III международный музыкальный фестиваль «Золотые скрипки Одессы» пройдет со 2 по 7 октября нынешнего года

30.09.2017 в 14:20

В этом году фестиваль охватывает гораздо больше локаций, а следовательно и концертов.

Впервые в фестивале будут участвовать лауреаты музыкальных конкурсов и фестивалей – молодые, но уже известные концертирующие скрипачи Даниил Коган (Россия) и Станислав Пронин (Канада).

Оба, имеющие «одесские» корни, наследники знаменитых музыкантов-скрипачей: первый – внук Л. Когана и Елизаветы Гилельс (ученицы проф. П. Столярского), второй – внук профессора Вениамина Пронина (ученика проф. П. Столярского).

В чем отличие нынешнего фестиваля?

1. Наряду с большим концертом-шоу 7 октября в Одесском оперном, пройдут сольные концерты Даниила и Нины Коган в школе Столярского, Иланы Мордкович-Русс (Англия), Татьяны и Джульетты Русс. Первый – памяти Елизаветы Гилельс, второй – Вениамина, Леонида и Лидии Мордкович – выдающихся педагогов и исполнителей второй половины ХХ века.

2. «Поющие скрипки» – концерт профессоров Венской высшей школы искусства – Павла Верникова и Светланы Макаровой, при участии Станислава Пронина, в концерте открытия филармонического сезона.

3. Open-air – «Танцы на скрипке». Участники фестиваля (в программе указано) с симфоническом оркестром в городском саду исполнят виртуозные произведения, специально аранжированные для этого концерта.

4. «Итальянская чакона в Кирхе» (профессор Захарий Зорин), орган и вокалисты исполняют итальянскую музыку XVIII-XIX веков.

5. «Призрак скрипки в опере» — 7 октября – гала-концерт. Все участники фестиваля впервые в мировой практике в один вечер прозвучат все виртуозные фантазии, написанные на темы опер.

Гала-концерт сопровождается видеорядом на огромном экране. В нем участвуют лучшие солисты Одесской оперы, исполняющие арии из опер, фантазии на тему, которые прозвучат далее в исполнении скрипачей и симфонического оркестра театра. Сценарий и ведение гала-концерта предполагает сценическое действие. Зрителей ожидает музыкальные сюрпризы и неожиданности.

Впервые в гала-концерте прозвучат Фантазии, написанные специально для этого события – Фантазии С. Пронина «Верди+» и «Нотр-Дам», а также Фантазия М. Фихтенгольца на тему оперетты «Летучая мышь».

Особенно нужно отметить, специально на фестиваль приедут более ста иностранных гостей, в том числе представителей дипломатического корпуса в Украине.

Фестиваль проходит при активном содействии Одесского городского головы – Геннадия Труханова.

Благодарны журналистам прессы и телевидению, блогерам и всем, кто окажет внимание к III фестивалю «Золотые скрипки Одессы».