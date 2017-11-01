ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН: НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

01.11.2017 в 08:44

Для достижения своей цели мошенники часто используют социально незащищенные слои населения – пенсионеров и детей, так как именно они лучше всего поддаются психологическому влиянию.

Как правило, злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь их родственниками, сотрудниками правоохранительных органов, медицинских учреждений, банков или социальных служб. Мошенники сообщают о том, что кто-то из родных попал в тюрьму, совершил ДТП или серьезно пострадал и находится в больнице. Однако за определенную сумму денег можно не открывать уголовное производство или сделать операцию пострадавшему. Люди, услышав такие новости, сразу поддаются эмоциям и стараются материально помочь «пострадавшему».

Для того, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, правоохранители рекомендуют соблюдать простые правила:

- если вам звонят и вымогают деньги для родных или знакомых, приходят сообщения от социальных служб или других предприятий, перезвоните им и уточните, является ли информация, которую вы получили, достоверной;

- расскажите своим детям о действиях злоумышленников и научите, в случае необходимости, звонить вам и спрашивать, по вашей просьбе звонит человек или нет;

- если вам приходит сообщение о выигрыше какого-либо ценного приза с указанием номера телефона для связи, а вы не принимали участие в розыгрыше, то не перезванивайте на указанный номер. Звонки на такие номера являются платными, и как только установится соединение, все деньги, которые есть у вас на счету, перейдут злоумышленникам;

- никому не давайте данные ваших банковских карт. Сотрудники банка никогда не спрашивают номер вашей карты, пин-коды и другие данные.

Напоминаем, если вы попались на уловки мошенников, то обращайтесь в полицию по номеру 102.

Источник

Отдел коммуникации полиции Одесской области