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Прес-реліз на тему «Вибіркові обстеження населення м. Одеси та Одеської області»
01.11.2017 в 15:26
Прес-реліз на тему «Вибіркові обстеження населення м. Одеси та Одеської області»

Органами державної статистики, з метою проведення вибіркових обстежень населення з питань обстеження умов життя домогосподарств, з 6 листопада 2017 року розпочинається набір домогосподарств для їх участі впродовж 2018 року.

Вибіркові обстеження населення є одним з основних сучасних джерел інформації для аналізу рівня життя населення області, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці тощо.

Головне управління статистики в Одеській області звертається до мешканців м. Одеси та Одеської області з проханням залучитись до обстеження у разі відвідування Вашого помешкання працівником Головного управління статистики в Одеській області.

Вся отримана інформація не буде розголошуватись та носитиме виключно конфіденційний характер, що гарантується законами України «Про державну статистику» та «Про захист персональних даних».


Прес-реліз

на тему «Вибіркові обстеження населення м. Одеси та Одеської області»

Головним управлінням статистики проводяться вибіркові обстеження умов життя домогосподарств (далі – ОУЖД), обстеження економічної активності населення (далі – ОЕАН) та обстеження сільськогосподарської діяльності (далі – ОСГД).

Дані  ОУЖД  використовуються для аналізу життєвого рівня населення, розрахунків макроекономічних показників розвитку країни, регіонів та окремих галузей економіки, в т.ч. для розрахунків індексу споживчих цін, розробок механізмів соціального захисту найбільш уразливих верств населення та надання соціальних допомог, розрахунків мінімальних соціальних нормативів і стандартів, дослідження рівня бідності населення, моніторингу виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та цільових програм, здійснення міжнародних порівнянь у сфері життєвого рівня населення.

Основні показники економічної активності, зайнятості та безробіття, що отримуються на основі матеріалів ОЕАН, використовуються при аналізі соціально-економічної ситуації у країні, зокрема характеристики стану ринку праці, розрахунках макроекономічних показників, а також порівняннях міжнародних показників, забезпеченні вимог спеціального стандарту поширення даних, розробленого Міжнародним валютним фондом (МВФ), моніторингу ефективності реалізації державної політики на ринку праці, розробці й оцінці виконання державних програм зайнятості та програм соціально-економічного розвитку тощо, дозволяють оцінити реальні обсяги та зміни пропозиції робочої сили на ринку праці України, проаналізувати тенденції розвитку його кон’юнктури.

Інформація, зібрана шляхом проведення ОСГД, використовується перш за все для щомісячного визначення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції господарствами населення та залишків продуктів у них, при розрахунках макропоказників статистики сільського господарства, включаючи складання натурально-вартісних балансів, за категорією “господарства населення”.

 

Деякі статистичні дані за результатами вибіркових обстежень населення:

За результатами вибіркового обстеження населення з ОУЖД, кількість домогосподарств в Одеській області становила 888 тис. одиниць, з яких 69% відносились до міських поселень, а 31% – до сільської місцевості. Середній розмір домогосподарства становив майже 3 особи, при цьому 10% домогосподарств складаються з однієї особи, 40% – з двох осіб, 31% – з трьох та 19% – з чотирьох осіб.

У 2017 році 88% домогосподарств області мешкають у власному (приватному) будинку чи квартирі. Частка сімей, які орендують житло, становила 11%.

Домогосподарства області більше половини грошей витрачають на продукти харчування та безалкогольні напої (52%). Іншу суттєву частку використання сімейного бюджету становлять витрати на житло та комунальні послуги (16%), витрати на придбання одягу, взуття, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла (7%).

За даними обстеження, кожне друге домогосподарство області має мікрохвильову піч, кожне трете – персональний комп’ютер або ноутбук, кожне п’яте – супутникову антену, кожне дев’яте – кондиціонер.

Із кожним роком усе більше наших співвітчизників отримують доступ до мережі Інтернет. У 2016 році 51% жителів Одеської області повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернету. Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернету вдома, в порівнянні з 2015 роком, збільшилась майже на 5 в.п. та становила 57%.

Середньостатистичний одесит кожного дня споживає 158 г м’яса та м’ясопродуктів, 572 г молока та молочних продуктів, 313 г – овочів та баштанних, 211 г картоплі та 283 г хлібних продуктів (хліба, борошняних та макаронних виробів у перерахунку на борошно, крупи, бобові). Риба поширена менше, ніж м’ясо: її щоденне споживання складає всього 49 г.

Індекс маси тіла (ІМТ) – величина, що дозволяє оцінити ступень відповідності маси та росту людини, а також визначити, чи є маса недостатньою, нормальною, надмірною.

За даними обстеження 2017 року 43% населення Одеської області у віці 18 років і старші мають надлишкову масу тіла, 39% – нормальну вагу, кожний шостий  – потерпає від ожиріння.

Найбільша питома вага худорлявих мешканців (ІМТ менше 18,5) проживають на Донеччині, Київщині, Херсонщині, Хмельниччині  та у м.Києві, мешканців з більш пишними формами (надмірна вагу, ІМТ більше 30,0) – Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

За результатами вибіркового обстеження населення з ОЕАН, Одеська область за І півріччя 2017р. посіла сьоме місце серед регіонів України за рівнем зайнятості та четверте місце – за рівнем безробіття(тобто найнижчий рівень безробіття).

Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років у I півріччі 2017р. становила 1064,6 тис. осіб, з яких 988,9 тис. осіб (56,2% від усього населення відповідного віку) були зайняті економічною діяльністю, а решта (75,7 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років становив 56%, а серед населення працездатного віку – 65%.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років у І півріччі 2017р. становив 7,1%. Цей показник серед осіб працездатного віку майже у 6 разів перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до економічно активного населення працездатного віку (7,3% проти 1,3%).

* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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