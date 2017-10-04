Канал «Украина» – лидер телесмотрения в сентябре

04.10.2017 в 16:50

По итогам сентября 2017 года, телеканал «Украина» занимает первое место среди отечественных телеканалов по аудиториям 18–54 (города 50 тыс.+) и 18+ (города 50 тыс.+). Канал является лидером телевизионного просмотра на протяжении всех девяти месяцев текущего года, сообщается в официальном пресс-релизе.

По аудитории 18-54 (50 тыс.+) средняя доля (shr, %) канала «Украина» в сентябре составила 10,08%*, рейтинг (rat, %) – 1,25%*. По аудитории 18+ (50 тыс.+): доля – 12,45%**, рейтинг – 1,97%**.

«С начала года, все девять месяцев канал «Украина» держит первенство. И с началом осеннего сезона, несмотря на все разнообразие премьер на других телеканалах, мы сохраняем лидерство как по коммерческой, так и по общей аудитории. Такой результат стал возможным в первую очередь благодаря точному пониманию запросов нашей аудитории, тщательной и выверенной работе по производству контента, что в конечном счете и воплощается в программный продукт, стабильно собирающий высокие показатели. Особенно тут хочу отметить наши проекты собственного производства – «Реальна містика», «Зірковий шлях», «Сегодня», «Говорить Україна», а также праймовые сериалы как собственного производства, так и созданные в партнерстве с разными отечественными продакшенами», – отметила руководитель телеканала «Украина» Виктория Корогод.

Лидером зрительских предпочтений в сентябре канал «Украина» сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства, кинопоказ выходного дня, эксклюзивные футбольные трансляции матчей национальной сборной и поединков украинских команд в групповых турнирах Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

Проекты «Зірковий шлях», «Реальна містика», «Сегодня. Выпуск в 19:00», украиноязычный сериал «Дежурный врач» и премьера третьего сезона «Женского доктора» по итогам месяца удерживали первенство в своих слотах по обеим аудиториям (*/**). В прайм-тайме премьерный сезон мелодраматического сериала «Женский доктор-3» собрал аудиторию около 12 млн. зрителей***, «Окно жизни-2» – около 14 млн. зрителей***. Аудитория социального ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым в сентябре составила 18 905 421 человек***, а информационных выпусков «Сегодня 19:00» – 16 390 238 человек***.

В кинопоказе выходного дня одни из самых высоких показателей получили премьеры мини-сериалов «Ребенок на миллион» (по аудитории 18-54 (50 тыс.+), доля – 14,75%*, рейтинг – 2,86%*, по аудитории 18+ (50 тыс.+) – доля 15,89%**, рейтинг – 4,57%**) и «Взойдет рассвет» (по аудитории 18-54 (50 тыс.+), доля – 11,9%*, рейтинг – 2,52%*, по аудитории 18+ (50 тыс.+) – доля 15,89%**, рейтинг – 4,57%**). Сериалы «Взойдет рассвет» (производства «Украинская продакшн студия») и «Ребенок на миллион» (производства Mamas Film Production) посмотрели 6 млн. украинцев*** каждый.

Также, одними из наиболее рейтинговых в сентябре стали футбольные трансляции на канале «Украина», а трансляция матча национальной сборной Украины против главной команды Исландии в отборочном турнире на Чемпионат мира 2018 года возглавила топ телевизионных событий канала в сентябре: по аудитории 18-54 (50 тыс.+), доля – 19,71%*, рейтинг (rat, %) – 5,46*; по аудитории 18+ (50 тыс.+) – доля 19,66%**, рейтинг 6,36%**.

* Данные рассчитаны для аудитории в возрасте 18-54 выборка «50 тыс.+».

** Данные рассчитаны для аудитории в возрасте старше 18 лет выборка «50 тыс.+».

***Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка «Вся Украина».

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом «Украина». Данные предварительные на 30 сентября 2017 года, рассчитаны по rat%, shr% и cov#. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

«Украина» — один из ведущих национальных телеканалов страны. По итогам первого полугодия 2017 года занимает 1 место в рейтинге общенациональных каналов, с долей 12,83%, рейтингом 2,27% по аудитории старше 18 лет, выборка «50 тыс.+»

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат Индустриальному Телевизионному Комитету (ИТК), оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный альянс. Данные предоставлены телеканалом «Украина» по показателям rat%, shr%. Детальнее — в глоссарии ИТК: http://tampanel.com.ua/ru/about/pravila-oprilyudnennya-danix/

Общее покрытие телеканала «Украина» на июль 2017 года составляет 93,6% всех домохозяйств Украины. Передача сигнала осуществляется при помощи аналоговой передающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2 и через спутник. В эфире информационное, познавательное, развлекательное, художественное и спортивное вещание. Активно развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и сериалов. Канал «Украина» входит в ООО «Медиа Группа Украина» (объединяет также молодежный телеканал «НЛО TV», тематические каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», тематический канал Индиго TV, «Региональную Медиа Группу», сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию «Диджитал Скринз» (oll.tv), продакшн-компании «Теле Про», Front Cinema и «Допоможемо ТБ», а также холдинг «Сегодня Мультимедиа»). http://kanalukraina.tv