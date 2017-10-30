Пресс-релизы ОТЧЕТ по результатам мониторинга избирательной кампании по Первым выборам в местные советы ОТГ, городских, поселковых и сельских голов ОТГ в Одесской области 30.10.2017 в 16:07 (9 — 25 октября 2017 года) 29 октября 2017 года в Одесской области состоятся выборы в 11 объединенных громадах: Вилковской и Березовской городских громадах; Авангардовской (Овидиопольский р-н) и Цебриковской (Овидиопольский р-н) поселковых громадах; Старокозацкой и Шабовской (Белгород-Днестровский р-н), Дальницкой (Овидиопольский р- н), Куяльницкой (Подольский р-н), Лиманской (Татарбунарский р-н), Маякской (Беляевский р-н), Знамяновской (Ивановский р-н) сельских громадах. В сентябре-октябре 2017 года Одесская областная организация Комитета избирателей Украины совместно с Гражданской Сетью «ОПОРА» осуществляла наблюдение за деятельностью политических партий, кандидатов, работой территориальных и участковых избирательных комиссий в Одесской области. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ КОНСТАТИРУЕТ:

< >С 25 сентября начался процесс выдвижения кандидатов и избирательных списков партий, а также подачи документов для регистрации и продлился до 4 октября. До 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии принимали решения о регистрации кандидатов и избирательных списков партий. Политические партии проявили достаточно высокий интерес к текущим выборам в ОТГ Одесской области. Хотя из 50 партий, на национальном уровне изъявивших желание принимать участие в текущих первых местных выборах, в Одесской области такой возможностью воспользовались только 16 партий.Наиболее активными в выдвижении кандидатов на должности городских, сельских и поселковых голов были местные организации ВО «Батькивщина» - в 5 из 11 ОТГ в Одесской области, а всего по 1-му кандидату выдвинули партии Объединение «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко и Движение новых сил М. Саакашвили. В общей сложности своих кандидатов выдвинуло 8 партий. Всего на должности городских сельских и поселковых голов зарегистрирован 41 кандидат. Из них 26 являются самовыдвиженцами. Наиболее активными в выдвижении кандидатов в депутаты в одномандатных округах и избирательных списков были местные организации ВО «Батькищина», которые зарегистрировали своих кандидатов во всех 11 ОТГ. Наименее активными по выдвижению кандидатов на выборах в местные советы Одесской области стали партии Рух новых сил М. Саакашвили и Сильная Украина, выдвинувшие своих кандидатов всего в одной ОТГ, а также партия Нова Держава, выдвинувшая 20 кандидатов. Не обошлось на текущих выборах в ОТГ без кандидатов-«двойников». Такие были выдвинуты на выборах сельского головы в Куяльницой ОТГ. Из 15 партий, выдвинувших кандидатов на выборах в ОТГ Одесской области, только 6 хотя бы в одной громаде выдвинули кандидатов во всех избирательных округах: ВО Батькивщина, Аграрная партия, Оппозиционный блок, БПП «Солидарность», Рух новых сил М. Саакашвили и Сильная Украина. Случаи отказов в регистрации кандидатов со стороны территориальных избирательных комиссий не были массовыми. Такие решения принимали только 4 из 11 территориальных избирательных комиссий: Авангардовская поселковая, Вилковская городская, Дальницкая сельская и Куяльницкая сельская избирательные комиссии. Решения об отказе в регистрации кандидатов, принятые Авангардовской и Куяльницкой избирательными комиссиями, являются достаточно значительными по количеству кандидатов, которым было отказано, по сравнению с решениями, которые принимали другие комиссии. Также решения об отказах в регистрации, которые принимались указанными двумя комиссиями, можно рассматривать, как достаточно «свободное» прочтение положений закона «О местных выборах». Случаи отмены регистрации кандидатов территориальными избирательными комиссиями, также не являются массовыми. Известно о 10 случаях отмены регистрации кандидатов в депутаты в 6 громадах: Авангардовской поселковой, Знамянской, Куяльницкой и Шабовской сельскими избирательными комиссиями по причинам выдвижения кандидатов в депутаты, уже являющихся депутатами либо по заявлениям самих кандидатов. Особенностью текущих выборов в ряде ОТГ Одесской области, является достаточно высокая активность политических конкурентов по отстаиванию своих прав в судебном порядке, чего не наблюдалась в ходе предыдущих избирательных процессов по выборам в ОТГ Одесской области. Случаи