ИА «Контекст Причерноморье»

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Одесская область официально получила нового губернатора

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении Максима Степанова председателем Одесской облгосадминистрации и лично представил новоназначенного губернатора руководящему активу области. // подробнее

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Президент и новый губернатор направляются в Одессу? 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)

Слухами интернет полнится: на 12 января запланирован приезд Петра Порошенко для представления нового главы облгосадминистрации. / -

Где согреться в мороз? 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)

Обрушившиеся на Одессу и область мороз и снегопад привели к тому, что в пункты обогрева обратились уже больше тысячи человек. И наиболее известным таким местом стала площадка в Преображенском парке Одессы — за ночь туда приходят порядка 150 человек. / Олег Галин

Как проявляют себя ничтожества 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)

Давно известно, что есть категория людей, для которых единственная возможность себя проявить — это сделать какую-то гадость другим: оскорбить грязным словом, сломать что-то красивое... Ни на что другое они не способны. Ничтожества, одним словом. / Олег Владимирский

В Польшу — каждый день 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)

Летом авиакомпания LOT Polish Airlines увеличит частоту выполнения рейсов на линии Одесса — Варшава. Поэтапно количество рейсов возрастет с семи до одиннадцати в неделю. / Олег Ксенин

Пробное тестирование пройдет в апреле 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)

Регистрация заявлений на пробное внешнее независимое оценивание(ВНО) началась 10 января и продлится до 31 января. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Одесский региональный центр разместил на своем сайте подробную информацию. / -

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