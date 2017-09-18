К 150- летию Ботанического Сада ОНУ: открытие конференции «Генофонд коллекций»

18.09.2017 в 13:40

136 ученых, представляющих 30 ботанических садов всей страны, представят свои доклады на конференции в Одессе в честь 150-летия Ботанического сада ОНУ им. Мечникова.

Масштабная научная конференция «ГЕНОФОНД КОЛЛЕКЦИЙ ботанических садов», посвященная 150-летию Ботанического сада Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, состоится 19-21 сентября в Одессе. Генофонд коллекций ботанических садов – залог устойчивости растительных сообществ в пределах одного биотопа. Этой остро актуальной, в условиях климатических изменений, теме посвящены более 80 докладов участников конференции.

Ученые – ботаники, дендрологи, селекционеры, представители прикладных направлений – ландшафтного и фито-дизайна представят свои исследования в следующих направлениях: проблемы сохранения и обогащения коллекций ботанических садов; интродукция растений в современном мире; проблемы биоинвазий, защита растений; опыт озеленения; просветительская и социальная роль ботсадов .

Также в рамках конференции в Одессе пройдет Совет Ботанических садов. Совет – орган, координирующий работу всех садов и дендропарков Украины. Рекомендации совета имеют экспертное значение для государственных и международных природоохранных организаций.

Организаторы конференции: Национальная Академия наук Украины; ОНУ им. Мечникова; Ботанический сад ОНУ им. Мечникова.

Открытие конференции: 19 сентября, в 10.00, Дом ученых (Сабанеев мост, 4)

В 2017 году в честь 150- летнего юбилея Ботанического сада ОНУ в мае прошел фестиваль «День растений», а 30 сентября – 1 октября одесситов и гостей города приглашают на фестиваль « Осенний день в саду». Собранные на фестивале средства пойдут на восстановление Большой пальмовой оранжереи (архитектор Бернардацци).

Справка: Ботанический сад ОНУ им. Мечникова основан в 1867 году, когда были приобретены первые 70 видов растений. В начале ХХ века сотрудники Ботанического сада занимались вопросами акклиматизации и натурализации древесных пород для внедрения их в Причерноморском регионе. В Ботаническом саду велась работа по изучению пищевых, лекарственных, технических и эфиромасличных растений, цитрусовых, фейхоа, фисташки, пилокарпуса, мелиссы, майорана и лимонов и каучуконосов.По окончании Второй мировой войны сотрудники разрабатывали ассортимент растений для озеленения Одессы и области. Впервые на юге Украины именно здесь проводилось изучение 200 сортов персика, после чего культуру стали выращивать в области. В 1948 году университетскому саду была передана территория по адресу: Французский бульвар, 48/50, а в 1963 году получен статус парка-памятника садово-паркового искусства. Сегодня Ботанический сад ОНУ является базой подготовки студентов-биологов Одессы, Херсона и Николаева. Коллекционный фонд растений включает более трех тысяч видов. Ежегодно сад посещают до 10 тысяч экскурсантов. Растения, выращенные в Ботаническом саду, украшают одесские улицы, скверы и парки.

Пресс-служба ОНУ им. Мечникова