Одесская таможня перечислила более 12 миллиардов в госбюджет за 7 месяцев

10:42 / 03.08.2017

ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За январь-июль 2017 года Одесская таможня ГФС обеспечила перечисление в госбюджет более 12 миллиардов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы. Одесской таможней ГФС на протяжении января-июля 2017 года обеспечено перечисление в госбюджет свыше 12 млрд. 215 млн. грн. таможенных платежей.

Это на 5 млрд. 30 млн. грн. или в 1,7 раза больше, за аналогичный период 2016 года.

«Таможенные поступления в госбюджет, которые администрировала Одесская таможня ГФС, равняются почти двум доходным частям городского бюджета Одессы на 2017 год и составляют свыше 155 % доходной части годового бюджета Одесской области», — отметил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

По словам начальника таможни, на протяжении текущего года Одесская таможня ГФС в среднем ежемесячно перечисляет средства, которые почти покрывают, например, годовые расходы городского бюджета Одессы на образовательные и медицинские учреждения.

«В переводе на язык реальных дел 12 млрд. 215 млн. грн. таможенных платежей — это свыше 9 млн. 310 тыс. минимальных пенсий, или свыше 3 млн. 815 тыс. минимальных зарплат, или годовое содержание в учреждениях социальной опеки 81 тысячи детей», — рассказал начальник Одесской таможни ГФС.

Подводя итоги деятельности таможни в направлении наполнения госбюджета, Александр Власов отметил, что в рамках «таможенного эксперимента» на строительство дорог Одесской области за 7 месяцев 2017 года перечислено 1 млрд. 580 млн. грн. При этом за аналогичный период в прошлом году было направлено всего 23 млн. грн.