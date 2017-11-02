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«7 километр» с начала года уже уплатил более 100 миллионов гривен налогов
13:48 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ООО «Промтоварный рынок» («7 километр») в 2017 году уже уплатил в бюджеты всех уровней свыше 100 миллионов гривен налогов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, «ООО «Промтоварный рынок» уже много лет является добросовестным налогоплательщиком. Предприятие руководствуется в своей деятельности принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли.

Промтоварный рынок ведет абсолютно открытую финансовую деятельность, все статьи доходов и поступления средств — прозрачны и постоянно проверяются контролирующими органами. Все перечисления, платежи и тарифы установлены и проводятся в соответствии с украинским законодательством, подтверждаются документально, проходят через кассовые аппараты с выдачей чеков, через бухгалтерские системы. Это подтверждают ежегодные многочисленные проверки контролирующих и фискальных органов».

Динамика показателей по уплате налогов за предыдущие годы ООО «Промтоварный рынок»: 2009 г. — 109,5 млн. грн., 2011 г. — 112,5 млн. грн., 2013 г. — 124,5 млн. грн., 2015 г. — 140 млн. грн. С начала этого года сумма перечислений налогов в бюджеты всех уровней, в том числе и местный, уже превысила 100 миллионов гривен.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе — обеспечивает работой более 60 тысяч человек.

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