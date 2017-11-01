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ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН: НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
01.11.2017 в 08:44
Для достижения своей цели мошенники часто используют социально незащищенные слои населения – пенсионеров и детей, так как именно они лучше всего поддаются психологическому влиянию.
Как правило, злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь их родственниками, сотрудниками правоохранительных органов, медицинских учреждений, банков или социальных служб. Мошенники сообщают о том, что кто-то из родных попал в тюрьму, совершил ДТП или серьезно пострадал и находится в больнице. Однако за определенную сумму денег можно не открывать уголовное производство или сделать операцию пострадавшему. Люди, услышав такие новости, сразу поддаются эмоциям и стараются материально помочь «пострадавшему».
Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, правоохранители рекомендуют соблюдать простые правила:
- если вам звонят и вымогают деньги для родных или знакомых, приходят сообщения от социальных служб или других предприятий, перезвоните им и уточните, является ли информация, которую вы получили, достоверной;
- расскажите своим детям о действиях злоумышленников и научите, в случае необходимости, звонить вам и спрашивать, по вашей просьбе звонит человек или нет;
- если вам приходит сообщение о выигрыше какого-либо ценного приза с указанием номера телефона для связи, а вы не принимали участие в розыгрыше, то не перезванивайте на указанный номер. Звонки на такие номера являются платными, и как только установится соединение, все деньги, которые есть у вас на счету, перейдут злоумышленникам;
- никому не давайте данные ваших банковских карт. Сотрудники банка никогда не спрашивают номер вашей карты, пин-коды и другие данные.
Напоминаем, если вы попались на уловки мошенников, то обращайтесь в полицию по номеру 102.
Отдел коммуникации полиции Одесской области
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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