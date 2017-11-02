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Почти 15 миллиардов гривен налогов и сборов уплачено в Одесской области за 10 месяцев
13:23 / 03.11.2017
ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налогоплательщики Одесчины за 10 месяцев перечислили в бюджеты всех уровней поступило почти 15 миллиардов гривен налогов и сборов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По данным руководителя ГУ ГФС области Глеба Милютина, за 10 месяцев плательщики Одесчины перечислили в бюджеты всех уровней поступило почти 15 миллиардов гривен налогов и сборов. Это на 3,4 млрд. грн. или на треть превышает сумму поступлений в сводный бюджет за январь-октябрь прошлого года.
В частности, в Государственный бюджет собрано почти 6,1 млрд. грн. Почти половину поступлений составил налог на добавленную стоимость (3 млрд. грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления этого налога увеличились на 1 млрд. грн. или на 54%.
Бюджеты местных громад пополнились на 8,5 млрд. грн. В разрезе основных налогов, лидерами поступлений в местные бюджеты являются налог на доходы физических лиц — 4,7 млрд. грн. (55% от общей суммы), налог на имущество — 1,9 млрд. грн. и единый налог — 1,2 млрд. грн.
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Сергей Гриневецкий
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