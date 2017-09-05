Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 2 октября 11:53 / 02.10.2017 ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 2 октября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2657.8496 — 3137.8572 — 4.5812 — Банк «Восток» 2630,00 2665,00 3115,00 3150,00 4,200 4,500 Банк «Пивденный» 2650,00 2670,00 3100,00 3165,00 4,000 4,700 ПАО «Марфин Банк» 2651,00 2672,00 3100,00 3160,00 2,000 4,610 КБ «Мистобанк» 2640,00 2670,00 3090,00 3150,00 4,200 4,600 АКБ «ОТП Банк» 2648,00 2668,00 3105,00 3155,00 — — АТ «Ощадбанк» 2640,00 2668,00 3080,00 3150,00 3,650 4,590 «ПриватБанк» 2645,00 2665,00 3100,00 3140,00 4,450 4,700 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2640,00 2670,00 3120,00 3160,00 4,500 4,600 «7 километр» 2660,00 2670,00 3110,00 3160,00 4,400 4,500 «Книжка» 2650,00 2670,00 3100,00 3170,00 4,400 4,600 версия для печати