обжалования отказов в регистрации кандидатами или партиями были зафиксированы в Куяльницкой сельской, Авангардовской поселковой, и Дальницкой сельской ОТГ. Во всех трех случаях суд встал на сторону кандидатов, которым отказали в регистрации. Тем не менее, только в Авангарде в результате судебного разбирательства кандидаты были зарегистрированы. По результатам кампании по регистрации кандидатов во всех 11 объединенных территориальных громадах Одесской области было зарегистрировано 1433 кандидата в депутаты и 41 кандидат на должность сельских, поселковых и городских голов. Из них мужчины составляют 59,5%, женщины – 40,5%. Наибольшее количество кандидатов в депутаты зарегистрировано на выборах в Вилковский городской совет – 245 кандидатов в пределах 26 многомандатных избирательных округов. Наименьшее же количество кандидатов — на выборах Лиманского сельского совета – 70 кандидатов в депутаты в 14 одномандатных избирательных округах. В Вилковской и Березовской громадах партии, выдвигая свои избирательные списки, должны были придерживаться требований закона, относительно подачи в списках кандидатов не менее, чем 30% представителей одного пола. Тем не менее, ни в одной из громад все партии не соблюли эту норму. В Вилковской громаде не соблюли требование закона 5 из 12 партий: РПЛ, Наш Край, Аграрная, За Життя, и Нова Держава. В Березовской громаде не соблюли требование закона 2 из 9 партий: БПП «Солидарность» и УМП С. Кивалова. В подавляющем большинстве громад выборы будут конкурентными, т.е. у избирателей будет выбор более, чем из двух кандидатов, как на выборах городского, сельского и поселкового головы, так и на выборах депутатов местных советов. Тем не менее, в двух громадах на выборах сельского либо поселкового головы зарегистрировано только 2 кандидата, а в еще одной громаде – вообще 1 кандидат. В последнем случае кандидат должен будет набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах, для того, чтоб одержать победу. Еще в пяти громадах в незначительном количестве округов зарегистрировано всего по 2 кандидата в округе на выборах депутатов местных советов. Местные выборы в относительно небольших громадах традиционно определили способы ведения агитации кандидатами. Наиболее распространенным способом ведения агитации стало проведение встреч с избирателями. В то же время, в 6 из 11 громад, ряд кандидатов использовали для агитации также внешнюю рекламу и/или печатную агитационную продукцию, и/или уличную агитацию; Для финансирования своих избирательных кампаний, кандидаты на должности городских, сельских и поселковых голов, кандидаты в депутаты и партии могут создавать избирательные фонды, которые предназначаются для финансирования избирательных кампаний кандидатов (печать агитационной продукции, работа агитаторов и т.п.) Источниками финансирования избирательных фондов могут быть как собственные средства кандидатов и/или партий, так и пожертвования избирателей. Тем не менее, абсолютное меньшинство партий и кандидатов воспользовалось такой возможностью. Все кандидаты, открывшие счета избирательных фондов, подали в территориальные избирательные комиссии свои промежуточные финансовые отчеты. В тоже время, неурегулированность законом «О местных выборах» требований к отчетности о взносах в избирательные фонды в неденежной форме позволяет кандидатам не декларировать такие расходы на избирательную кампанию. Тем не менее, в ходе нынешних избирательных кампаний наблюдатели фиксировали в ряде громад агитационную продукцию кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями, с отметкой об изготовлении печатной агитационной продукции «на собственном оборудовании». В тоже время, в ряде случаев, такая агитационная продукция имеет признаки изготовления полиграфическим способом. Территориальные избирательные комиссии работают преимущественно стабильно, бесконфликтно и соблюдая установленные законом сроки. Большинство избирательных комиссий в ОТГ Одесской области соблюли сроки, определенные в законе «О местных выборах», относительно утверждения текста и печати избирательных бюллетеней. Исключением являются Знаменская и Старокозацкая сельские избирательные комиссии. Регистрация кандидатов «двойников» на должность Куяльницкого сельского головы стала причиной последующего судебного разбирательства относительно утверждения текста избирательного бюллетеня. Куяльницкая избирательная комиссия расположила кандидатов с фамилиями, похожими по звучанию, нарушив алфавитный порядок, что и стало причиной судебного иска со стороны одного из кандидатов. