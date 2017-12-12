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В MOYO.ua объявили о распродаже ко Дню Святого Николая
12.12.2017 в 13:25
MOYO.ua

Декабрьские скидки являются отличным поводом заранее закупить подарки ко всем рождественским праздникам. Специально ко Дню Святого Николая сеть магазинов MOYO.ua запускает распродажу, которая стартует 12 декабря и продлится целую неделю.

Праздничные цены и специальные предложения будут действовать по всей сети розничных магазинов MOYO.ua. Кроме того, интернет-магазин moyo.ua предложит покупателям дополнительную распродажу складских остатков, в рамках которой более 3 000 товарных позиций будут доступны со скидками до 75%.

Помимо широкого ассортимента детских товаров, на которые будут действовать скидки в рамках распродажи, в MOYO.ua покупателей также ждет существенное снижение цен на бытовую технику, электронику, гаджеты и другие товары. Кроме того, ежедневно, с 12 по 19 декабря, на сайте в розничных магазинах будут доступны новые предложения акционных товаров с максимальными скидками.

Из подарков, которые можно положить под подушку детям, в MOYO.ua рекомендуют обратить внимание на специальные детские часы с функцией GPS-трекера, которые позволят родителям всегда знать, где находится их чадо. На выбор в ассортименте доступны несколько моделей, в частности ERGO Tracker Kid`s K010 и смарт-часы FixiTime 2.

Также в MOYO.ua можно приобрести конструкторы различных брендов. Кстати, сейчас на многие модели Lego действуют специальные цены. Кроме того, родители могут выбирать разнообразные детские гаджеты, развивающие игры, дроны, а для самых взрослых — смартфоны и планшетные компьютеры.

* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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