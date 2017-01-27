Одесса > Новости > Налоги 215 миллионов военного сбора уплачено с начала года в Одесской области 14:27 / 06.06.2017 ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Налогоплательщики Одесчины с начала года направили на нужды украинской армии 215 млн. грн. военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в отдел коммуникаций Управления организации работы Главного управления ГФС в Одесской области. По информации отдела, за 5 месяцев 2017 года налогоплательщики Одесчины уплатили 215 млн. грн. военного сбора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 40 млн. грн. или на 22%. версия для печати