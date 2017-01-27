ИА «Контекст Причерноморье»
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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 22 мая
11:24 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 22 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2636.9659 2947.8642 4.6133
Банк «Восток» 2610,00 2630,00 2900,00 2935,00 4,400 4,700
Банк «Пивденный» 2623,00 2637,00 2900,00 2960,00 4,200 4,600
ПАО «Марфин Банк» 2622,00 2640,00 2900,00 2950,00 2,000 5,200
КБ «Мистобанк» 2615,00 2650,00 2875,00 2955,00 4,300 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2622,00 2639,00 2915,00 2965,00
АТ «Ощадбанк» 2622,00 2650,00 2840,00 2955,00 4,120 4,650
«ПриватБанк» 2620,00 2645,00 2910,00 2980,00 4,400 4,800
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2620,00 2650,00 2885,00 2930,00 4,400 4,580
«7 километр» 2620,00 2630,00 2920,00 2970,00 4,450 4,500
«Книжка» 2610,00 2630,00 2910,00 2980,00 4,350 4,650

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