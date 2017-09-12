Чистый доход Кулиндоровского КХП за 1 полугодие 2017 года составил 80 749 тыс. грн.

12.09.2017 в 15:12

Чистый доход ГП «Кулиндоровский КХП» (входит в систему Госрезерва), которое находится в Одессе, за 1 полугодие 2017 года составил 80 749 тыс. грн., а чистый финансовый результат — 633 тыс. грн. Об этом на выездном заседании Согласительного совета Госрезерва отчитался генеральный директор ГП «Кулиндоровский КХП» Владимир Березняк.

Вместе с тем, по его словам, результаты работы предприятия во 2 квартале текущего года также являются показательными: чистый доход ГП «Кулиндоровский КХП» составил 54 218 тыс. грн., чистый финансовый результат — более 300 тыс. грн. Такой полученный результат почти на 10% больше от запланированного на отчетную дату, а также на 15% превысил результат аналогичного периода прошлого года.

«Динамика стабильно положительная, предприятие активно работает и развивается. В отчетном периоде мы активно принимали зерновые даже из других регионов страны. Кроме того, мы существенно увеличили объемы поступлений от экспорта готовой продукции за рубеж. Для сравнения, если во 2 квартале 2016 было экспортировано продукции на 5,6 млн. грн., то во 2 квартале 2017 — на 24,4 млн. грн. На данный момент, активно работаем над расширением географии поставок своей продукции. Поэтому уверен, что в следующих отчетных периодах также сможем показать достойные результаты своей работы», — подчеркнул Владимир Березняк.

Вместе с показателями финансовой деятельности, ГП «Кулиндоровский КХП» является одним из лидеров среди предприятий системы Госрезерва по отчислению налогов в бюджет. Так, в отчетном периоде сумма уплаченных предприятием налогов составила 5,6 млн. грн. Большая часть из уплаченной суммы пришлась на налог на прибыль, дивиденды и единый социальный взнос.

Следует отметить, что постоянное увеличение сумм удержанных налогов — это уже тенденция не только для ГП «Кулиндоровский КХП», но и для всех предприятий и организаций Госрезерва. В прошлом году начисленные налоги фактически превысили финансирование из госбюджета на всю систему. По результатам деятельности в 2016 году было предприятиями и организациями системы было уплачено налогов в размере 77, 5 млн. грн., в то время как получено из бюджета 75,8 млн. грн. По словам главы ведомства Вадима Мосийчука, до конца этого года Госрезерв планирует полный поэтапный отказ некоторых организаций от бюджетного финансирования.

Напомним, что ГП «Кулиндоровский КХП» является лидером среди предприятий Госрезерва по заготовке ранних зерновых (24,3 тыс. тон), а также активно экспортирует муку в страны Азии и Африки.

Справка. ГП «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» основано в апреле 1981 года. С декабря 1998 года ГП «Кулиндоровский КХП» входит в систему Государственного материального резерва Украины, является его структурным подразделением и выполняет свою основную функцию по хранению ценностей государственного резерва Украины. Мощности комбината позволяют производить муку пшеничную, комбикорма, предоставлять услуги по хранению зерна на коммерческой основе. Постановлением Кабинета министров Украины от 04.03.2015року №83 ГП «Кулиндоровский КХП» включен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, в соответствии с Распоряжением Одесской областной администрации от 17.06.2014р. №518/А-2014 с изменениями и дополнениями, ГП «Кулиндоровский КХП» включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики области и формируют экономический потенциал области. Мощности предприятия: мельница, способна перерабатывать 500 тонн зерна в сутки, элеватор вместимостью 93,9 тыс. тонн, осуществляющий прием, размещение зерна в силосных корпусах, очистку, сушку, передачу зерна для переработки на мельницу, а также отгрузки поклажедателям, и комбикормовый цех производительностью 630 тонн в сутки. Производит гранулированную продукцию с возможностью ее фасовки.