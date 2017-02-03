ИА «Контекст Причерноморье»
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кассовые аппараты в Запорожье
Актуальная тема

В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки

В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. // подробнее

Последние новости

В понедельник, 6 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света   Жилищно-коммунальное хозяйство / 14:38 04.02.2017
ФК «Черноморец» проиграл в тренировочном матче сербскому «Напредаку»   Спорт / 14:06 04.02.2017
Президент уволил пятерых глав РГА в Одесской области «согласно поданным ими заявлениям»   Власти / 13:15 04.02.2017
Кабмин официально переименовал порты Ильичёвск и Октябрьск   Морехозяйственный комплекс / 12:49 04.02.2017
«Мы хотели бы приобрести самца зебры, самку европейского зубра и пару полосатых гиен», — директор зоопарка   Экология / 12:03 04.02.2017
«Проблема подобрать пару для слонихи Венди во многом связана с её «жилплощадью»», — директор зоопарка   Экология / 11:35 04.02.2017
Одесские правоохранители задержали координатора махинаций с нефтепродуктами в «схеме Курченко»   Правоохранительные органы / 10:51 04.02.2017
Взяты под стражу чиновники Одесской таможни, подозреваемые в махинациях на 1,2 миллиарда гривен   Правоохранительные органы / 10:35 04.02.2017
Полиция расследует факт попытки похищения одесситки   Правоохранительные органы / 17:46 03.02.2017
Дополнительная сессия ВНО состоится в первой половине июля   Образование / 17:37 03.02.2017
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Обзоры

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: КОМУ ВЛАДЕТЬ МЕЧОМ  12:12 03.02.2017

• Милитаризация Крыма: Россия превращает полуостров в непотопляемый авианосец
• Румыния: неудачные попытки создать флотилию НАТО
• Турция: сильные, но противоречивые
• Украина и Грузия: могут ли государства, не входящие в Альянс, помочь НАТО?

Российская агрессия против Украины и аннексия Крыма нарушили существующий баланс сил на Черном море. Россия теперь полностью контролирует полуостров, отличающийся выгодным географическим расположением и позволяющий держать под контролем большую часть бассейна Черного моря. Серьезные потери понес украинский военно-морской флот. Российские военные захватили 9 из 18 основных боевых кораблей (4 корвета, 2 морских тральщика, большой десантный корабль «Константин Ольшанский» противодиверсионный катер и практически недееспособную подводную лодку «Запорожье»), 9 из 43 вспомогательных судов, а также 3 корабля и 6 катеров Государственной пограничной службы Украины. Под российским контролем оказалось 13 предприятий, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», среди которых, уникальная судостроительная компания «Море» (г. Феодосия), способная выпускать военные корабли и катера, в том числе скоростные суда из легких сплавов с динамическими принципами поддержания, на подводных крыльях и на воздушной подушке. // подробнее

Обзоры по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

Так держать, «Стикон»!  02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон».  / Олег Суслов
«К «Вечерней Одессе» относимся с большим доверием»  02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы.  / Обзор подготовила Дора Дукова.
Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций  02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей».  / -
Потемкинская лестница закрыта до апреля  02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета.  / -
«Реформаторы» уходят — беды остаются  02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы.   / Дежурила на «горячем телефоне» Валентина Левчук.
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році Про проведення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2017 році
14:58 31.01.2017
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» з 06 лютого до 17 березня 2017 року триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2017 році.
Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі
12:31 27.01.2017
Управління Пенсійного фонду України повідомляє, що одними з основних складових розрахунку пенсії є страховий стаж та заробітна плата застрахованої особи. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1, для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.
До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
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Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
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06.02 14:00
Открытие мемориальной доски в честь писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина
06.02 19:00
Матч между командами «Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.» (Одесса) и «Авангард» (Киев) в Суперлиге сезона 2016/2017 по баскетболу
07.02 14:00
Открытие творческой выставки живописных работ художницы Натальи Лозы
07.02 20:00
Презентация книги “Антисоветские повести и рассказы” Антина Мухарского
08.02 10:00
XІІІ СЕССИЯ Одесского городского совета VІІ созыва


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