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7,5 миллиарда гривен поступило за 9 месяцев в местные бюджеты Одесской области
11:25 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7 миллиардов 483 миллиона гривен поступило за 9 месяцев 2017 года в местные бюджеты Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, за 9 месяцев в местные бюджеты Одесской области поступило 7 млрд. 483 млн. грн., что на 30% (на 1,7 млрд. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поступления налога на доходы физических лиц составили 4,2 млрд. грн. Этот показатель на 42% больше чем в прошлом году.
Предприниматели Одесчины, работающие на упрощенной системе налогообложения, уплатили более 1 млрд. грн. единого налога, что на 41% больше чем за 9 месяцев 2016 года.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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