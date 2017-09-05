ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 12 сентября
11:51 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 12 сентября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2600.8703 3120.2641 4.5494
Банк «Восток» 2590,00 2630,00 3090,00 3145,00 4,300 4,600
Банк «Пивденный» 2580,00 2620,00 3079,00 3179,00 4,000 4,700
ПАО «Марфин Банк» 2596,00 2625,00 3090,00 3150,00 2,000 5,800
КБ «Мистобанк» 2600,00 2640,00 3080,00 3160,00 4,200 4,600
АКБ «ОТП Банк» 2600,00 2620,00 3100,00 3150,00
АТ «Ощадбанк» 2595,00 2643,00 3070,00 3165,00 3,650 4,570
«ПриватБанк» 2580,00 2630,00 3080,00 3160,00 4,430 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2590,00 2630,00 3090,00 3170,00 4,470 4,620
«7 километр» 2615,00 2625,00 3105,00 3155,00 4,400 4,500
«Книжка» 2605,00 2630,00 3100,00 3160,00 4,400 4,600

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:34 12.09.2017
«7 километр» передал благотворительную помощь детям-сиротам, оставшимся в зоне АТО
17:28 12.09.2017
Начат очередной этап капремонта транспортной развязки в районе Пересыпских мостов
16:09 12.09.2017
«Правоохранители выявили преступную схему сохранения за Курченко имущества «ОНПЗ»», — облпрокуратура
15:32 12.09.2017
Одесская нацполиция получила новые патрульные автомобили
13:14 12.09.2017
Одесская спортсменка вошла в тройку сильнейших шашистов мира


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.779