ИА «Контекст Причерноморье»

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Реформы портовой отрасли: слово и дело
На прошлой неделе государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» получила нового руководителя.
Последние новости
В понедельник, 23 января, в ряде домов Одессы снова не будет света / Жилищно-коммунальное хозяйство / 14:41 21.01.2017
Глава облсовета создал комиссию для обследования фресок ХХ века в здании на Маразлиевской / Культура / 13:32 21.01.2017
Два тендера на дноуглубление в порту «Южный» будут продлены на 2 месяца / Морехозяйственный комплекс / 13:15 21.01.2017
«АМПУ «перезагрузит» отношения с ведущими дноуглубительными компаниями», — Райвис Вецкаганс / Морехозяйственный комплекс / 12:45 21.01.2017
Китайский кинофестиваль открыл ряд культурных мероприятий в Одессе к 25-летию украино-китайских дипотношений / Международные отношения / 11:38 21.01.2017
Дизайн-проект благоустройства Греческого парка презентовали в одесской мэрии / Общество / 11:12 21.01.2017
Фестиваль китайского кино открылся в Одессе / Культура / 10:50 21.01.2017
Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе / Общество / 17:56 20.01.2017
Женская консультация №10 возобновила работу после ремонта / Здравоохранение / 17:41 20.01.2017
Жители Килии нашли на улице брошенную коляску с двухлетним ребёнком / Правоохранительные органы / 17:18 20.01.2017
Мониторинги СМИ
Какой должна быть морская реформа 20.01.2017 // Моряк Украины № 2(982)
На днях Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о начале масштабной реформы морской отрасли. / blz.nv.ua
Центр Резника получил современное медоборудование 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Одесский детский диагностический Центр им. академика Б.Я. Резника получил современный многофункциональный ЛОР-комбайн южнокорейского производства стоимостью около полумиллиона гривен. Средства на закупку оборудования выделены по городской целевой программе «Здоровье». / -
Сегодня жюри назовет лауреатов 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Праздник — Крещение Господне — «Вечерняя Одесса» встречает красивой традицией. В этот день жюри ежегодного редакционного конкурса «Люди дела» назовет очередных лауреатов, которые своим подвижническим трудом заслужили быть отмеченными по итогам прошлого года. Награждение победителей статуэткой «Садовник», символизирующей торжество созидания, состоится, опять-таки по установившейся традиции, в день рождения газеты, 1 июля. / Олег Суслов
ГСК «ЧМП»: кто-то хочет продать, кто-то хочет купить 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Флагман ГСК «ЧМП» теплоход «Одесса» у причала судоремонтного завода. Фото Олега Владимирского На днях информационное пространство облетела новость: Фонд госимущества Украины (ФГИУ) решил приватизировать Государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство». / Олег Суслов
Новый губернатор рассказал о своих планах 19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Как мы уже сообщали, 12 января Президент Украины подписал Указ о назначении главой ОГА Максима Степанова. Вчера новоназначенный руководитель области дал пресс-конференцию, на которой в основном говорил о своих ближайших планах. / Дарья Алексеева
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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