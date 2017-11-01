01.11.2017 в 13:05

01 ноября 2017 года Немецкий союз защиты животных и БУ «Приют для животных» начинает Акцию по бесплатной стерилизации бездомных кошек и котов на базе ветеринарных клиник города «Поможем остановить страдания кошек!». Акция продлится до 28 февраля 2018 года.

Порядок проведения Акции:

1. Акция проводится на благотворительные пожертвования, собранные для данной цели Немецким союзом защиты животных.

2. Стерилизации в рамках Акции подлежат исключительно бездомные коты и кошки, отловленные на территории г. Одесса и населенных пунктах, граничащих с городом (с. Усатово, с. Крыжановка, с. Авангард, п. Совиньон, п. Мизикевича).

3. Заказчиками услуг в рамках Акции являются физические лица, которые доставляют бездомных животных (котов и кошек) на проведение процедуры стерилизации, заполняют Направления установленного образца и подписывают установленные документооборотом ветеринарной клиники документы.

4. Порядок записи на стерилизацию бездомных животных в рамках Акции определяется каждой клиникой-участником самостоятельно, исходя из своего режима работы и технических возможностей. Все клиники-участники Акции имеют Лицензию на право ведения ветеринарной деятельности, выданную в соответствии с законодательством Украины.

5. Заказчик услуг самостоятельно выбирает ветеринарную клинику из списка клиник-участников. Клиника имеет право не принимать животных, если Направление заполнено не правильно, либо заказчик услуг не согласен с порядком и условиями проведения Акции.

6. В рамках Акции ветеринарные клиники обязаны: провести процедуру стерилизации, привить животное от бешенства, обеспечить послеоперационный уход за кошкой в течении суток в условиях стационара (для кота послеоперационный уход в стационаре не предусмотрен). Каждому животному нанести на правое ухо татуировку с литерой «А».

По всем вопросам, связанным с порядком записи и проведением процедуры стерилизации, обращайтесь в выбранную Вами ветеринарную клинику.

Список клиник участников Акции.

Центральный р-н

1. Хатико, ветеринарный центр г.Одесса, ул. Прохоровская, 8 Тел. +380487947387, +380677954074

2. Одесская клиника ветеринарной медицины «ТИНА» г.Одесса, ул. Софиевская, 32 Тел. 743-03-22

3. Ветеринарная клиника «Дар» г.Одесса, Пантелеймоновская, 50 Тел. 063-2826930

4. Ветеринарная клиника «Дар» г.Одесса, м. Говорова, 10/2 Тел. 096-5894758

5. ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ г.Одесса, ул. Разумовская, 54 тел.:(48)732-66-99, (48)732-57-77

6. Ветеринарная клиника «Лесси» г.Одесса, Черняховского, 13 Тел. (048)793-0120

7. Ветеринарная клиника «Зоохобби» Г. Одесса, ул. Новосельского, 48 Тел. (048) 723-23-32; (048) 701-62-44

8. Ветеринарная клиника «Аист» Ул. Гарарина, 11 (0482)375638

Малиновский р-н

9. Одесская клиника ветеринарной медицины «ТИНА» г.Одесса, ул. Партизанская,8 тел.:703-28-87

10. Пункт скорой ветеринарной помощи, ФОП Жорник Д.В. г.Одесса ул. Балковская 126 Тел. (048) 799-25-95; (048) 821-46-36

11. Ветеринарная клиника «Аист» Ул. Среднефонтанская, 19в 067-4867943

12. Ветеринарная клиника «Аист» Ул. Краснова, 3А (048)-701-6724

13. Ветеринарная клиника «Смартвет» И.Рабина 7, тел. 048-762-10-97; 048798-51-73

14. НИКА. ветеринарная клиника Одесса, ул. Мельницкая, 32 (Ивановский мост), тел. (048) 736-16-36

Киевский р-н

15. Красный Лис, ветеринарный центр г.Одесса, Варненская, 20 тел. (048) 743–0108

16. Ветеринарная клиника «Зоология» г.Одесса, ул. Вильямса, 73/1 Тел. 095-9259169

17. Ветеринарная клиника «Зоосфера» г.Одесса, ул.Вильямса,59Г Тел. (048)788-0817

18. Ветеринарная клиника «Алексвет» г. Одесса, Космонавтов, 17 Тел. (048)787-7039

19. Ветеринарная клиника ФОП Козлов ЖМ Радужный тел. (048)711-3419

Суворовский р-н

20. Ветеринарная клиника «ЗООВЕТ» г.Одесса, ул. Сергея Ядова, 68 тел.: (048) 788-9851; 785-4501

21. Ветеринарный центр 9 жизней г.Одесса, Добровольского проспект, 79а тел. (048) 751-01-28

22. «Одесский Амулет» центр ветеринарных услуг г.Одесса, Добровольского проспект, 70 тел.:(48)794-91-91, (48)755-54-54

Пригород

23. Ветеринарная клиника «Долина» С. Новая Долина, ул. Новая, 6 Тел. (048) 702-9820

24. Ветеринарная клиника «Доктор Вет» пр. Свободы, 39 (Черноморка) Тел. (048) 787-34-76

25. Ветеринарная клиника «Алексвет» с. Усатово, 2 Курортный переулок, 2 Тел. (048) 700-3754

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