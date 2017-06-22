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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 31 июля
11:51 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 31 июля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2591,5589 3039,6394 4,3524
Банк «Восток» 2570,00 2595,00 2990,00 3030,00 4,100 4,300
Банк «Пивденный» 2580,00 2590,00 3013,00 3053,00 3,900 4,400
ПАО «Марфин Банк» 2576,00 2593,00 3000,00 3040,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2570,00 2610,00 2980,00 3050,00 4,100 4,400
АКБ «ОТП Банк» 2585,00 2600,00 3015,00 3055,00
АТ «Ощадбанк» 2574,00 2605,00 2950,00 3045,00 3,780 4,380
«ПриватБанк» 2570,00 2600,00 3000,00 3050,00 4,150 4,5000
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2580,00 2610,00 3000,00 3050,00 4,250 4,350
«7 километр» 2580,00 2595,00 3000,00 3050,00 4,200 4,300
«Книжка» 2575,00 2595,00 2990,00 3060,00 4,270 4,350

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Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
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