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Вылов рыбы в водоёмах Одесской области увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом
14:58 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года вылов рыбы в водоёмах увеличился на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, а поступления в бюджет отчисления от вылова рыбы выросли только на 8,5%, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Управления государственного рыбного хозяйства в Одесской области Сергей Юрчук сообщил сегодня, 22 мая, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
В ходе аппаратного совещания губернатор Одесской области Максим Степанов обратил внимание на дисбаланс между увеличением показателей вылова рыбы, разными процентными сборами в районах и итоговыми суммами денежных поступлений в бюджет.
Так, по данным облуправления рыбного хозяйства, отчисления от вылова рыбы в Килийском районе за 4 месяца 2017 года составили 56 тыс. грн., в то время, как, к примеру, в Беляевском — только 200 грн., а в Лиманском такие отчисления вообще отсутствуют.
По словам С. Юрчука, проблемы заключаются в том, что, к примеру, в Беляевском районе в прошлом году зарыбление составило только 3 тонны, хотя там находится 10 крупных рыбных хозяйств, а в Килийском районе вся рыбная отрасль находится только в частных руках.
Начальник Управления предложил поднять ставки за вылов рыбы.
«Поднятие ставок — это самое лёгкое, что может быть. Я на это не пойду. У нас, как не хватает денег — так сразу поднимают ставки. Необходимо отходить от этой распространённой практики. Администрирование нужно грамотное», — заявил в ответ председатель ОГА.
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