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«Объёмы экспорта, прошедшего через Одесскую таможню, за 5 месяцев составили 5 миллиардов долларов», — начальник таможни
13:11 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 5 месяцев 2017 года объёмы экспорта, прошедшего через Одесскую таможню, составили 5 млрд. долларов и на четверть превысили аналогичный показатель прошлого года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Одесской таможни Александр Власов сообщил сегодня, 26 июня, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

А. Власов сообщил, что Одесская таможня ориентирована на экспорт — за 5 месяцев 2017 года объёмы экспорта, прошедшего через Одесскую таможню, составили 5 млрд. долларов, что на четверть больше, нежели за аналогичный период прошлого года. При этом объёмы импорта составили 1 млрд. 500 млн. долларов, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Отчитываясь о работе таможни, её руководитель подчеркнул, что приоритетным остаётся направление наполнения бюджета, в чём одесские таможенники преуспели, особенно с ноября 2016 года.

«Общие платежи в этот период составили 480 млн. долларов, а показатель выполнения бюджета — 97,5%», — отметил А. Власов.

Всего же в ведении Одесской таможни 1 тыс. 370 км государственной границы, на которой расположено 9 таможенных постов, 35 пунктов пропуска и 4 пункта контроля. В зоне ведомства 8 морских портов государственного значения.

«Каждый десятый украинский таможенник работает на Одесской таможне», — подчеркнул её начальник.

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