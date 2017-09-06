В Одесі пройшла прес-конференція, на якій підвели підсумки роботи одеських народних депутатів протягом 6-ї сесії Верховної Ради

06.09.2017 в 13:00

В ході прес-конференції були презентовані результати моніторингового дослідження діяльності 88 нардепів-мажоритарників, а також щодо діяльності народних депутатів від Одеської області.

Згідно з висновками дослідження жоден одеський мажоритарник не входить до першої «десятки» рейтингу 88 нардепів-мажоритарників. Проте як мінімум один входить до останньої «десятки»: у загальному рейтингу — Леонід Клімов та Едуард Матвійчук, рейтингу діяльності в парламенті – Леонід Клімов, Едуард Матвійчук та Іван Фурсін, рейтингу діяльності у виборчому окрузі – Леонід Клімов.

Більшість з 16 одеських народних депутатів не відвідали усі пленарні засідання – лише Василь Гуляєв має 100% відвідуваності. В той же час, одразу шестеро пропустили більше 50% засідань парламенту – Іван Фурсін, Леонід Клімов, Євген Дейдей, Едуард Матвійчук, Олександр Пресман і Віталій Барвіненко. Що ж стосується відвідування комітетів, то лише двоє одеських нардепів відвідали усі засідання комітетів – Олексій Гончаренко і Сергій Фаєрмарк. Натомість Едуард Матвійчук пропустив усі засідання свого комітету.

Лише два законопроекта одеських нардепів з понад 60 зареєстрованих стосуються специфічних проблем Одеської області. Серед співавторів цих законопроектів є Геннадій Чекіта (двічі), Антон Кіссе, Василь Гуляєв і Олександр Урбанський.

37 депутатських запитів, поданих одеськими мажоритарниками стосуються проблем Одеської області, однак авторами цих запитів являються лише 5 мажоритарників – Едуард Матвійчук, Антон Кіссе, Василь Гуляєв, Сергій Ківалов і Геннадій Чекіта.

Моніторинг проходить у рамках проекту Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» за підтримки Фонду Східна Європа.

За коментарями звертайтеся:

Ігор Луговський, Громадський консультант ОПОРИ в Одеській області

тел.: +38 097 631 62 85

e-mail: igorlugas@gmail.com

Моніторинг парламенту | Веб-сайт | Фейсбук | Твіттер

(#рада8; #rada8; #opora; #опора)

Довідково: У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів для моніторингу відбувався за критеріями пропорційного представництва всіх парламентських сил, гендерного аспекту, попередніх показників активності в окрузі.

Инфографика (архив)

Підсумки діяльності одеських народних депутатів протягом VI сесії (лютий-жовтень 2017 року)