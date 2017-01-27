Вышел новый выпуск газеты Промтоварного рынка — «Торговый город»

16:29 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вышел в свет февральский выпуск газеты Промтоварного рынка — «Торговый город», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, февральский выпуск собственной газеты «7 километра» посвящен актуальным новостям и событиям на рынке с фоторепортажами, перспективам развития, благотворительности и другим социальным проектам предприятия, достижениям и наградам.

Также в номере — полезная информация для предпринимателей, контакты всех оперативных служб и торговых комплексов «7 км».

В новом издании содержится и другая информация, которая будет интересна многотысячной аудитории предпринимателей рынка «7 км», одесситам и посетителям из различных регионов Украины и ближнего зарубежья.

СПРАВКА: Газета «Торговый город» выходит тиражом 25 тыс. экземпляров. Распространяется бесплатно среди предпринимателей, оптовых и розничных покупателей — посетителей рынка «7 километр», а также в офисах и публичных местах города Одессы и Одесской области.