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170 миллионов гривен военного сбора уплатили с начала года налогоплательщики области
10:18 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года налогоплательщики Одесчины перечислили в бюджет почти 170 млн. грн. военного сбора, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, сумма поступлений военного сбора в области за 4 месяца составила около 170 млн. грн. Это превышает показатели января-апреля прошлого года почти на 30 млн. грн. или на 20%.
Военный сбор в полном объеме перечисляется в Государственный бюджет.
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