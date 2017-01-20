ИА «Контекст Причерноморье»
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Актуальная тема

Реформы портовой отрасли: слово и дело

20-01-2017

На прошлой неделе государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» получила нового руководителя.
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Последние новости

В понедельник, 23 января, в ряде домов Одессы снова не будет света   Жилищно-коммунальное хозяйство / 14:41 21.01.2017
Глава облсовета создал комиссию для обследования фресок ХХ века в здании на Маразлиевской   Культура / 13:32 21.01.2017
Два тендера на дноуглубление в порту «Южный» будут продлены на 2 месяца   Морехозяйственный комплекс / 13:15 21.01.2017
«АМПУ «перезагрузит» отношения с ведущими дноуглубительными компаниями», — Райвис Вецкаганс   Морехозяйственный комплекс / 12:45 21.01.2017
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Дизайн-проект благоустройства Греческого парка презентовали в одесской мэрии   Общество / 11:12 21.01.2017
Фестиваль китайского кино открылся в Одессе   Культура / 10:50 21.01.2017
Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе   Общество / 17:56 20.01.2017
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Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

Какой должна быть морская реформа  20.01.2017 // Моряк Украины № 2(982)
На днях Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о начале масштабной реформы морской отрасли.  / blz.nv.ua
Центр Резника получил современное медоборудование  19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Одесский детский диагностический Центр им. академика Б.Я. Резника получил современный многофункциональный ЛОР-комбайн южнокорейского производства стоимостью около полумиллиона гривен. Средства на закупку оборудования выделены по городской целевой программе «Здоровье».  / -
Сегодня жюри назовет лауреатов  19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Праздник — Крещение Господне — «Вечерняя Одесса» встречает красивой традицией. В этот день жюри ежегодного редакционного конкурса «Люди дела» назовет очередных лауреатов, которые своим подвижническим трудом заслужили быть отмеченными по итогам прошлого года. Награждение победителей статуэткой «Садовник», символизирующей торжество созидания, состоится, опять-таки по установившейся традиции, в день рождения газеты, 1 июля.  / Олег Суслов
ГСК «ЧМП»: кто-то хочет продать, кто-то хочет купить  19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Флагман ГСК «ЧМП» теплоход «Одесса» у причала судоремонтного завода. Фото Олега Владимирского На днях информационное пространство облетела новость: Фонд госимущества Украины (ФГИУ) решил приватизировать Государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство».  / Олег Суслов
Новый губернатор рассказал о своих планах  19.01.2017 // Вечерняя Одесса № 6—7(10416—10417)
Как мы уже сообщали, 12 января Президент Украины подписал Указ о назначении главой ОГА Максима Степанова. Вчера новоназначенный руководитель области дал пресс-конференцию, на которой в основном говорил о своих ближайших планах.  / Дарья Алексеева
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo
11:20 24.11.2016
16-18 ноября 2016г. состоялся один из самых авторитетных дегустационных конкурсов мира — «Effervescents du Monde» (Франция, Бургундия). Украину на международном конкурсе лучших игристых вин мира представляла только одна компания — «Шабо». Игристое вино Shabo Gold за высокое качество было награждено серебряной медалью.
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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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22.01 10:00
Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Т.Г.Шевченко
22.01 12:00
СПЕКТАКЛЬ «Изумрудный город»
22.01 12:00
Праздничный флешмоб-марафон ко Дню Соборности Украины (Хоровой фестиваль)
22.01 14:00
Творческий вечер Людмилы Шарга «Невыдуманные рассказы о настоящем»
22.01 14:00
Литературно-музыкальная программы «Русские музы французских художников. Часть 2»


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