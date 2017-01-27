Южный офис Госаудитслужбы за 4 месяца выявил финансовых нарушений на 27,4 миллиона гривен

13:23 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Южный офис Госаудитслужбы в ходе ревизий с начала года выявил финансовых нарушений на общую сумму 27,4 млн. грн., передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель начальника Южного офиса госаудитслужбы Валентина Король сообщила на заседании коллегии ведомства по итогам работы за 4 месяца.

По данным первого замначальника Офиса, с начала года сотрудники Южного офиса Госаудитслужбы провели 34 ревизии, 10 государственных финансовых аудитов, 2 проверки госзакупок, 1 ревизию исполнения местного бюджета.

По словам В. Король, всё это позволило выявить финансовых нарушений на сумму 27,4 млн. грн., в том числе, недополучения финансовых ресурсов на 5,8 млн. грн., незаконных и нецелевых затрат на 20,9 млн. грн., а также выявить недостачу ресурсов на 700 тыс. грн.

«В течение января-апреля 2017 года нами было обеспечено возмещение финансовых ресурсов государству в сумме 10 млн. грн.», — подчеркнула чиновник.