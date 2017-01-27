|
русская версия | english version
|
|
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 20 апреля
11:16 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 20 апреля, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
11:47 20.04.2017
10:38 20.04.2017
10:31 20.04.2017
09:55 20.04.2017
17:31 19.04.2017
Мэрия призывает одесситов во время завтрашней непогоды максимально ограничить перемещения и поездки по городу
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.185
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»