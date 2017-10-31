В Одесі розповіли, як депутати здійснюють прийом та інформують виборців

31.10.2017 в 14:53

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» презентувала проміжні результати громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» щодо депутатів Одеської міської ради.

Організація повідомляє, що в Одеській міській раді семеро депутатів досі не оприлюднили свої біографічні відомості або фотокартки на офіційному сайті ради (Олександр Матвєєв, Андрій Терновський, Василь Шкрябай, Сергій Голдаков, Олег Звягін, Ольга Кулакевич та Олексій Кісловський).

Ще шестеро депутатів не подали для оприлюднення на офіційному сайті ради інформацію про прийом виборців (Олександр Матвєєв, Володимир Кірєєв, Сергій Голдаков, Олег Звягін, Ольга Кулакевич, Олексій Кісловський).

По відношенню до шістьох депутатів Одеської міської ради не вдалось підтвердити здійснення прийому виборців (Володимир Кірєєв, Вадим Іоргачов, Ілля Мозолєв, Віктор Новак, Олексій Кісловський і Микола Крикливий).

В той самий час експерти організації помітили і позитивні тенденції: семеро депутатів приймають виборців після 18-ї в будні, або взагалі – у вихідні (Марина Лозовенко, Сергій Страшний, Дмитро Палпатін та Олександр Шеремет, Денис Григор’єв та Олег Звягін, а також Ганна Позднякова).

Втім, активно спілкуються з виборцями в соціальній мережі Facebook всього 17 депутатів міської ради. Ще 13 депутатів розміщують в соціальній мережі повідомлення про свою депутатську активність, проте не реагують на коментарі виборців, або обмежили їх можливість.

Докладніше про тенденції здійснення прийому та інформування виборців депутатами Одеської міської ради можна дізнатись в звіті організації. Звіт розміщений на сайті організації.

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатами місцевих рад. Одеське КВУ вже третій рік поспіль «атестує» місцевих депутатів Одеської області. Цього року до ініціативи організації також долучились партнери з Львова, Рівного, Сум, Черкас, Дніпра, Херсона та Краматорська.

Контактна особа: Анастасія Матвієнко, тел. (048) 716-40-18, e-mail: matvienko@cvu.od.ua

Докладніше:

На сайті організації.

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком».

В соціальній мережі Facebook на сторінці: «Місцеві депутати. Атестація».

Инфографика

Інформування та здійснення прийому виборців. Депутати Одеської міської ради