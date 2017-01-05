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Одесская таможня ГФС в декабре перевыполнила план на 30%
11:14 / 05.01.2017
ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская таможня ГФС в декабре обеспечила перевыполнение плана таможенных поступлений на 30%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
Как отметили в пресс-службе, в декабре 2016 года Одесская таможня ГФС обеспечила поступление в Госбюджет свыше 1 млрд. 790 млн. грн. таможенных платежей, что составляет 130% плана или почти на треть превышает доведенный план.
При этом дополнительно поступило 410 млн. грн.
Это высочайший за последние 2 года показатель перевыполнения Одесской таможней ГФС плановых перечислений таможенных платежей в Госбюджет.
«К сожалению, несмотря на то, что в ноябре и декабре сверх плана перечислено в Госбюджет свыше 530 млн. грн., в целом Одесской таможней ГФС годовой план поступлений таможенных платежей не выполнен.
Причиной этого стало значительное отставание относительно выполнения плановых показателей на протяжении 10 предыдущих месяцев общей суммой около 900 млн. грн.», — сообщил, подводя итоги 2016 года, и. о. начальника Одесской таможни ГФС Алексей Василенко.
Он также выразил надежду, что динамика роста свыше плановых перечислений в Госбюджет будет оставаться положительной и в следующем году, и отметил, что «рекордное перевыполнение плановых показателей в декабре является результатом слаженной работы всех таможенников Одесчины, профессионального подбора и эффективного использования кадрового потенциала».
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Сергей Гриневецкий
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