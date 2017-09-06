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2-ий ДЕНЬ УЧАСТІ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ
06.09.2017 в 13:05
7 вересня 2017 р., м. Одеса
Місце проведення: Сесійна зала Одеської обласної ради, просп. Шевченка, 4 (3-й поверх)
ПРЕС-РЕЛІЗ
7 вересня 2017 р. в сесійній залі Одеської обласної ради відбудеться міжнародна конференція «2-й День Участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону».
Організаторами заходу є Програма «U-LEAD з Європою», Центр регіональних досліджень (Одеса), Одеська обласна рада та Дунайський форум громадянського суспільства (штаб-квартира у місті Айзенштадт, Австрія) за участі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Одеської обласної державної адміністрації, 10-го пріоритетного напрямку Дунайської стратегії «Розвиток інституційних спроможностей та співробітництва» (Місто Відень, Австрія) та Фундації задля міцних європейських регіонів «Foster Europe» (Австрія).
Метою заходу є консолідувати та скоординувати зусилля ключових учасників реалізації Стратегії на центральному та регіональному рівні врядування та організацій громадянського суспільства і експертної спільноти, а також привернути увагу європейських колег до проблем та пріоритетів розвитку Дунайського регіону на території України.
У заході візьмуть участь близько 60 учасників, в тому числі заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, координатор головування Угорщини в Дунайській стратегії у 2017 р. Фелікс Молдован (Міністерство закордонних справ Угорщини), координатор Платформи місцевих акторів Дунайського регіону 10-го пріоритетного напрямку Дунайської стратегії Даніела Уршиц (Відень), координатор пріоритетного напряму 1-Б Дунайської стратегії «Поліпшення мобільності та мультімодальності – автомобільне, залізничне та авіаційне сполучення» Франц Жепіч (Міністерство інфраструктури Республіки Словенія), представники центральних органів влади, обласних державних адміністрацій та обласних рад Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей а також представники наукової та експертної спільноти і неурядових організацій.
Програма додається.
ДОВІДКА
Українська частина Дунайського регіону, яка є об’єктом Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, охоплює території чотирьох областей: Одеської, Чернівецької, Івано- Франківської, Закарпатської.
Участь України та її регіонів у Дунайській стратегії ЄС має посилити євроінтергаційний вектор розвитку нашої держави та активізувати нашу участь у спільних проектах, що реалізуються Євросоюзом та країнами Дунайського регіону в басейні Дунаю, а також сприяти розбудові ефективної регіональної політики в Україні, головним акцентом якої має бути стимулювання сталого регіонального та місцевого розвитку за рахунок насамперед мобілізації власних можливостей українських областей та місцевих громад.
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону – це макрорегіональна стратегія, що була прийнята Європейської комісією в грудні 2010 року та схвалена Радою Європи в 2011 році. Стратегія була розроблена Європейською Комісією спільно з країнами Дунайського регіону та іншими зацікавленими сторонами з метою вирішення спільних проблем. Стратегія спрямована на забезпечення взаємодії та координації діяльності між країнами Дунайського регіону та проектами, програмами й ініціативами, що реалізуються в Дунайському регіоні.
Стратегічним завданням України є максимально ефективне залучення держави та 4 зазначених областей до участі в Дунайській стратегії та окремих проектах, які можуть реалізовуватися в її рамках.
Загалом Дунайська стратегія включає 4 основні напрями та 11 пріоритетів:
Напрям І — «Об’єднання Дунайського регіону»
Пріоритет 1 — Транспорт і комунікації
Пріоритет 2 — Стала енергетика
Пріоритет 3 — Розвиток культурних, туристичних та особистісних зв’язків
Напрям ІІ — «Охорона довкілля у Дунайському регіоні»
Пріоритет 4 — Відновлення та підтримка якості водних ресурсів
Пріоритет 5 — Управління екологічними ризиками
Пріоритет 6 — Збереження біорізноманіття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів
Напрям ІІІ — «Сприяння процвітанню у Дунайському регіоні»
Пріоритет 7 — Розвиток інтелектуального суспільства шляхом досліджень, освіти та інформаційних технологій
Пріоритет 8 — Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи кластерний розвиток
Пріоритет 9 — Інвестування у людей та їхню кваліфікацію
ІV напрям — «Зміцнення Дунайського регіону»
Пріоритет 10 — Посилення інституційної спроможності та співпраці
Пріоритет 11 — Спільна робота над забезпеченням безпеки та роз в’язанням питань організованої злочинності.
Ознайомитись з додатковою інформ»«йті Дунайської стратегії: http://www.danube-region.eu/
* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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