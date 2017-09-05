7,5 миллиарда гривен поступило за 9 месяцев в местные бюджеты Одесской области

11:25 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 7 миллиардов 483 миллиона гривен поступило за 9 месяцев 2017 года в местные бюджеты Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, за 9 месяцев в местные бюджеты Одесской области поступило 7 млрд. 483 млн. грн., что на 30% (на 1,7 млрд. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления налога на доходы физических лиц составили 4,2 млрд. грн. Этот показатель на 42% больше чем в прошлом году.

Предприниматели Одесчины, работающие на упрощенной системе налогообложения, уплатили более 1 млрд. грн. единого налога, что на 41% больше чем за 9 месяцев 2016 года.