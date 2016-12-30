ИА «Контекст Причерноморье»

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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогі друзі!



Вітаємо всіх наших читачів, партнерів, колег із Новим, 2017 роком!

Вдячні вам за те, що були з нами. Ми будемо і надалі робити все необхідне для того, щоб своєчасно забезпечувати вас цікавими новинами.

Нехай збудуться ваші найкращі надії, а у минулому залишаться негаразди і турботи.

Беріть з собою у новий рік завзяття, сподівання, гарний настрій!

Щастя, радості, здоров’я, добробуту!

Перемоги і миру! // подробнее

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Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство / -

Руководитель ОПЗ уволился после 12 лет работы 30.12.2016 // Сегодня № 247(53752)

Глава правления Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. / УНИАН

Конкурс назвал победителей 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)

Шестнадцатый конкурс юных музыкантов «Серебряная нота» на призы «Вечерней Одессы» определил лауреатов. Дипломы и призы вручил победителям главный редактор «Вечерки» Олег Суслов 27 декабря в Золотом зале Литературного музея. Во второй раз «Серебряная нота» состоялась в статусе всеукраинского конкурса; в первый раз — как конкурс в двух турах; и в третий раз присудила Гран-при! / Тина Арсеньева

Наградили деятелей культуры 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил представителям творческой Одессы муниципальную награду «Культурная столица», учрежденную в этом году, а также денежные премии. / Олег Владимирский

Куда пойти на праздники? 29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)

В праздничные дни невозможно сидеть дома, там более, что синоптики обещают хорошую погоду, правда, без снега. А мы вам расскажем, куда пойти, как весело провести время, где будут проходить самые яркие новогодние мероприятия. / -

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