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ C 25 сентября начался процесс выдвижения кандидатов в депутаты и на должности городских, сельских, поселковых голов. До 4 октября включительно происходила подача документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии для регистрации кандидатами. А до 5 октября включительно территориальные избирательные комиссии принимали решения о регистрации кандидатов (либо отказе в регистрации). Выдвижение кандидатов на должности городских, поселковых, сельских голов происходило либо путем выдвижения их кандидатур местными организациями партий, либо путем самовыдвижения. Выдвижение кандидатов в депутаты городских советов было возможно только через местные организации политических партий. А кандидатов в депутаты сельских и поселковых советов, как через местные организации партий, так и путем самовыдвижения. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТО В В ГОРОДСКИЕ, ПОСЕЛКО ВЫЕ И СЕЛЬСКИЕ ГОЛОВ Ы. Наибольшее количество кандидатов на выборах городских, сельских и поселковых советов, выдвинули местные организации ВО «Батькивщина» — в 5 из 11 ОТГ в Одесской области, а всего по 1-му кандидату выдвинули партии Объединение «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко и Движение новых сил М. Саакашвили. В трех громадах выдвинули своих кандидатов местные организации партии Оппозиционный блок, в двух громада – БПП «Солидарность» и Народный Фронт. 26 кандидатов на должность городских, поселковых, сельских голов были самовыдвиженцами. Не обошлось на текущих выборах в ОТГ и без традиционных попыток использовать манипулятивные технологии при регистрации кандидатов. Тем не менее, такой случай во всей Одесской области всего 1. В Куяльницкой ОТГ зафиксирован случай регистрации «двойника». Куяльницкая сельская избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца «Сінько Володимира Павловича», Фамилия, имя и отчество которого совпадают с ранее зарегистрированным кандидатом «Синько Володимиром Павловичем», являющимся председателем Подольского районного совета и одним из основных претендентов на пост сельского головы. Авангар довская Березовс кая Вилков ская Дальниц кая Знамяно вская Куяльни цкая Лиманск ая Маякск ая Старок азацка я Цебрик овская Шабовс кая Всього Самовисування 2 0 2 2 5 5 2 2 1 3 2 26 ВО Батьківщина 1 1 1 1 1 5 Опозиційний блок 1 1 1 3 БПП Солідарність 1 1 2 Народний Фронт 1 1 2 Об`єднання Самопоміч 1 1 РПЛ 1 1 Рух нових сил М. Саакашвілі 1 1 Всього кандидатів на посаду голови 2 3 4 2 6 6 5 3 1 6 3 41 7 ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТО В В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ С ОВЕТОВ. 1. В общей сложности, участие в выдвижении кандидатов в депутаты на выборах в местные советы в ОТГ Одесской области приняли 15 политических партий (ВО Батькивщина, Аграрная партия, Оппозиционный блок, Наш Край, БПП Солидарность, УМП С.Кивалова, Видродження, За Життя, Объединение Самопомич, Народный Фронт, УКРОП, РПЛ, Рух новых сил М. Саакашвили, Сильная Украина и Нова Держава) из 50 изъявивших на желание принимать участие в местных выборах в ОТГ 29 октября 2017 года. Наибольший интерес к выборам в ОТГ Одесской области проявили местные организации ВО «Батькищина», которые зарегистрировали своих кандидатов во всех 11 ОТГ, а в 9 из 11 ОТГ партия подала кандидатов во всех избирательных округах. Вторыми по активности выдвижения кандидатов стали местные организации Аграрной партии, выдвинувшие 155 своих кандидатов в 9 из 11 ОТГ, а также Оппозиционного блока, выдвинувшие 101 кандидата в 8 ОТГ Одесской области. Наименее активными по выдвижению кандидатов на выборах в местные советы Одесской области стали партии Рух новых сил М. Саакашвили и Сильная Украина, выдвинувшие своих кандидатов всего в одной ОТГ, а также партия Нова Держава, выдвинувшая 20 кандидатов. Из 15 партий, выдвинувших кандидатов на выборах в ОТГ Одесской области, только 6 хотя бы в одной громаде выдвинули кандидатов во всех избирательных округах: ВО Батькивщина, Аграрная партия, Оппозиционный блок, БПП «Солидарность», Рух новых сил М. Саакашвили и Сильная Украина. кол-во выдвинутых кандидатов кол-во громад, в которых выдвинули кол-во громад, в которых выдвинули во всех округах Самовисування 427 ВО Батьківщина 268 11 9 Аграрна партія 160 9 1 Опозиційний блок 101 8 2 Наш Край 82 7 0 БПП Солідарність 78 6 1 УМП С. Ківалова 50 7 0 Відродження 39 4 0 За Життя 27 3 