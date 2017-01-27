ИА «Контекст Причерноморье»
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Актуальная тема

Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»

Фото: news.finance.ua

Минувшие выходные стали для Румынии уикендом общественного гнева. В столичном Бухаресте и в других крупных городах страны прошли антиправительственные демонстрации. Манифестанты протестовали против планов правительства и правящей Социал-демократической партии объявить амнистию отдельным категориям заключенных, что, как предполагают противники изменений, позволит избежать ответственности множеству румынских коррупционеров. Непривычный для Украины опыт: среди участников акций был и президент страны Клаус Йоханнис, которому правящая партия в декабре пригрозила импичментом. // подробнее

Последние новости

В понедельник, 30 января, в ряде домов Одессы снова не будет света   Жилищно-коммунальное хозяйство / 14:14 28.01.2017
Апелляционный суд постановил взять под стражу «федосеевского поджигателя»   Правоохранительные органы / 13:22 28.01.2017
ГП «МТП «Черноморск» считает сложившуюся в порту ситуацию рейдерской атакой   Морехозяйственный комплекс / 12:57 28.01.2017
Пограничники пресекли попытку вывоза 12 килограммов янтаря через порт «Черноморск»   Правоохранительные органы / 12:18 28.01.2017
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Ещё 5 новых троллейбусов выходят на одесские маршруты   Транспорт / 17:10 27.01.2017
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Участники ликвидации последствий январской непогоды на Одесчине отмечены грамотами облсовета   Власти / 16:07 27.01.2017
Новости по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Обзоры

Одесса: НЕДЕЛЯ 10-11. 04.03.2013 — 18.03.2013   11:56 16.03.2013

• Президент Латвии
• И снова склоны
• Самолеты в Мюнхен  // подробнее

Обзоры по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Мониторинги СМИ

СВЯЗИ УКРЕПЛЯЮТСЯ  27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
Во вторник Геннадий Труханов встретился с правительственно-парламентской делегацией Чешской Республики во главе с замминистра промышленности и торговли Иржи Колиба. На встрече присутствовали представитель МИД Украины в Одесской области Константин Ржепишевский, вице-мэр Павел Вугельман, руководители структурных подразделений горсовета и представители Одесской городской организации работодателей.  / -
Соборность — духовная общность народа  27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
В воскресенье по случаю Дня Соборности Украины состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.  / -
ЧТО ГОД УШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС?  27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
Мы продолжаем вспоминать, чем запомнился одесситам ушедший год.  / Андрей ШОРОХОВ
БУДНИ ГОРОДА — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВСЕМЕСТНО  27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
В самом центре Одессы — на улице Ланжероновской — завершаются ремонтные работы. На тротуарах и проезжей части появились большие участки нового асфальтного покрытия и плитки. Осталось лишь погрузить и вывезти снятый в ходе работ старый асфальт — и то большая его часть уже вывезена.  / Инна БОРИСОВА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГРЕЧЕСКОГО ПАРКА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ  27.01.2017 // Время Ч № 2(757)
…«Очень символично, что греческие предприниматели выразили желание помочь городу с благоустройством парка. Таким образом, в нашем городе реализуются уже два международных проекта. С одной стороны склонов Приморского бульвара — Стамбульский парк, с другой — Греческий, а объединяет их Потемкинская лестница. Такое возможно только в мультинациональной Одессе», — отметил Геннадий Труханов во время презентации проекта. Под председательством мэра прошло обсуждение первичного благоустройства парка.   / Инна БОРИСОВА
Мониторинги СМИ по регионам: Одесса, Николаев, Херсон

Пресс-релизы

Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі Пенсійний фонд України: про первинні документи по заробітній платі
12:31 27.01.2017
Управління Пенсійного фонду України повідомляє, що одними з основних складових розрахунку пенсії є страховий стаж та заробітна плата застрахованої особи. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1, для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.
До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років До уваги отримувачів пенсій по втраті годувальника, які досягли 18-ти років
16:08 14.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсія по втраті годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Про Веб-портал Пенсійного фонду України Про Веб-портал Пенсійного фонду України
17:43 09.12.2016
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси повідомляє, що з 01 листопада 2016 року запрацював оновлений Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas» Одесский автор Алексей Холодов презентует в ОНУ свою книгу «Fidelitas»
18:27 05.12.2016
6 декабря 2016 года в 14:00 в читальном зале студенческой библиотеки ОНУ (Французский б-р 24/26, 1 этаж) состоится презентация девятой книги одесского писателя и литературоведа, доцента кафедры зарубежной литературы ОНУ им. И. И. Мечникова Алексея Холодова.
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Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
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Новости на английском

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30.01 13:00
Пресс-конференция на тему: «Возобновление активной фазы работ на Потемкинской лестнице»
31.01 00:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЮВЕЛИРА
31.01 12:00
Презентация новой книги Александра Галяса «200 интервью со «звездами»
01.02 19:00
СПЕКТАКЛЬ Театра «Маски-шоу» «Одесский подкидыш»
02.02 00:00
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