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Телефонные мошенники придумали новые схемы обмана, чтобы воровать деньги с карточек украинцев
18.09.2017 в 14:14
Выманивать секретные данные платежных карт преступникам помогают психология, актерское мастерство и современные технологии По подсчетам экспертов Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА в 2016 году,в результате мошеннических действий с платежными картами украинцев, злоумышленникам удалось «заработать» почти 340 миллионов гривен. Больше 80% из этой суммы воры украли, выманив реквизиты карт по телефону. В 2017 году телефонные мошенники тоже довольно активны. Хотя, как показывает вторая, весенняя волна исследования, которое проводится Ассоциацией ЕМА и компанией Gemius Украина в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard, по сравнению с осенью 2016 года (время первого опроса) украинцы стали более осведомлены в вопросах карточной безопасности. Уже 84% респондентов знают, к примеру, что секретные данные карточки (срок ее действия, трехзначный CVV2/CVC2-код безопасности с обратной стороны карты), а также пароль из смс от банка нельзя называть никому, даже банковскому служащему. Но 13%, увы, готовы раскрыть все свои карточные секреты, когда позвонят «из банка». 14% сделают то же, если собеседник представится сотрудником государственных органов: Пенсионного фонда, СБУ, полиции.
Впрочем, наивных украинцев остается все меньше, а потому мошенники совершенствуют свои методы работы.
Новые сказки от «банковских служащих». Звонков «из банка» по-прежнему большинство (94%). Как и раньше, «лжебанкиры» чаще всего используют следующие легенды:
Мошенники звонят дважды. Суть схемы в том, что жертве звонят два разных человека: вначале, например, «покупатель» товара, «сотрудник пенсионного фонда», «представитель благотворительного фонда», которые хотят узнать номер карты, чтобы перевести оплату за товар/надбавку к пенсии/материальную помощь. А потом с жертвой связывается уже якобы представитель банка и говорит, что деньги невозможно зачислить на карту, если человек не назовет срок ее действия, трехзначный код безопасности на ее обратной стороне и пароль из смс от банка. Запомните раз и навсегда: чтобы перевести вам деньги, отправителю достаточно знать номер вашей карты, никакие другие данные не нужны!
Популярной среди мошенников остается схема обмана, когда жертву «ведут» к банкомату, обещая, что там она получит деньги на карту («надбавку к пенсии», «материальную помощь», «выигрыш в лотерею», «денежный приз от магазина» и т. п.). Человека убеждают пойти к банкомату, вставить свою карточку и выполнить инструкции, продиктованные по телефону, в результате чего он, ничего не подозревая, отправляет деньги со своей карты на карту преступника. Запоминаем:в банкомате невозможно получить какой-либо платеж! Можно только сделать денежный перевод со своей карты НА ЧУЖУЮ.
Согласно статистике, чаще всего жертвами мошенников становятся женщины и люди старше 55 лет – злоумышленники знают, кого легче заговорить. Причем разговоры они ведут, как заправские психологи: быстро подстраиваются под собеседника, умеют войти в доверие и быть уважительным (на что покупаются пенсионеры). И это при том что, по статистике, 90% звонков мошенников – это звонки из колоний и тюрем. Впрочем, запугивать у злоумышленников тоже получается хорошо (например, угрожать блокировкой карты и даже уголовным преследованием за якобы участие карточки в отмывании денег).
Резюмируем все сказанное:
Что делать, если вам позвонил телефонный мошенник?
Справка
SafeCard: Национальная программа содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов
Проект стартовал в Украине 1 октября 2016 года и продлится до 30 сентября 2017 года.
Программа предусматривает комплекс мероприятий и активностей Ассоциации ЕМА, медиа, участников платежного рынка и государственных органов по пяти направлениям противодействия:
В рамках Программы проводятся социологические исследования, разрабатываются информационные материалы, создаются межведомственные рабочие группы и другое.
Проект внедряется при поддержке Государственного департамента США и координируется Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА.
ЕМА
Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА (ema.com.ua) основана в 1999 году для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры, таким же удобным, как и в странах Большой семерки и Европейского союза.
Ассоциация передает накопленный опыт использования безналичных платежных инструментов, экспертную статистическую и аналитическую информацию клиентам банков и СМИ, формируя уверенность в удобстве и безопасности безналичных расчетов.
Вместе с регуляторами рынка Ассоциация ЕМА формирует законодательную и нормативную основу работы платежного рынка. В течение 15 лет создана и администрируется единственная в Украине межотраслевая онлайн-система обмена информацией о платежном и кибермошенничестве, налажено сотрудничество с правоохранительными органами.
С 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года Ассоциация ЕМА является координатором Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SAFE CARD, которая реализовывается в Украине при поддержке Государственного департамента США.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к:
Марине Куземко (e-mail: Maryna.kuzemko@180prpa.com.ua, тел. (050) 387-63-89)
Анне Дзюбе (e-mail: Anna.dziuba@180prpa.com.ua, тел. (050) 412-47-21)
* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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