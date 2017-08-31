Новинки рынка отделочных материалов

31.08.2017 в 08:20

Современные строительные технологии регулярно предлагают новые продукты, поддерживая динамику развития профильного рынка. Появившаяся сегодня новинка завтра уже может потерять свою актуальность в связи с очередной инновацией. Подобная закономерность отражает главную особенность развития любого направления.

Материалы нового поколения

Применительно к отделочным материалам можно выделить следующие новинки:

1. Гибкий стеновой камень. Этот материал рулонного типа является одной из разновидностей обоев. На лицевой поверхности предусмотрено фактурное изображение природного камня в цвете. Полосы наклеиваются на стены, а стыки затираются до однородности. Материал устойчив к истиранию и не выгорает.

2. Венецианская штукатурка. В качестве наполнителя используется порошковый мрамор. После отделки стен таким декоративным покрытием они становятся гладко-глянцевыми. «Венецианка» прекрасно подходит для оформления интерьеров в классическом стиле.

3. Бесшовные обои. В отличие от обычных рулонных материалов, бесшовные обои клеятся в горизонтальном направлении. На их лицевой поверхности предусмотрен оригинальный декор. Подобный материал достаточно прочен и долговечен.

4. Плитка под гальку. Керамическая плитка с фактурой морского камня прекрасно подойдет для отделки полов в домашних саунах и бассейнах. Подобное покрытие доставит не только эстетическое удовольствие, но и создаст массирующий эффект для ног.

5. Напольный массив. Покрытие в виде шпунтованной доски, изготовленной из ценных пород древесины. Такие материалы пропитываются эффективными защитными составами и окрашиваются экологически безопасными лаковыми покрытиями. Оригинальный внешний вид напольного массива обеспечивается использованием новой технологии обработки — брашированием.

6. Художественный паркет. Такое напольное покрытие формируется путем выкладывания деревянных элементов в виде сложного рисунка. В качестве массива используется древесина дуба, ясеня, вяза, ольхи, березы, клена, вишни, яблони, палисандра и мербау. Привлекательность такого напольного «ковра» зависит от сложности и оригинальности рисунка.

Главными критериями оценки современных отделочных материалов по-прежнему остаются безопасность, практичность, долговечность и привлекательный дизайн. Сегодня именно такие требования предъявляет покупатель при выборе товаров для ремонта.