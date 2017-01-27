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215 миллионов военного сбора уплачено с начала года в Одесской области
14:27 / 06.06.2017
ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налогоплательщики Одесчины с начала года направили на нужды украинской армии 215 млн. грн. военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в отдел коммуникаций Управления организации работы Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации отдела, за 5 месяцев 2017 года налогоплательщики Одесчины уплатили 215 млн. грн. военного сбора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 40 млн. грн. или на 22%.
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