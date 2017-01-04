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Более 14 миллиардов гривен перечислили в бюджет в 2016 году налогоплательщики области
12:39 / 04.01.2017
ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 2016 год налогоплательщики Одесчины уплатили в бюджеты всех уровней свыше 14 млрд. грн. налогов и сборов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По информации пресс-службы, в целом за год плательщики области перечислили в бюджет свыше 14 млрд. грн. (это на 5,3 млрд. грн. или на 61% больше, чем за январь-декабрь 2015 года).
Из них, в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 5,9 млрд. грн., что на 2,4 млрд. грн. или на 67% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
В разрезе основных налогов в общий фонд Государственного бюджета поступило 2,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость, 1,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц, 802 млн. грн. налога на прибыль, 472 млн. грн. военного сбора и 227 млн. грн. акцизного налога.
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Сергей Гриневецкий
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