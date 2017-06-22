Таможенные отчисления позволят завершить ремонт «Одесса – Рени» и инвестировать в строительство дорожной сети области

14:39 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Перевыполнение Одесской таможней плана ежемесячных отчислений в госбюджет позволит региону не только завершить ремонт трассы «Одесса – Рени», но и инвестировать в строительство всей дорожной сети региона, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов рассказал сегодня, 26 июня, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

По данным А. Власова, только с начала года Одесская таможня перечислила в госбюджет 9 млрд. грн. таможенного сбора, что на 3 млрд.600 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, ежемесячные отчисления составили по 2 млрд. 600 млн., что превысило план Министерства инфраструктуры.

«Текущий объём таможенных поступлений бьёт все рекорды, поскольку впервые за годы Независимости ежемесячные отчисления вдвое превышают план. Согласно же Указу Президента страны, если таможня перевыполняет план на 100%, то половина отчислений, т. е. 50%, остаются в местном бюджете и должны распределиться на ремонт дорог региона. С начала 2017 года действие этого Указа введено на территории всей страны», — отметил начальник Одесской таможни.

По его словам, на реконструкцию одесских дорог уже выделено 1 млрд. 316 млн. грн.

«Это позволит завершить трассу «Одесса – Рени» и инвестировать в строительство всей дорожной сети региона», — заявил руководитель Одесской таможни.