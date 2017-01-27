«400 тысяч трудоспособных жителей Одесчины с 1999 года никогда официально не работали», — ГУ ГФС

15:09 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 400 тысяч трудоспособных жителей Одесского региона в возрасте от 22 до 60 лет с 1999 года ни разу официально не устраивались на работу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщил сегодня, 30 января, в ходе расширенного аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации и. о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области Глеб Милютин.

По данным руководителя ГФС области, 400 тысяч трудоспособного населения жителей Одесского региона ни разу официально не трудоустраивались, начиная с 1999 года — то есть 27% трудоспособного населения ничего не заработали, но 11% из них продолжают регистрировать приобретенные квартиры и дома.

«Мы понимаем, что это скрытые доходы. И ведём работу в этом направлении. Так, за прошлый год было привлечено к налогообложению ещё 1 тыс. 400 граждан, которые в общей сложности заплатили в бюджет более 9 млн. грн.», — рассказал Г. Милютин.

По его словам, всего в Одесской области проживает 1 млн. 460 тыс. трудоспособных граждан.

Из них 558 тыс. человек заняты на производстве, 207 тыс. — предприниматели, 70 тыс. — студенты и 608 тыс. заняты уходом за детьми и т. д.

«Если бы все трудоспособные граждане официально работали и платили налоги, мы бы дополнительно в бюджет могли бы получать ещё не менее 1 млрд. 578 млн. грн. в год», — заявил Г. Милютин.