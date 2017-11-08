Прем’єра опери Джузеппе Верді «Набукко»

08.11.2017 в 08:41

18, 19 та 26 листопада 2017 року в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбудуться прем’єрні покази опери Джузеппе Верді «Набукко».175 років від дня світової прем’єри у театрі «Ла Скала»! 170 років від дня першого виконання опери на Одеській сцені!

«Набукко» – як попередження світової трагедії і поштовх до єднання, як символ відновлення надії і справедливості!

«Набукко» на сцені Одеської опери – цеунікальний спільний проект, ініційований генеральним директором Одеської опери Надією Бабіч, об’єднав потужні творчі сили Одеського національного академічного театру опери та балету і Львівського національного академічного театру опери та балету та став яскравим прикладом втілення національної ідеї і культурної дипломатії – митці Львова і Одеси, Заходу і Півдня України через творчий діалог втілюють мету духовної цілісності країни.

Режисер-постановник – народний артист України Василь Вовкун, художник-сценограф – народний художник України Тадей Риндзак(Львів); диригент-постановник – головний диригент ОНАТОБ Олександру Самоїле, диригенти – заслужений артист України Ігор Шаврук, Валерій Регрут, художник з костюмів – Сергій Васильєв, хормейстер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Леонід Бутенко, хормейстер – Іван Газінський, хореограф-постановник – Яніна Кисельова, художник зі світла — В'ячеслав Ушеренко, відеограф – Віталій Галак; оркестр, хор, солісти ОНАТОБ(Одеса).

«Набукко» на сцені Одеської опери – це нова трактовка безсмертного шедевру Джузеппе Верді, яка об’єднала велич музики, оригінальну режисуру, ефектні костюми та сценографію;«минуле і сьогодення Храму земного в нескінченному космічному просторі життя»– саме так бачить головну мету цієї постановки режисер Василь Вовкун: «Театр у більшості випадків відгукується постановкою цієї опери на найактуальніші і драматично-трагічні моменти історії. «Набукко», як геніально-містичний твір, що з’явився на зрізі епохи, часу, стилю, не завжди користується популярністю в спокійні часи, його місія в час найвищого напруження і людського страху – бути символом відновлення надії і справедливості, таким чином він стверджує нас у майбутньому».

Контакти:

Телефони: 048-780-15-54 (помічник генерального директора театру зі зв’язків із громадськістю),

048-780-15-28 (головний адміністратор),

048-780-15-48 (літературна частина),

048-780-15-38 (білетне бюро), 048-780-15-09 (каси).

E-mail: opera.odessa.ua@gmail.com, L.sergeichuk@gmail.com

Квитки можна придбати в касі театру, в мережі ЦТК Plaske (Одеса) і «Касир-24»

Прес-служба Одеського національного

академічного театру опери та балету

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