0 Об`єднання Самопоміч 37 6 0 Народний Фронт 36 7 0 УКРОП 33 4 0 РПЛ 32 2 0 Рух нових сил М. Саакашвілі 27 1 1 Сильна Україна 27 1 1 Нова Держава 20 2 0 ОТКАЗЫ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ И ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ В целом по Одесской области случаи отказов в регистрации кандидатов территориальными избирательными комиссиями не были массовыми. Такие решения принимали только 4 из 11 территориальных избирательных комиссий: Авангардовская поселковая, Вилковская городская, Дальницкая сельская и Куяльницкая сельская избирательные комиссии. Решения об отказе в регистрации кандидатов, принятые Авангардовской и Куяльницкой избирательными комиссиями, являются достаточно значительными по количеству кандидатов, которым было отказано, по сравнению с решениями, которые принимали другие комиссии. Также решения об отказах в регистрации, которые принимались указанными двумя комиссиями, можно рассматривать, как достаточно «свободное» прочтение положений закона «О местных выборах». Авангардовская поселковая избирательная комиссия Отказала в регистрации 10 представителям партии «За Життя» и двум самовыдвиженцам по причине наличия в их документах неточностей в оформлении документов – названии комиссий, написании фамилий кандидатов, оформления автобиографий. Согласно ч. 6 ст. 42 закона «О местных выборах», ошибки и неточности не являются основанием в отказе в регистрации. Вилковская городская избирательная комиссия Отказала в регистрации одному представителю от Радикальной партии Олега Ляшко по причине отсутствия всех необходимых документов для регистрации. Дальницкая сельская избирательная комиссия Отказала в регистрации троим представителям, которые выдвигались путем самовыдвижения, по причине нарушения порядка выдвижения – указанные личности на момент подачи документов были в избирательных списках партий в Овидиопольский районный совет. Куяльницкая сельская избирательная комиссия Отказала в регистрации пятерым представителям Аграрной партии Украины по причине «несоответствия выдвинутых на конференции районной ячейки Аграрной партии Украины кандидатур поданным документам». Комиссия, рассматривая документы от Аграрной партии Украины, пришла к выводу, что фамилии пяти кандидатур на регистрацию кандидатами в депутаты не прозвучали во время партийной конференции, на которой осуществлялось выдвижение кандидатов. Согласно статьям 35, 39, 42, 46 закона «О местных выборах», оснований отказать в регистрации у комиссии не было. Случаи отмены регистрации кандидатов территориальными избирательными комиссиями, также не являются массовыми. Известно о 10 случаях отмены регистрации кандидатов в депутаты в 6 громадах: Авангардовской поселковой, Знамянской, Куяльницкой и Шабовской сельскими избирательными комиссиями по причинам выдвижения кандидатов в депутаты, уже являющихся депутатами либо по заявлениям самих кандидатов. Авангардовская поселковая избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов-самовыдвиженцев по причине нарушения порядка выдвижения – эти кандидаты в то же время были кандидатами в партийных списках в Овидиопольский районный совет. Знамянская, Куяльницкая и Шабовская сельская избирательная комиссия отменили регистрацию семи кандидатов по причине получения от них заявлений со соответствующей просьбой. ОБЖАЛОВАНИЯ СО СТОРОНЫ КАНДИДАТО В И ПАРТИЙ В ОТНОШЕН ИИ РЕГИСТРАЦИИ Особенностью текущих выборов в ряде ОТГ Одесской области, является достаточно высокая активность политических конкурентов по отстаиванию своих прав в судебном порядке, чего не наблюдалась в ходе предыдущих избирательных процессов по выборам в ОТГ Одесской области. Случаи обжалования были зафиксированы отказов в регистрации кандидатами или партиями были зафиксированы в Куяльницкой сельской, Авангардовской поселковой, и Дальницкой сельской ОТГ. Во всех трех случаях суд встал на сторону кандидатов, которым отказали в регистрации. Тем не менее, только в Авангарде в результате судебного разбирательства кандидаты были зарегистрированы. Кандидатуры от Аграрной партии Украины, которым Куяльницкая сельская избирательная комиссия отказала в регистрации на основании «несоответствия выдвинутых на конференции районной ячейки Аграрной партии Украины кандидатур поданным документам», оспорили это решение в Подольском районном суде. Суд обязал комиссию отменить свое решение об отмене регистрации и зарегистрировать указанные кандидатуры. Однако избирательная комиссия обратилась с