ИА «Контекст Причерноморье»

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Актуальная тема
В Одессе и области собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки
В Одессе начался сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавшей от артиллерийских и ракетных обстрелов Авдеевки. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. // подробнее
Последние новости
В понедельник, 6 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света / Жилищно-коммунальное хозяйство / 14:38 04.02.2017
ФК «Черноморец» проиграл в тренировочном матче сербскому «Напредаку» / Спорт / 14:06 04.02.2017
Президент уволил пятерых глав РГА в Одесской области «согласно поданным ими заявлениям» / Власти / 13:15 04.02.2017
Кабмин официально переименовал порты Ильичёвск и Октябрьск / Морехозяйственный комплекс / 12:49 04.02.2017
«Мы хотели бы приобрести самца зебры, самку европейского зубра и пару полосатых гиен», — директор зоопарка / Экология / 12:03 04.02.2017
«Проблема подобрать пару для слонихи Венди во многом связана с её «жилплощадью»», — директор зоопарка / Экология / 11:35 04.02.2017
Одесские правоохранители задержали координатора махинаций с нефтепродуктами в «схеме Курченко» / Правоохранительные органы / 10:51 04.02.2017
Взяты под стражу чиновники Одесской таможни, подозреваемые в махинациях на 1,2 миллиарда гривен / Правоохранительные органы / 10:35 04.02.2017
Полиция расследует факт попытки похищения одесситки / Правоохранительные органы / 17:46 03.02.2017
Дополнительная сессия ВНО состоится в первой половине июля / Образование / 17:37 03.02.2017
Обзоры
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: КОМУ ВЛАДЕТЬ МЕЧОМ 12:12 03.02.2017
• Милитаризация Крыма: Россия превращает полуостров в непотопляемый авианосец
Мониторинги СМИ
Так держать, «Стикон»! 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялось празднование юбилея строительной компании «Стикон». / Олег Суслов
«К «Вечерней Одессе» относимся с большим доверием» 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В начале подписной кампании на 2017 год мы запустили анкету для читателей с просьбой ответить на ряд вопросов и тем самым помочь журналистам в формировании газетного портфеля на год грядущий, в определении политики издания, тематики будущих публикаций. Наше предложение «заполнить-вырезать-прислать» анкету нашло живой отклик. И сейчас, разложив «пасьянс» из того, что доставила почта, можно, суммируя мнения, сделать выводы. / Обзор подготовила Дора Дукова.
Подписан договор о партнерстве с Организацией Объединенных Наций 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В среду состоялось подписание партнерского соглашения между Одесскими облгосадминистрацией, областным советом и Программой развития Организации Объединенных Наций о внедрении проекта «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей». / -
Потемкинская лестница закрыта до апреля 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
Для завершения ремонтно-реставрационных работ и безопасности горожан движение пешеходов по Потёмкинской лестнице прекращено до конца апреля. Проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской закрыты, сообщает пресс-служба горсовета. / -
«Реформаторы» уходят — беды остаются 02.02.2017 // Вечерняя Одесса № 12-13(10422-10423)
В этот раз на «горячей линии» читатели уже и не жаловались. Люди констатируют... и задают вопросы. / Дежурила на «горячем телефоне» Валентина Левчук.
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Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
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06.02 14:00
06.02 19:00
Матч между командами «Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.» (Одесса) и «Авангард» (Киев) в Суперлиге сезона 2016/2017 по баскетболу
07.02 14:00
07.02 20:00
08.02 10:00
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