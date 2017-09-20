Времени нет, а Одесса есть: увидеть достопримечательности Южной Пальмиры поможет автопрокат

20.09.2017 в 14:17

Аренда автомобиля в Одессе поможет поближе познакомиться с достопримечательностями города даже при нехватке свободного времени. Специалисты сервиса рассказали о местах, которые стоит посетить в первую очередь.

Маршрут большинства туристов начинается с Дерибасовской. О центральной улице Одессы слышали все. Улица пешеходная, но машину несложно оставить на любой примыкающей улице, на Греческой площади или ближе к Оперному театру — места обычно хватает.

После осмотра популярных мест Дерибасовской — Горсада, Пассажа, — посещения одного из изящных кафе или ресторанчиков и целой уймы симпатичных магазинов будет логично в районе памятника Пушкину выйти на Приморский бульвар. Он приведет к Потемкинской лестнице, Морвокзалу, памятнику Дюку и другим не менее известным местам центра города. К спокойному отдыху и прогулкам располагает открытый в 2017 году Стамбульский парк.

Автопрокат поможет любителям музеев. В Одессе их множество: археологический, художественный, историко-краеведческий, литературный, западного и восточного искусства, Пушкина, дом-музей им. Н.К.Рериха и многие другие.

Всем, кто попадает в Одессу летом, не избежать купания на пляжах города. На даче Александра Ланжерона, в честь которого назван самый знаменитый одесский пляж, бывал еще Александр Сергеевич Пушкин: хозяин мучил поэта своими стихами. Для родителей с маленькими детьми для купания подойдет пляж Лузановка с его небольшими глубинами и теплой водой. Любители шумных вечеринок на берегу и ночных развлечений, несомненно, предпочтут Аркадию.

Быть в Одессе и не посетить Привоз — это нонсенс. Массу впечатлений от общения с колоритными продавцами можно получить на Новом рынке, а поохотиться за антиквариатом — на Староконном базаре.

Наконец, по Одессе просто приятно бродить, любоваться богатой архитектурой XVIII, XIX — начала XX веков, заглядывать в одесские дворики, сидеть в уличных кафе и ресторанах.

Намного приятнее в чужом городе, если ты не зависишь от муниципального транспорта. С недавних пор услуги автопроката здесь предлагает одна из крупнейших прокатных компаний мира — Sixt. В Одессе арендовать авто Sixt можно в аэропорте или на железнодорожном вокзале.

Сервис предлагает большой выбор автомобилей. Узнать цены на прокат авто в Одессе можно на сайте компании или по телефону +38 (048) 704-000-6.