апелляционной жалобой в Одесский апелляционный административный суд относительно решения Подольского районного суда. В апелляционной инстанции комиссии было отказано в удовлетворении жалобы. Авангардовская поселковая избирательная комиссия отказала 10 кандидатурам от партии «За Життя», посчитав ошибки и неточности в их документах основанием для отказа в регистрации. Представители партии «За Життя» оспорили это решение в Овидиопольском районном суде. Суд удовлетворил их просьбу в отмене решения комиссии об отказе в регистрации, но не обязал зарегистрировать кандидатами, а повторно рассмотреть документы. Авангардовская сельская избирательная комиссия подала апелляцию в Одесский апелляционный административный суд, однако апелляционная жалоба не была удовлетворена судом. В дальнейшем избирательная комиссия зарегистрировала представителей партии «За Життя» кандидатами в депутаты. Дальницкая сельская избирательная комиссия отказала в регистрации трем кандидатам-самовыдвиженцам по причине нарушения порядка выдвижения. Кандидаты на момент подачи документов для регистрации, являлись также кандидатами в избирательных списках партий в Овидиопольский районный совет. Один из тех, кому отказали в регистрации, оспорил такое решение в Овидиопольском районном суде. Суд удовлетворил его просьбу в части отмены решения комиссии и обязал повторно рассмотреть документы. Поскольку срок регистрации кандидатов был исчерпан, комиссия не зарегистрировала его кандидатом. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ По результатам кампании по регистрации кандидатов, во всех 11 объединенных территориальных громадах Одесской области было зарегистрировано 1433 кандидата в депутаты и 41 кандидат на должность сельских, поселковых и городских голов. Из них мужчины составляют 59,5%, женщины – 40,5%. Наибольшее количество кандидатов в депутаты зарегистрировано на выборах в Вилковский городской совет – 245 кандидатов в пределах 26 многомандатных избирательных округов. Наименьшее же количество кандидатов — на выборах Лиманского сельского совета – 70 кандидатов в депутаты в 14 одномандатных избирательных округах. Больше всего кандидатов в депутаты местных советов зарегистрированы как самовыдвиженцы – 412 человек. За должности сельских, поселковых и городских голов соревнуется 41 кандидат. Больше всего кандидатов на должность глав местных советов зарегистрировано в Куяльницкий и Знамянской ОТГ. В Старокозацкой ОТГ на должность сельского головы баллотируется только один кандидат. В Вилковской и Березовской громадах партии, выдвигая свои избирательные списки, должны были придерживаться требований закона, относительно подачи в списках кандидатов не менее, чем 30% представителей одного пола. Тем не менее, ни в одной из громад все партии не соблюли эту норму. В Вилковской громаде не соблюли требование закона 5 из 12 партий: РПЛ, Наш Край, Аграрная, За Життя, и Нова Держава В Березовской громаде не соблюли требование закона 2 из 9 партий: БПП «Солидарность» и УМП С. Кивалова. В подавляющем большинстве громад выборы будут конкурентными, т.е. у избирателей будет выбор более, чем из двух кандидатов, как на выборах городского, сельского и поселкового головы, так и на выборах депутатов местных советов. Тем не менее, в двух громадах на выборах сельского либо поселкового головы зарегистрировано только 2 кандидата, а в еще одной громаде – вообще 1 кандидат. В последнем случае кандидат должен будет набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах, для того, чтоб одержать победу. Еще в пяти громадах в незначительном количестве округов зарегистрировано всего по 2 кандидата в округе на выборах депутатов местных советов. Сельские, поселковые головы: На выборах Авангардовского поселкового головы и Дальницкого сельского головы в выборах принимают участие всего два кандидата. На выборах Старокозацкого сельского головы в выборах принимает участие всего 1 кандидат. Кандидаты в депутаты: На выборах в Авангардовский поселковый совет в трех из 26 округов зарегистрировано 2 кандидата в депутаты; На выборах в Старокозацкий сельский совет в трех из 26 округов зарегистрировано 2 кандидата в депутаты; На выборах в Маякский сельский совет в 2 из 26 округов зарегистрировано 2 кандидата в депутаты; На выборах в Знамянский сельский совет в 2 из 26 округов зарегистрировано 2 кандидата в депутаты; На выборах в Цебриковский поселковый совет в 2 из 22 округов зарегистрировано 2 кандидата. