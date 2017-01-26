ИА «Контекст Причерноморье»

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Актуальная тема
ОЖД: итоги грузоперевозок за год
В региональном филиале «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» подвели итоги выполнения работы по грузовым перевозкам за 2016 год.
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Одесса: НЕДЕЛЯ 10-11. 04.03.2013 — 18.03.2013 11:56 16.03.2013
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Мониторинги СМИ
ЛЮДИ ДЕЛА-2016 26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Как мы уже сообщали, по традиции в день большого праздника, Крещения Господня, редакционная коллегия «Вечерней Одессы» и жюри конкурса «Люди дела» памяти первого Редактора Бориса Федоровича Деревянко определили победителей — людей дела — по итогам 2016 года. / -
Одесский порт: не дадим министру продать буксиры за бесценок! 26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Вчера профсоюзный комитет Одесского порта направил официальное обращение к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады, в котором выразил категорическое несогласие с желанием министра инфраструктуры Владимира Омеляна продать 12 наиболее рентабельных буксиров частной компании P&O Maritime FZE всего за 50 миллионов долларов. При том, что ежегодно порт зарабатывает на работе портофлота порядка 15 миллионов долларов. / Олег Станиславов
Есть ли жизнь после Нового года? 26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Оливье доели, елку вынесли, из долгой праздничной спячки вышли, новый год — новая жизнь... Какая? Сейчас узнаем. / -
Разгадка феномена 26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
Обмен и возвращение узников во все времена были делом тонким и ответственным. В условиях «гибридной войны» подобная задача становится ещё сложнее. Проблемы начинаются уже на этапе терминологии. Можно ли назвать узников военнопленными? С формальной точки зрения данный термин не будет корректным, поскольку официально войны нет. Назвать узников заложниками тоже сложно. Ведь большинство из них попало в руки противника в результате боевых действий с применением танков, миномётов, гранатомётов, с линией разделения огня и присутствием контингента ОБСЕ. Да и сама антитеррористическая операция длится уже несколько лет, а в её обсуждении принимают участие президенты европейских стран и страны-члены ООН. / Георгий ПИЛИПЕНКО. Член Национального союза писателей Украины, лауреат литературных премий
Моряки голодают. Ситуация — критическая 26.01.2017 // Вечерняя Одесса № 9-10(10419-10420)
В минувший понедельник с борта судна «Free Neptune» (флаг Либерии, оператор — греческая компания «FREE BULKERS SA»,) которое стоит на рейде порта Сохар (Султанат Оман) и где трудятся 22 украинских моряка, пришло тревожное сообщение. Закончилось топливо. Из-за этого судно будет обесточено. Немореходное состояние «Free Neptune» несет прямую угрозу жизням моряков, судоходству и экологии в этой части Аравийского полуострова. / Олег Суслов
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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