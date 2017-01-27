ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




170 миллионов гривен военного сбора уплатили с начала года налогоплательщики области
10:18 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года налогоплательщики Одесчины перечислили в бюджет почти 170 млн. грн. военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, сумма поступлений военного сбора в области за 4 месяца составила около 170 млн. грн. Это превышает показатели января-апреля прошлого года почти на 30 млн. грн. или на 20%.

Военный сбор в полном объеме перечисляется в Государственный бюджет.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:07 25.05.2017
«Брусчатка старого центра Одессы не исчезает — её складируют», — секретарь дорожно-транспортной комиссии горсовета
16:44 25.05.2017
СБУ раскрыла подробности задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис»
16:01 25.05.2017
Музыкально-педагогический факультет ЮНПУ имени Ушинского отпраздновал 50-летие
14:35 25.05.2017
«Механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать назначению обезболивающих препаратов», — мнение
13:16 25.05.2017
Экс-судья-апелляционщик задержана на получении взятки в 3 тысячи долларов


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.749