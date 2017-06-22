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76 рекламных конструкций демонтированы в Одессе за неделю
15:34 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За неделю в Одессе демонтировали 76 рекламных конструкций, размещенных с нарушениями, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 21 июля сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлены 189 актов фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.

Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 76 рекламных конструкций.

Также на Приморском бульваре было демонтировано 18 так называемых. экскурсионных мимоходов.

Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.

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