Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 12 мая 10:38 / 12.05.2017 ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 12 мая, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2642.8930 — 2870.1818 — 4.6272 — АБ «Пивденный» 2625,00 2645,00 2830,00 2890,00 4,200 4,600 ПАО «Марфин-Банк» 2626,00 2645,00 2840,00 2890,00 2,000 5,200 КБ «Мистобанк» 2615,00 2650,00 2810,00 2895,00 4,100 4,650 АКБ «ОТП Банк» 2625,00 2645,00 2840,00 2890,00 — — АТ «Ощадбанк» 2617,00 2655,00 2800,00 2895,00 4,100 4,630 КБ «ПриватБанк» 2625,00 2655,00 2830,00 2930,00 4,400 4,800 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2615,00 2650,00 2830,00 2870,00 4,450 4,550 «7 километр» Выходной — — — — — «Книжка» 2620,00 2640,00 2845,00 2890,00 4,350 4,550 версия для печати