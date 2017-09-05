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План поступлений в бюджет города за 9 месяцев перевыполнен на 2,2%
11:21 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 9 месяцев 2017 г. в бюджет города Одессы поступило 4 млрд. 126,7 млн. грн. или 102,2% от утвержденного плана на данный период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по данным департамента финансов, за 9 месяцев в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 4 млрд. 126,7 млн. грн. или 102,2% от утвержденного плана на январь-сентябрь 2017 г. и 72,4% от годового плана.
В общий фонд бюджета города (без учета трансфертов) за январь-сентябрь поступило 3 млрд. 892,9 млн. грн. или 101,6% от утвержденного плана на 9 месяцев и 71,7% от годового плана. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились в 1,3 раза или на 871,8 млн. грн.
Основными бюджетоформирующими источниками общего фонда бюджета города Одессы стали: налог на доходы физических лиц — 2 млрд. 115,1 млн. грн. (54,3% поступлений общего фонда, темп роста к соответствующему периоду 2016 года — 140,8%); единый налог — 563,1 млн. грн. (14,5% поступлений общего фонда); плата за землю 514,0 млн. грн. (13,2% поступлений общего фонда); акцизный налог с розничной реализации подакцизных товаров — 191,5 млн. грн. (4,9% поступлений общего фонда).
При годовом плане 264,0 млн. грн. в бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-сентябрь фактически поступило 231,5 млн. грн., из них от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, — 148,1 млн. грн., средств паевого участия — 73,3 млн. грн., дивидендов (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность) — 10,1 млн. грн.
В бюджет города Одессы за 9 месяцев поступили в полном объеме, согласно помесячной росписи, образовательная и медицинская субвенции в суммах 602,5 млн. грн. и 640,0 млн. грн. соответственно. При этом с начала года в Государственный бюджет перечислено из бюджета города 117,5 млн. грн. реверсной дотации — 75,0% к утвержденному годовому плану.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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