ИА «Контекст Причерноморье»
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После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
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С НОВЫМ ГОДОМ!

yolka-2017

Дорогі друзі!

Вітаємо всіх наших читачів, партнерів, колег із Новим, 2017 роком!
Вдячні вам за те, що були з нами. Ми будемо і надалі робити все необхідне для того, щоб своєчасно забезпечувати вас цікавими новинами.
Нехай збудуться ваші найкращі надії, а у минулому залишаться негаразди і турботи.
Беріть з собою у новий рік завзяття, сподівання, гарний настрій!
Щастя, радості, здоров’я, добробуту!
Перемоги і миру! // подробнее

Последние новости

Городской голова поздравил одесситов с наступающим Новым годом   Общество / 16:54 31.12.2016
Глава облсовета поздравил жителей региона с наступающим Новым годом   Общество / 16:45 30.12.2016
Сергей Гриневецкий поздравил одесситов и жителей области с наступающим Новым годом   Общество / 16:35 30.12.2016
Полноценное двустороннее движение по дамбе Хаджибейского лимана возобновляется с завтрашнего дня   Транспорт / 15:52 30.12.2016
Трамвай 10 маршрута с 1 января возобновляет движение по Тираспольской площади   Транспорт / 15:39 30.12.2016
Задержан особо опасный преступник, совершивший двойное убийство в Одесской области   Правоохранительные органы / 15:07 30.12.2016
«В новогоднюю ночь в Одессе снега не ожидается», — Гидрометцентр   Метео / 14:56 30.12.2016
Полиция перекрыла движение транзитного транспорта по трассе в районе села Петродолинское из-за вспышки АЧС   Правоохранительные органы / 14:48 30.12.2016
ОПЗ снова приостановил работу   Промышленность / 14:41 30.12.2016
В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов   СМИ / 14:31 30.12.2016
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода  30.12.2016 // Сегодня № 247(53752)
Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство  / -
Руководитель ОПЗ уволился после 12 лет работы  30.12.2016 // Сегодня № 247(53752)
Глава правления Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.  / УНИАН
Конкурс назвал победителей  29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
Шестнадцатый конкурс юных музыкантов «Серебряная нота» на призы «Вечерней Одессы» определил лауреатов. Дипломы и призы вручил победителям главный редактор «Вечерки» Олег Суслов 27 декабря в Золотом зале Литературного музея. Во второй раз «Серебряная нота» состоялась в статусе всеукраинского конкурса; в первый раз — как конкурс в двух турах; и в третий раз присудила Гран-при!  /  Тина Арсеньева
Наградили деятелей культуры  29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил представителям творческой Одессы муниципальную награду «Культурная столица», учрежденную в этом году, а также денежные премии.  / Олег Владимирский
Куда пойти на праздники?  29.12.2016 // Вечерняя Одесса № 148-149(10409-10410)
В праздничные дни невозможно сидеть дома, там более, что синоптики обещают хорошую погоду, правда, без снега. А мы вам расскажем, куда пойти, как весело провести время, где будут проходить самые яркие новогодние мероприятия.  / -
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo На родине шампанского – серебряная медаль за игристое вино Shabo
11:20 24.11.2016
16-18 ноября 2016г. состоялся один из самых авторитетных дегустационных конкурсов мира — «Effervescents du Monde» (Франция, Бургундия). Украину на международном конкурсе лучших игристых вин мира представляла только одна компания — «Шабо». Игристое вино Shabo Gold за высокое качество было награждено серебряной медалью.
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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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01.01 14:00
Святкова концертна програма для дітей на головній сцені
02.01 11:00
Фестиваль глінтвейну
02.01 12:00
БАЛЕТ «Щелкунчик» Балетная студия С.Антиповой
03.01 00:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОЛОМИНКИ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
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