Одесская таможня ГФС в марте поставила рекорд по перечислениям в Госбюджет

10:35 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В марте Одесская таможня ГФС перечислила в госбюджет рекордную сумму платежей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, «на протяжении марта текущего года в Госбюджет поступило около 2 млрд. 240 млн. грн. таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней ГФС. Этот показатель является рекордным — за всю историю Одесской таможни времен независимости ни разу сумма ежемесячных поступлений не достигала даже 2 млрд. грн.

Рекордными является также среднесуточные перечисления. Они вдвое больше чем в марте в прошлого года и составляют 102 млн. грн.».

В пресс-службе добавили, что в целом в течение первого квартала Одесской таможней ГФС взыскано свыше 4 млрд. 803 млн. грн. таможенных платежей. Это на 1 млрд. 760 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, в декабре 2016 года в Госбюджет от Одесской таможни ГФС поступило таможенных платежей на сумму свыше 1 млрд. 790 млн. грн. таможенных платежей, из которых 410 млн. грн. — сверхпланово.