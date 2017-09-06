2-ий ДЕНЬ УЧАСТІ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ

06.09.2017 в 13:05

7 вересня 2017 р., м. Одеса

Місце проведення: Сесійна зала Одеської обласної ради, просп. Шевченка, 4 (3-й поверх)

ПРЕС-РЕЛІЗ

7 вересня 2017 р. в сесійній залі Одеської обласної ради відбудеться міжнародна конференція «2-й День Участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону».

Організаторами заходу є Програма «U-LEAD з Європою», Центр регіональних досліджень (Одеса), Одеська обласна рада та Дунайський форум громадянського суспільства (штаб-квартира у місті Айзенштадт, Австрія) за участі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Одеської обласної державної адміністрації, 10-го пріоритетного напрямку Дунайської стратегії «Розвиток інституційних спроможностей та співробітництва» (Місто Відень, Австрія) та Фундації задля міцних європейських регіонів «Foster Europe» (Австрія).

Метою заходу є консолідувати та скоординувати зусилля ключових учасників реалізації Стратегії на центральному та регіональному рівні врядування та організацій громадянського суспільства і експертної спільноти, а також привернути увагу європейських колег до проблем та пріоритетів розвитку Дунайського регіону на території України.

У заході візьмуть участь близько 60 учасників, в тому числі заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, координатор головування Угорщини в Дунайській стратегії у 2017 р. Фелікс Молдован (Міністерство закордонних справ Угорщини), координатор Платформи місцевих акторів Дунайського регіону 10-го пріоритетного напрямку Дунайської стратегії Даніела Уршиц (Відень), координатор пріоритетного напряму 1-Б Дунайської стратегії «Поліпшення мобільності та мультімодальності – автомобільне, залізничне та авіаційне сполучення» Франц Жепіч (Міністерство інфраструктури Республіки Словенія), представники центральних органів влади, обласних державних адміністрацій та обласних рад Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей а також представники наукової та експертної спільноти і неурядових організацій.

Програма додається.

ДОВІДКА

Українська частина Дунайського регіону, яка є об’єктом Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, охоплює території чотирьох областей: Одеської, Чернівецької, Івано- Франківської, Закарпатської.

Участь України та її регіонів у Дунайській стратегії ЄС має посилити євроінтергаційний вектор розвитку нашої держави та активізувати нашу участь у спільних проектах, що реалізуються Євросоюзом та країнами Дунайського регіону в басейні Дунаю, а також сприяти розбудові ефективної регіональної політики в Україні, головним акцентом якої має бути стимулювання сталого регіонального та місцевого розвитку за рахунок насамперед мобілізації власних можливостей українських областей та місцевих громад.

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону – це макрорегіональна стратегія, що була прийнята Європейської комісією в грудні 2010 року та схвалена Радою Європи в 2011 році. Стратегія була розроблена Європейською Комісією спільно з країнами Дунайського регіону та іншими зацікавленими сторонами з метою вирішення спільних проблем. Стратегія спрямована на забезпечення взаємодії та координації діяльності між країнами Дунайського регіону та проектами, програмами й ініціативами, що реалізуються в Дунайському регіоні.

Стратегічним завданням України є максимально ефективне залучення держави та 4 зазначених областей до участі в Дунайській стратегії та окремих проектах, які можуть реалізовуватися в її рамках.

Загалом Дунайська стратегія включає 4 основні напрями та 11 пріоритетів:

Напрям І — «Об’єднання Дунайського регіону»

Пріоритет 1 — Транспорт і комунікації

Пріоритет 2 — Стала енергетика

Пріоритет 3 — Розвиток культурних, туристичних та особистісних зв’язків

Напрям ІІ — «Охорона довкілля у Дунайському регіоні»

Пріоритет 4 — Відновлення та підтримка якості водних ресурсів

Пріоритет 5 — Управління екологічними ризиками

Пріоритет 6 — Збереження біорізноманіття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів

Напрям ІІІ — «Сприяння процвітанню у Дунайському регіоні»

Пріоритет 7 — Розвиток інтелектуального суспільства шляхом досліджень, освіти та інформаційних технологій

Пріоритет 8 — Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи кластерний розвиток

Пріоритет 9 — Інвестування у людей та їхню кваліфікацію

ІV напрям — «Зміцнення Дунайського регіону»

Пріоритет 10 — Посилення інституційної спроможності та співпраці

Пріоритет 11 — Спільна робота над забезпеченням безпеки та роз в’язанням питань організованої злочинності.

Ознайомитись з додатковою інформ»«йті Дунайської стратегії: http://www.danube-region.eu/