Вниманию одесситов: изменения в порядке предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

22.11.2017 в 16:46

Департамент труда и соцполитики дает разъяснения об изменениях в порядке назначения субсидий: период учета доходов, монетизация остатков средств, расчет доходов, наличие задолженности, социальные нормативы

Департамент труда и социальной политики дает разъяснения об изменениях в порядке назначения и предоставления населению субсидий.

Относительно периода учета доходов для назначения субсидии и порядка получения информации о доходах

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2017 г. № 609 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» (далее — Постановление) предусмотрен учет доходов для назначения субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за четыре квартала, предшествующих месяцу, с которого назначается субсидия. То есть при осуществлении расчета субсидии с мая для домохозяйств, которые получали субсидию в предыдущем периоде, учитываются доходы за третий – четвертый кварталы предыдущего года. А расчет субсидии на отопительный период в октябре проводится из расчета доходов за первый – второй кварталы текущего года.

При назначении субсидии для возмещения расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также субсидии для возмещения расходов на приобретение твердого топлива, сжиженного газа и оплату жилищно-коммунальных услуг учитываются доходы за предыдущий календарный год.

Монетизация остатков неиспользованных средств субсидии на отопление

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 г. № 300 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» предусмотрено, что неиспользованные суммы субсидии для возмещения расходов на оплату услуг по газо- и электроснабжению для индивидуального отопления в объемах, не превышающих стоимости 100 куб. метров природного газа или стоимости 150 кВт/час электроэнергии, отныне не остаются на счетах получателей в организациях, а перечисляются на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или выплачиваются через почтовые отделения.

Относительно расчета дохода для назначения субсидии

Районным государственным администрациям, исполнительным органам городских, районных в городах советов или образованным ими комиссиям предоставлено право принимать решения, учитывать при назначении субсидии фактические размеры доходов для трудоспособных граждан, среднемесячный совокупный доход которых меньше прожиточного минимума и которые не получают ни один из видов дохода, указанных в абзаце четвертом пункта 12 Положения.

О назначении субсидии при наличии задолженности по оплате услуг

При назначении субсидии на следующий срок учитывается наличие просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг. Информацию о сумме такой задолженности предоставляют предприятия-поставщики услуг по запросу органа социальной защиты населения (пункт 13 Положения).

При наличии такой задолженности субсидия на следующий срок не назначается, о чем управление социальной защиты населения информирует гражданина. Если в течение двух месяцев с даты информирования гражданин документально подтвердил оплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил оплату задолженности или заключение договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения комиссии при наличии уважительных причин.

О назначении субсидии по зарегистрированному месту пребывания

В случае регистрации места пребывания лица субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения на срок, не превышающий шести месяцев с даты регистрации места пребывания. На следующий срок субсидия назначается по личному обращению гражданина после продления регистрации места пребывания.

По возврату остатков неиспользованных сумм субсидий

Постановлением предусмотрен возврат в государственный бюджет поставщиками услуг сумм неиспользованных субсидий на оплату услуг по холодному и горячему централизованному водоснабжению и водоотведению после окончания отопительного сезона в течение срока получения последней субсидии конкретным получателем.

Об уведомлении о назначении субсидии

Сообщение о назначении субсидии может направляться по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита). Заявитель может быть проинформирован о назначении (не назначении) субсидии средствами мобильной связи (смс-сообщения).

Относительно сроков отопительного периода для индивидуального отопления

Предусмотрено проводить расчет размера субсидии на отопительный сезон для домохозяйств, использующих природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления, с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября по 15 апреля включительно.

Изменения в социальных нормативах

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 г. № 300 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» в части установления социальной нормы жилья для домохозяйств, состоящих из одного-двух нетрудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство. При этом комиссии имеют право, как и ранее, назначать субсидию на сверхнормовую площадь.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2017 г. № 609 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» в части установления норм пользования газом, а именно:

- при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения – 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

- при наличии газовой плиты в случае отсутствия центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;

- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. метра на одного человека в месяц.

Департамент труда и социальной политики

Одесского городского совета