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ Городские, сельские, поселковые головы. Местные выборы в относительно небольших громадах традиционно определили способы ведения агитации кандидатами. Наиболее распространенным способом ведения агитации стало проведение встреч с избирателями. В то же время, в 6 из 11 громад, ряд кандидатов использовали для агитации также внешнюю рекламу и/или печатную агитационную продукцию, и/или уличную агитацию; 2 кандидатов из 3 в Щабской ОТГ; 4 из 4 в Вилковской ОТГ; 4 из 6 в Куяльницкой ОТГ; 2 из 5 в Лиманской ОТГ; 1 из 3 – в Маякской; 5 из 6 в Цебриковской громаде. Партии и кандидаты в депутаты. Партии и кандидаты в депутаты проявляют несколько меньшую общую агитационную активность. Еще менее популярными, в сравнении с кандидатами на должности городских, сельских, поселковых голов, в случае с партиями и кандидатами в депутаты, оказались способы агитации, от встреч с избирателями. В Авангардовской громаде зафиксировано распространение печатной агитационной продукции кандидатов партии ВО «Батькивщина» и внешне рекламы партии «Оппозиционный блок»; В Вилково внешняя реклама Сильной Украины, «За Життя» и БПП «Солидарность. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ КА НДИДАТАМИ И ПАРТИЯМИ Для финансирования своих избирательных кампаний, кандидаты на должности городских, сельских и поселковых голов, кандидаты в депутаты и партии могут создавать избирательные фонды, которые предназначаются для финансирования избирательных кампаний кандидатов (печать агитационной продукции, работа агитаторов и т.п.) Источниками финансирования избирательных фондов могут быть как собственные средства кандидатов и/или партий, так и пожертвования избирателей. На выборах в ОТГ Одесской области счета избирательных фондов в банках открыли: 13 кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов в 7 ОТГ Одесской области; Оппозиционный блок – в 2 из 8 громад; БПП «Солидарность» - в 1 из 6 громад; УМП С. Кивалова – в 2 из 7 громад; Видродження – в 1 из 4 громад; За Життя – в 1 из 3 громад; Объединение «Самопомощь» - в 1 из 6 громад; Сильная Украина – в 1 из 1 громады. Остальные политические партии (или их кандидаты), принимающие участие в выборах в ОТГ Одесской области счетов своих избирательных фондов не открывали. До 23 октября включительно распорядители средств накопительных счетов избирательных фондов местных организаций партий и распорядители текущих счетов кандидатов в одномандатных избирательных округах, кандидатов на должность сельских, поселковых, городских голов должны были представить в территориальные избирательных комиссии промежуточные финансовые отчеты. Все кандидаты и партии, открывшие счета избирательных фондов, предоставили в территориальные избирательные комиссии промежуточные финансовые отчеты. В тоже время, неурегулированность законом «О местных выборах» требований к отчетности о взносах в избирательные фонды в неденежной форме позволяет кандидатам не декларировать такие расходы на избирательную кампанию. Тем не менее, в ходе нынешних избирательных кампаний наблюдатели фиксировали в ряде громад агитационную продукцию кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями, с отметкой об изготовлении печатной агитационной продукции «на собственном оборудовании». В тоже время, в ряде случаев, такая агитационная продукция имеет признаки изготовления полиграфическим способом. РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБО ТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИСС ИЙ В большинстве своем территориальные избирательные комиссии демонстрируют согласованную работу. Конфликтная ситуация была зафиксирована только в Куяльницкой сельской избирательной комиссии, где большинство членов комиссии, собрались для проведения заседания и принятия решений без уведомления председателя и заместителя комиссии. Все районные территориальные избирательные комиссии в установленные законом «О местных выборах» строки создали участковые избирательные комиссии. УИК, в свою очередь, вовремя провели свои первые заседания. Ротации в составах ТИК, которые нельзя назвать массовым, на характер работы комиссий не повлияли: работа комиссий ни ухудшились, ни улучшилась. РАБОТА КОМИССИЙ ПО У ТВЕРЖДЕНИЮ, ПЕЧАТИ И ПЕРЕДАЧЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ До 11 октября территориальные избирательные комиссии включительно должны были на своем заседании утвердить текст избирательных бюллетеней, до 23 октября – избирательные бюллетени должны были быть изготовлены, до 24 октября включительно