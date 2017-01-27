ИА «Контекст Причерноморье»

Актуальная тема

Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»

Минувшие выходные стали для Румынии уикендом общественного гнева. В столичном Бухаресте и в других крупных городах страны прошли антиправительственные демонстрации. Манифестанты протестовали против планов правительства и правящей Социал-демократической партии объявить амнистию отдельным категориям заключенных, что, как предполагают противники изменений, позволит избежать ответственности множеству румынских коррупционеров. Непривычный для Украины опыт: среди участников акций был и президент страны Клаус Йоханнис, которому правящая партия в декабре пригрозила импичментом. // подробнее

Последние новости

Обзоры

• Президент Латвии

• И снова склоны

• Самолеты в Мюнхен // подробнее

Мониторинги СМИ

СВЯЗИ УКРЕПЛЯЮТСЯ 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)

Во вторник Геннадий Труханов встретился с правительственно-парламентской делегацией Чешской Республики во главе с замминистра промышленности и торговли Иржи Колиба. На встрече присутствовали представитель МИД Украины в Одесской области Константин Ржепишевский, вице-мэр Павел Вугельман, руководители структурных подразделений горсовета и представители Одесской городской организации работодателей. / -

Соборность — духовная общность народа 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)

В воскресенье по случаю Дня Соборности Украины состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке. / -

ЧТО ГОД УШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС? 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)

Мы продолжаем вспоминать, чем запомнился одесситам ушедший год. / Андрей ШОРОХОВ

БУДНИ ГОРОДА — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВСЕМЕСТНО 27.01.2017 // Время Ч № 2(757)

В самом центре Одессы — на улице Ланжероновской — завершаются ремонтные работы. На тротуарах и проезжей части появились большие участки нового асфальтного покрытия и плитки. Осталось лишь погрузить и вывезти снятый в ходе работ старый асфальт — и то большая его часть уже вывезена. / Инна БОРИСОВА

…«Очень символично, что греческие предприниматели выразили желание помочь городу с благоустройством парка. Таким образом, в нашем городе реализуются уже два международных проекта. С одной стороны склонов Приморского бульвара — Стамбульский парк, с другой — Греческий, а объединяет их Потемкинская лестница. Такое возможно только в мультинациональной Одессе», — отметил Геннадий Труханов во время презентации проекта. Под председательством мэра прошло обсуждение первичного благоустройства парка. / Инна БОРИСОВА

Николаев, Херсон Мониторинги СМИ по регионам: Одесса

Пресс-релизы