Свыше половины из проверенных налоговых агентов не удержали налог на доходы физических лиц

10:32 / 26.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года 55% из проверенных налоговых агентов не удержали налог на доходы физических лиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, с начала текущего года фискальной службой в Одесской области проведено 126 проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали доходы гражданам. Нарушения налогового законодательства, а именно выплату дохода гражданам без удержания соответствующих налогов, зафиксированы у 69 или 55% проверенных плательщиков.

В частности, проведена проверка одного из частных предприятий, которое выплачивало средства физическим лицам за приобретенную продукцию.

Так, допроверочным анализом установлено, что одно из частных предприятий не удержало налоги при выплате средств физическим лицам за приобретенную продукцию, нарушив требования законодательства.

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, юридическое лицо в данной ситуации является налоговым агентом относительно налога на доходы физических лиц, который начисляет налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, и обязан удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 18%, а также военный сбор — 1,5% из суммы такого дохода за его счет (ст.14.1.180, ст.168.1.1 НКУ).

Так, по результатам проведенной проверки предприятия, определено налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц около 450 тыс. грн. и военного сбора — 35 тыс. грн., которые уплачены в бюджет в полном объеме.

Так всего, по результатам проверок 126 субъектов хозяйствования, которые выплачивали доходы гражданам без удержания налогов, в бюджеты доначислено 5,1 млн. грн. налога на доходы физический лиц, около 400 тыс. грн. единого взноса и свыше 600 тыс. грн. военного сбора.