территориальные избирательные комиссии получали бюллетени у полиграфических предприятий, а до 26 октября включительно – ТИК передают бюллетени участковым комиссиям. Большинство избирательных комиссий в ОТГ Одесской области соблюли сроки, определенные в законе «О местных выборах». Исключением являются Знаменская и Старокозацкая сельские избирательные комиссии. Так, Знамянская сельская избирательная комиссия 5 октября приняла решение об утверждении текста избирательного бюллетеня, а 9 октября отменила регистрацию одного из кандидатов, не изменив текст избирательного бюллетеня. После комиссия приняла решение изготовить и получить избирательные бюллетени 27 октября, а передать их участковым комиссиям – 28 октября. Старокозацкая сельская избирательна комиссия утвердила текст бюллетеня лишь 12 октября, а по состоянию на 24 октября бюллетени еще не были изготовлены. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ Т ЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИР АТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СО СТОРОН Ы КАНДИДАТОВ Регистрация кандидатов «двойников» на должность Куяльницкого сельского головы стала причиной последующего судебного разбирательства относительно утверждения текста избирательного бюллетеня. Куяльницкая избирательная комиссия расположила кандидатов с фамилиями, похожими по звучанию, нарушив алфавитный порядок, что и стало причиной судебного иска со стороны одного из кандидатов. Куяльницкая сельская избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах Куяльницкого сельского головы, в котором кандидат «Сінько Володимир Павлович» размещен раньше, чем кандидат «Синько Володимир Павлович». Согласно с абзацем 4 п. 7 ст. 74 О местных выборах в избирательном бюллетене для голосования в едином одномандатном округе указываются порядковые номера, под которыми в алфавитном порядке включены в бюллетень зарегистрированные кандидаты на должность сельского головы. Отметим, что в украинском алфавите порядок букв следующий: сначала буква «и», а далее «і». Кандидат на должность Куяльницкого сельского головы «Синько Володимир Павлович» оспорил решение комиссии об утверждении текста избирательного бюллетеня в Подольском районном суде, который удовлетворил требования кандидата. В дальнейшем большинство членов комиссии собрались на заседание, не уведомив об этом председателя и заместителя, и приняли решение подавать апелляцию. Однако апелляция Одесским апелляционным административным судом не была рассмотрена по причине истечения сроков подачи апелляции. ПРИЛОЖЕНИЕ Перечень зарегистрированных кандидатов в 11 ОТГ Одесской области, в которых выборы состоятся 29 октября, 2017 г. Авангардовская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы два кандидата: Хрустовский Сергей, самовыдвижение Михайличенко Татьяна, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 54 35 19 Объединение «Самопомощь» 3 2 1 Видродження 11 5 6 Украинская морская партия Сергея Кивалова 8 6 2 УКРОП 4 2 2 Оппозиционный блок 1 1 - ВО «Батькивщина» 24 14 10 За Життя 17 14 3 Березовская ОТГ На должность городского головы зарегистрированы три кандидата: Григораш Валерий, ВО «Батькивщина» Задорожнюк Василий, БПП «Солидарность» Моторная Татьяна, Радикальная партия Олега Ляшко Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины БПП «Солидарность» 25 19 6 Радикальная партия Олега Ляшко 24 16 8 Народный Фронт 2 1 1 Украинская морская партия Сергея Кивалова 7 7 0 Наш край 5 2 3 Оппозиционный блок 27 16 11 ВО «Батькивщина» 27 18 9 Аграрная партия Украины 27 13 14 Нова держава 15 10 5 Вилковская ОТГ На должность городского головы зарегистрированы четыре кандидата: Иванов Матвей, самовыдвижение Дзядзин Николай, самовыдвижение Недялков Станислав, Оппозиционный блок Санжара Александр, Рух новых сил Михаила Саакашвили Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины БПП «Солидарность» 27 11 16 Радикальная партия Олега Ляшко 7 6 1 Народный Фронт 2 1 1 Украинская морская партия Сергея Кивалова 3 2 1 Наш край 24 19 5 Оппозиционный блок 27 10 17 ВО «Батькивщина» 27 15 12 Аграрная партия Украины 23 19 4 Нова держава 5 4 1 Видродження 21 10 11 Сильная Украина 27 11 16 За Життя 11 2 9 Объединение «Самопомощь» 9 3 6 Рух новых сил Михаила Саакашвили 27 15 12 УКРОП 5 3 2 Дальницкая ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы два кандидата: Горобец Александр, самовыдвижение Крутюк Сергей, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 46 22 24 Объединение «Самопомощь» 