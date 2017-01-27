170 миллионов гривен военного сбора уплатили с начала года налогоплательщики области

10:18 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года налогоплательщики Одесчины перечислили в бюджет почти 170 млн. грн. военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, сумма поступлений военного сбора в области за 4 месяца составила около 170 млн. грн. Это превышает показатели января-апреля прошлого года почти на 30 млн. грн. или на 20%.

Военный сбор в полном объеме перечисляется в Государственный бюджет.