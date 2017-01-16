ИА «Контекст Причерноморье»

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Актуальная тема
Одесская область официально получила нового губернатора
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении Максима Степанова председателем Одесской облгосадминистрации и лично представил новоназначенного губернатора руководящему активу области. // подробнее
Последние новости
Во вторник, 17 января, в ряде домов Одессы снова не будет света / Жилищно-коммунальное хозяйство / 17:50 16.01.2017
В ряде домов на поселке Котовского завтра отключат воду / Жилищно-коммунальное хозяйство / 17:36 16.01.2017
191 ребенок родился на минувшей неделе в Одессе / Здравоохранение / 17:12 16.01.2017
Сервисные центры МВД области в 2016 году выявили 27 угнанных автомобилей / Правоохранительные органы / 16:38 16.01.2017
Одесские баскетболистки победили киевлянок и сохраняют лидерство в таблице Суперлиги сезона 2016/2017 / Спорт / 15:58 16.01.2017
«Оптовики из всех регионов Украины, а также Молдовы и ПМР посетили сегодня «7 км», — пресс-служба рынка / Торговля / 15:36 16.01.2017
«На Крещенской неделе в Одессе ожидаются морозы до минус 13», — Гидрометцентр / Метео / 14:11 16.01.2017
Основная сессия ВНО-2017 продлится с 23 мая по 16 июня / Образование / 13:56 16.01.2017
Полиция проводит расследование по факту пожара в селе Федосеевка, где пострадали двое детей и их мать / Правоохранительные органы / 13:34 16.01.2017
Городские власти в 2016 году не успели отремонтировать два школьных стадиона за счёт Госбюджета / Финансы / 13:23 16.01.2017
Мониторинги СМИ
Президент и новый губернатор направляются в Одессу? 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Слухами интернет полнится: на 12 января запланирован приезд Петра Порошенко для представления нового главы облгосадминистрации. / -
Где согреться в мороз? 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Обрушившиеся на Одессу и область мороз и снегопад привели к тому, что в пункты обогрева обратились уже больше тысячи человек. И наиболее известным таким местом стала площадка в Преображенском парке Одессы — за ночь туда приходят порядка 150 человек. / Олег Галин
Как проявляют себя ничтожества 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Давно известно, что есть категория людей, для которых единственная возможность себя проявить — это сделать какую-то гадость другим: оскорбить грязным словом, сломать что-то красивое... Ни на что другое они не способны. Ничтожества, одним словом. / Олег Владимирский
В Польшу — каждый день 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Летом авиакомпания LOT Polish Airlines увеличит частоту выполнения рейсов на линии Одесса — Варшава. Поэтапно количество рейсов возрастет с семи до одиннадцати в неделю. / Олег Ксенин
Пробное тестирование пройдет в апреле 12.01.2017 // Вечерняя Одесса № 3—4(10413—10414)
Регистрация заявлений на пробное внешнее независимое оценивание(ВНО) началась 10 января и продлится до 31 января. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Одесский региональный центр разместил на своем сайте подробную информацию. / -
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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17.01 15:00
Торжественное открытие выставки и награждение победителей XXI Международного конкурса детского творчества «Рождественская звезда»
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