7 6 1 Видродження 5 3 2 Украинская морская партия Сергея Кивалова 11 6 5 УКРОП 12 12 3 Оппозиционный блок 7 3 4 ВО «Батькивщина» 26 12 14 За Життя 9 8 1 БПП «Солидарность» 1 1 - Знамянская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы шесть кандидатов: Войников Иван, самовыдвижение Микровознюк Михаил, самовыдвижение Пончук Михаил, Оппозиционный блок Шиндорак Василий, самовыдвижение Туркол Александр, самовыдвижение Хенацкая Наталья, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 45 16 29 Аграрная партия Украины 14 6 8 Наш край 10 5 5 БПП «Солидарность» 10 1 9 Оппозиционный блок 12 10 2 ВО «Батькивщина» 26 13 13 Куяльницкая ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы шесть кандидатов: Янова Елена, ВО «Батькивщина» Лавренчук Александр, самовыдвижение Гроховецкий Виталий, самовыдвижение Синько Владимир, самовыдвижение Синько Владимир, самовыдвижение Паламарчук Владимир, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 49 29 20 Объединение «Самопомощь» 7 4 3 Аграрная партия Украины 18 14 4 Наш край 12 8 4 УКРОП 12 8 4 Оппозиционный блок 7 5 2 ВО «Батькивщина» 26 19 7 Лиманская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы пять кандидатов: Левченко Артем, Народный Фронт Казанжи Андрей, самовыдвижение Токар Анатолий, ВО «Батькивщина Шевченко Людмила, Объединение «Самопомощь» Резниченко Василий, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 34 14 20 Объединение «Самопомощь» 6 3 3 Народный Фронт 8 2 6 Аграрная партия Украины 8 4 4 ВО «Батькивщина» 14 5 9 Маяковская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы три кандидата: Дяченко Виктор, самовыдвижение Котов Алексей, самовыдвижение Казимиров Роман, ВО «Батькивщина» Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 45 31 14 БПП «Солидарность» 4 3 1 Наш край 7 7 0 Украинская морская партия Сергея Кивалова 10 6 4 Аграрная партия Украины 6 3 3 Народный Фронт 2 2 0 ВО «Батькивщина» 26 20 6 Видродження 2 0 2 Староказацская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы один кандидат: Бойко Вадим, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 27 10 17 Народный Фронт 6 5 1 Аграрная партия Украины 25 10 15 Наш край 11 5 6 ВО «Батькивщина» 26 13 13 Цебриковская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы шесть кандидатов: Циктор Людмила, Народный Фронт Рисич Людмила, самовыдвижение Кириченко Александр, самовыдвижение Матрос Татьяна, ВО «Батькивщина» Осадчук Николай, самовыдвижение Свидовый Сергей, БПП «Солидарность» Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 11 5 6 Народный фронт 14 3 11 ВО «Батькивщина» 20 15 5 Аграрна партия 10 4 6 Украины Оппозиционный блок 10 2 8 Украинская морская партия Сергея Кивалова 8 4 4 БПП «Солидарность» 10 3 7 Шабовская ОТГ На должность поселкового головы зарегистрированы три кандидата: Лобанов Валерий, Оппозиционный блок Древаль Василий, самовыдвижение Черноульский Сергей, самовыдвижение Субъект выдвижения Количество кандидатов Мужчины Женщины Самовыдвижение 101 46 55 Народный фронт 2 2 0 ВО «Батькивщина» 26 15 11 Аграрна партия Украины 23 16 7 Оппозиционный блок 10 7 3 Украинская морская партяя Сергея Кивалова 3 1 2 Объединение «Самопомощь» 5 4 1 Наш край 12 5 2 ПРИЛОЖЕНИЕ Агитационная активность кандидатов на должности городских, сельских и поселковых голов. ОТГ Прізвище та ім`я кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. назва партії (або самовисування) всього кандидатів в Отг вулична агітація (палатки, махальщіки флагами і т.п.) друкована агітація (листівки, буклети, партійні газети і т.п.) зовнішня реклама реклама в ЗМІ (агітація в газеті, на тв, по радіо) Шабо Валерій Лобанов Опозиційний блок 3 ні так ні ні Шабо Древаль Василь самовисуванець ні ні так ні Вилкове Санжара Олександр Рух Нових Сил М. Саакашвілі так ні Ні Ні Вилкове Іванов Матвій самовисуванець 4 ні так ні ні Вилкове Дзядін Микола самовисуванець ні ні так ні Вилкове Нєдялков Станіслав Опозиційний блок ні ні так ні Куяльник Паламарчук Володимир самовисуванець 6 ні так ні ні Лиман Казанжи Андрій самовисуванець 5 ні так ні ні Лиман Шевченко Людмила Самопоміч ні так ні ні Маяки Дяченко Віктор самовисуванець 3 ні ні так ні Цебрикове Рисич Люмила самовисуванець 6 ні так ні ні Цебрикове Циктор Людмила Народний Фронт ні так ні ні Цебрикове Матрос Тетяна ВО Батьківщина ні так ні ні Цебрикове Свідовий Сергій БПП «Солідарність» ні так ні ні Цебрикове Кириченко Олександр самовисуванець ні так ні ні * Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.