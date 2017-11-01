01.11.2017 в 15:26

Органами державної статистики, з метою проведення вибіркових обстежень населення з питань обстеження умов життя домогосподарств, з 6 листопада 2017 року розпочинається набір домогосподарств для їх участі впродовж 2018 року.

Вибіркові обстеження населення є одним з основних сучасних джерел інформації для аналізу рівня життя населення області, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці тощо.

Головне управління статистики в Одеській області звертається до мешканців м. Одеси та Одеської області з проханням залучитись до обстеження у разі відвідування Вашого помешкання працівником Головного управління статистики в Одеській області.

Вся отримана інформація не буде розголошуватись та носитиме виключно конфіденційний характер, що гарантується законами України «Про державну статистику» та «Про захист персональних даних».





Прес-реліз

на тему «Вибіркові обстеження населення м. Одеси та Одеської області»

Головним управлінням статистики проводяться вибіркові обстеження умов життя домогосподарств (далі – ОУЖД), обстеження економічної активності населення (далі – ОЕАН) та обстеження сільськогосподарської діяльності (далі – ОСГД).

● Дані ОУЖД використовуються для аналізу життєвого рівня населення, розрахунків макроекономічних показників розвитку країни, регіонів та окремих галузей економіки, в т.ч. для розрахунків індексу споживчих цін, розробок механізмів соціального захисту найбільш уразливих верств населення та надання соціальних допомог, розрахунків мінімальних соціальних нормативів і стандартів, дослідження рівня бідності населення, моніторингу виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку та цільових програм, здійснення міжнародних порівнянь у сфері життєвого рівня населення.

● Основні показники економічної активності, зайнятості та безробіття, що отримуються на основі матеріалів ОЕАН, використовуються при аналізі соціально-економічної ситуації у країні, зокрема характеристики стану ринку праці, розрахунках макроекономічних показників, а також порівняннях міжнародних показників, забезпеченні вимог спеціального стандарту поширення даних, розробленого Міжнародним валютним фондом (МВФ), моніторингу ефективності реалізації державної політики на ринку праці, розробці й оцінці виконання державних програм зайнятості та програм соціально-економічного розвитку тощо, дозволяють оцінити реальні обсяги та зміни пропозиції робочої сили на ринку праці України, проаналізувати тенденції розвитку його кон’юнктури.

● Інформація, зібрана шляхом проведення ОСГД, використовується перш за все для щомісячного визначення обсягів виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції господарствами населення та залишків продуктів у них, при розрахунках макропоказників статистики сільського господарства, включаючи складання натурально-вартісних балансів, за категорією “господарства населення”.

Деякі статистичні дані за результатами вибіркових обстежень населення:

За результатами вибіркового обстеження населення з ОУЖД, кількість домогосподарств в Одеській області становила 888 тис. одиниць, з яких 69% відносились до міських поселень, а 31% – до сільської місцевості. Середній розмір домогосподарства становив майже 3 особи, при цьому 10% домогосподарств складаються з однієї особи, 40% – з двох осіб, 31% – з трьох та 19% – з чотирьох осіб.

У 2017 році 88% домогосподарств області мешкають у власному (приватному) будинку чи квартирі. Частка сімей, які орендують житло, становила 11%.

Домогосподарства області більше половини грошей витрачають на продукти харчування та безалкогольні напої (52%). Іншу суттєву частку використання сімейного бюджету становлять витрати на житло та комунальні послуги (16%), витрати на придбання одягу, взуття, предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла (7%).

За даними обстеження, кожне друге домогосподарство області має мікрохвильову піч, кожне трете – персональний комп’ютер або ноутбук, кожне п’яте – супутникову антену, кожне дев’яте – кондиціонер.

Із кожним роком усе більше наших співвітчизників отримують доступ до мережі Інтернет. У 2016 році 51% жителів Одеської області повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернету. Частка домогосподарств, які мають доступ до послуг Інтернету вдома, в порівнянні з 2015 роком, збільшилась майже на 5 в.п. та становила 57%.

Середньостатистичний одесит кожного дня споживає 158 г м’яса та м’ясопродуктів, 572 г молока та молочних продуктів, 313 г – овочів та баштанних, 211 г картоплі та 283 г хлібних продуктів (хліба, борошняних та макаронних виробів у перерахунку на борошно, крупи, бобові). Риба поширена менше, ніж м’ясо: її щоденне споживання складає всього 49 г.

Індекс маси тіла (ІМТ) – величина, що дозволяє оцінити ступень відповідності маси та росту людини, а також визначити, чи є маса недостатньою, нормальною, надмірною.

За даними обстеження 2017 року 43% населення Одеської області у віці 18 років і старші мають надлишкову масу тіла, 39% – нормальну вагу, кожний шостий – потерпає від ожиріння.

Найбільша питома вага худорлявих мешканців (ІМТ менше 18,5) проживають на Донеччині, Київщині, Херсонщині, Хмельниччині та у м.Києві, мешканців з більш пишними формами (надмірна вагу, ІМТ більше 30,0) – Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

За результатами вибіркового обстеження населення з ОЕАН, Одеська область за І півріччя 2017р. посіла сьоме місце серед регіонів України за рівнем зайнятості та четверте місце – за рівнем безробіття(тобто найнижчий рівень безробіття).

Середньомісячна кількість економічно активного населення у віці 15–70 років у I півріччі 2017р. становила 1064,6 тис. осіб, з яких 988,9 тис. осіб (56,2% від усього населення відповідного віку) були зайняті економічною діяльністю, а решта (75,7 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років становив 56%, а серед населення працездатного віку – 65%.

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років у І півріччі 2017р. становив 7,1%. Цей показник серед осіб працездатного віку майже у 6 разів перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до економічно активного населення працездатного віку (7,3% проти 1,3%).