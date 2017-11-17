Как найти строителей для ремонта квартиры

17.11.2017 в 13:41

Чтобы ремонт квартиры не стал длительным бедствием и поводом для семейных скандалов, первое, что необходимо сделать, это даже не придумать дизайн, не купить обои или сантехнику, важный шаг — это поиск строителей, которые будут проводить работы в квартире. Как правило, узкоспециализированные строители имеют свою направленность. Электрики не будут класть плитку, а маляр-штукатур не возьмется реставрировать паркет или укладывать ламинат. И это правильно. Специализация – это зачастую залог высокой профессиональности исполнителей. Именно поэтому, бригады чаще всего формируются из профессионалов в различных областях, а управляющий бригадир распределяет объемы работ внутри каждого объекта и расстановку персонала по направлениям. Каждый владелец квартиры мечтает, чтобы строители справились быстро и сделали всё недорого. Кто-то, имея неудачный опыт, может сказать, что так не бывает.

Идеальный строитель: где его искать

До того, как запланирован ремонт квартиры, не поленитесь потратить свое время и начните поиск с сети интернет. Доски объявлений сегодня это самый быстрый и удобный путь рассказать покупателю о своих товарах и услугах. Строители также им пользуются. На сегодняшний день самый крупный интернет портал с частными объявлениями это OLX. Здесь объявления максимально детализированны по рубрикам, а возможность размещать серию фотографий помогает исполнителям представить примеры своих работ потенциальным заказчиком. Объявления привязываются к региону. Это значит, что вы легко найдете работников в своём городе или районе, если он очень большой. Если вы мобильный человек, то пользоваться сервисом OLX на мобильном устройстве более удобно с использованием специальной программы. Она распространяется бесплатно и очень удобна, если вы даете свое собственное объявление или ищете предложения других пользователей.

Возможности приложения ОЛХ

Вы можете с комфортом просматривать на смартфоне объявления от OLX, в App Store просто загрузив соответствующее приложение, компактное по размеру и хорошо работающее даже при слабом сигнале. С приложением может работать даже не самый современный смартфон. Комфортная навигация облегчает подборку нужных объявлений. Они доступны в вашем смартфоне сразу же после проверки модератором. Вы видите все самые новые предложения. Можно подписаться на тему и у вас будет раздаваться звуковое уведомление о новом сообщении или объявлении.