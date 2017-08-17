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«100 влиятельных одесситов»: активность читателей нарастает
17.08.2017 в 17:15
Кто в лидерах народного голосования?
Уже две недели в Одессе продолжается голосование за участников рейтинга «100 влиятельных одесситов -2017». Уникальный ежегодный проект информационного агентства «Одесса-медиа» и благотворительного фонда «Журналисты за демократию» на глазах набирает популярность. Сейчас список насчитывает 370 кандидатов, каждый из которых ежедневно получает новые баллы. Первые итоги народного онлайн-голосования выглядят следующим образом.
«Народные лидеры» и баллы
В десятку сильнейших участников, по мнению интернет-пользователей, в настоящее время вошли:
1. Народный депутат Сергей Кивалов (2655 баллов);
2. Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Иван Катеринчук (1718 баллов);
3. Мэр Одессы Геннадий Труханов (1570 баллов);
4. Участник комик-труппы «Маски» Борис Барский (1065 баллов);
5. Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий (1054 баллов);
6. Депутат Одесского городского совета VII созыва Ольга Квасницкая (915 баллов);
7. Общественный деятель, Президент спортивного клуба «Тигренок» Александр Негатуров (895 баллов);
8. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (892 балла);
9. Депутат Одесского городского совета VI, VII созывов Андрей Кисловский (834 балла);
10. Депутат Одесского городского совета VII созыва Алексей Кисловский (779 баллов).
Список красноречив
Украинский режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова занимает пока 21-ю позицию. За ней в рейтинге следует политик, экс-губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл находится на 24-м месте. Начальник Управления патрульной полиции в Одессе Михаил Билецкий – на 29 месте, а начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин занимает 19-е место.
В топ-50 также попали депутаты Одесского городского совета Юрий Крук, Светлана Осауленко, Виктор Новак, Олег Этнарович; областного совета – Александр Ахмеров; Ольга Юрко, Верховной Рады Украины – Эдуард Матвийчук, Николай Скорик и Антон Киссе.
В сотне лидеров в настоящий момент находятся такие известные в регионе люди: мэр Черноморска Валерий Хмельнюк – 13-е место и мэр Измаила Андрей Абрамченко – он на 56-м.
Губернатор Одесской области Максим Степанов идет в списке на 57-м месте, а председатель областного совета Анатолий Урбанский – на 63-м.
Интернет-пользователи голосуют и за медиков. На 67-ой позиции в рейтинге главный врач родильного дома № 2 Максим Голубенко, на 79-ом месте – врач Станислав Шнайдер.
Известный в Одессе общественник, экс-лидер южной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко находится пока на 90 месте. Заветную сотню замыкает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
Слово за экспертами
Стоить отметить, что многие кандидаты серьезно отнеслись к рейтингу, призвав поклонников голосовать за себя. К примеру, управляющий партнер адвокатского объединения «Марков и партнеры» Александр Марков сделал это с помощью Фейсбук. Сейчас он занимает 15-ое место.
Напомним, что до конца августа пользователи могут ежедневно заходить на страницу рейтинга «100 влиятельных одесситов» http://rating.odessamedia.net/ и голосовать за 50 кандидатов. 20 человек, набравших максимальное количество очков, станут лидерами онлайн-голосования. Главная же сотня лауреатов, по условиям рейтинга, будет сформирована с участием экспертов проекта, которые параллельно с онлайн-пользователями оценивают кандидатов. Это не исключает, что нынешние лидеры онлайн-рейтинга займут в итоге более скромные места.
Фамилии победителей окончательно будут объявлены в первых числах сентября.
Инна СИТНИЦКАЯ
* Пресс-релизы размещаются на сайте ИА «Контекст-Причерноморье» в том виде, в котором они присланы, без редакторской правки.
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Сергей Гриневецкий
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