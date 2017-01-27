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«Одесские таможенники уже перевыполнили майский план поступлений», — ГУ ГФС
10:18 / 24.05.2017
ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 23 мая Одесская таможня ГФС уже перевыполнила майский план поступлений почти на 485 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 23 мая Одесская таможня ГФС не только выполнила индикативный показатель в полном объеме, но также обеспечила перечисление в Госбюджет около 485 млн. грн. сверх плана.
За январь-апрель 2017 года общая сумма превышения индикативного показателя превышает 1 млрд. 990 млн. грн.
50% от этой суммы направлено на строительство и реконструкцию дорог в Одесской области, в том числе трассы «Одесса — Рени».
«Есть все основания утверждать, что прогнозируемые темпы роста таможенных платежей позволят не только раньше времени завершить строительство плановых объектов, но также инвестировать дополнительные средства в развитие транспортной сети Одесчины», — отметил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.
Начальник таможни выразил убеждение, что тенденция роста поступлений таможенных платежей и досрочное выполнение майского плана «является наглядным результатом мероприятий по детенизации экономики, антикоррупционной работы и усовершенствования процессов администрирования».
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