|
|
Как найти строителей для ремонта квартиры
17.11.2017 в 13:41
Чтобы ремонт квартиры не стал длительным бедствием и поводом для семейных скандалов, первое, что необходимо сделать, это даже не придумать дизайн, не купить обои или сантехнику, важный шаг — это поиск строителей, которые будут проводить работы в квартире. Как правило, узкоспециализированные строители имеют свою направленность. Электрики не будут класть плитку, а маляр-штукатур не возьмется реставрировать паркет или укладывать ламинат. И это правильно. Специализация – это зачастую залог высокой профессиональности исполнителей. Именно поэтому, бригады чаще всего формируются из профессионалов в различных областях, а управляющий бригадир распределяет объемы работ внутри каждого объекта и расстановку персонала по направлениям. Каждый владелец квартиры мечтает, чтобы строители справились быстро и сделали всё недорого. Кто-то, имея неудачный опыт, может сказать, что так не бывает.
Идеальный строитель: где его искать
До того, как запланирован ремонт квартиры, не поленитесь потратить свое время и начните поиск с сети интернет. Доски объявлений сегодня это самый быстрый и удобный путь рассказать покупателю о своих товарах и услугах. Строители также им пользуются. На сегодняшний день самый крупный интернет портал с частными объявлениями это OLX. Здесь объявления максимально детализированны по рубрикам, а возможность размещать серию фотографий помогает исполнителям представить примеры своих работ потенциальным заказчиком. Объявления привязываются к региону. Это значит, что вы легко найдете работников в своём городе или районе, если он очень большой. Если вы мобильный человек, то пользоваться сервисом OLX на мобильном устройстве более удобно с использованием специальной программы. Она распространяется бесплатно и очень удобна, если вы даете свое собственное объявление или ищете предложения других пользователей.
Возможности приложения ОЛХ
Вы можете с комфортом просматривать на смартфоне объявления от OLX, в App Store просто загрузив соответствующее приложение, компактное по размеру и хорошо работающее даже при слабом сигнале. С приложением может работать даже не самый современный смартфон. Комфортная навигация облегчает подборку нужных объявлений. Они доступны в вашем смартфоне сразу же после проверки модератором. Вы видите все самые новые предложения. Можно подписаться на тему и у вас будет раздаваться звуковое уведомление о новом сообщении или объявлении.
* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
12:49 14.11.2017
17:22 06.11.2017
Апелляционный суд расторг договор о сотрудничестве между «Олимпекс Транс» и застройщиком ОК «Набережный Квартал-Жаботинского»
16:04 25.10.2017
«ЖК «Парус» в Черноморске — часть пирамиды группы «Набережный Квартал»», — инициативная группа пайщиков
09:11 20.10.2017
Городские власти проверили 40 стройплощадок в городе, 6 оштрафовали за установку заборов и непомытые колёса грузовиков
16:04 19.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»