017 // Одесские известия № 1(4927)
Майже два мільйони гривень, залучених на лікування поранених і хворих бійців, сотні врятованих життів. І все це завдяки невтомній праці одеського волонтера та його однодумців. / Наталія Задверняк
Пресс-релизы
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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