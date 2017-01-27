1,8 миллиона гривен налога на недвижимость поступило в местные бюджеты области за 4 месяца

10:25 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Физические лица Одесской области в январе-апреле уплатили в бюджет 1,8 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе ГУГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, всего, в январе-апреле текущего года физическими лицами в бюджет направлено 1,8 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 1,2 млн. грн., или почти в 3 раза больше, чем в январе-апреле 2016 года.

При этом работники фискальной службы привлекли к налогообложению 39 владельцев элитной недвижимости, основная часть которой находится в г. Одесса. Только эти мероприятия позволили обеспечить поступление 1,4 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

«Главным управлением ГФС в Одесской области совместно с органами местной власти и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по выявлению и привлечению к налогообложению объектов недвижимого имущества», — заявили в пресс-службе.