В ГП «Кулиндоровский КХП» продолжается активная заготовка зерна

11.08.2017 в 21:32

В ГП «Кулиндоровский КХП» (входит в систему госрезерва Украины), продолжается активная заготовка зерна. Несмотря на окончание сбора урожая на юге Украины, в частности и в Одесской области, комбинат продолжает заготовку, получая вагонами зерно на хранение с других областей Украины. Об этом сообщил генеральный директор ГП «Кулиндоровский КХП» Владимир Березняк.

По его словам, в таком же активном темпе предприятие будет продолжать и дальше заготовительный сезон.

«Поступление зерна на предприятие продолжается. Сейчас активно заполняем свои мощности ранними зерновыми, в том числе и с других областей. «Кулиндоровский КХП» находится в постоянном контакте с крупными зернотрейдерами и компаниями, с которыми сотрудничаем на протяжении уже многих лет, а также стараемся расширять горизонты нашего сотрудничества с новыми сельхозтоваропроизводителями. В этом году имели не лучшие погодные условия, однако, несмотря на это, приняли достаточно большой объем зерна, и далее планируем продолжить эту работу для максимального заполнения емкостей элеватора», — подчеркнул Владимир Березняк.

Напомним, Госрезерв входит в тройку крупнейших владельцев зернохранилищ в Украине. Аграрное направление системы формируют 10 активных предприятий мощностью более 1 млн. тонн. На базе каждого предприятия Госрезерва работают сертифицированные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, помогающим определять и контролировать качество материальных ценностей на всех этапах. По результатам 2016/2017 маркетингового года лидерами по приему зерновых стали ГП «Кулиндоровский КХП» (г. Одесса), ООО «Златодар» (г. Золотоноша) и ГП «Хлебная база №85» (Харьковская обл.).

«ГП «Кулиндоровский КХП» открыто к сотрудничеству. Мы готовы не только принимать на хранение зерновые, но и перерабатывать их на комбикорм и муку. О высоком качестве нашей продукции знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Своим клиентам готовы предложить обновленные перерабатывающие мощности и емкости для хранения. Мы активно работаем, постоянно модернизируемся и готовы реагировать на вызовы рынка»,- отметил генеральный директор ГП «Кулиндоровский КХП».

Следует отметить, что в целом все предприятия, формирующие аграрное направление Госрезерва, в этом году планируют пополнить свои емкости более чем 500 тыс. тонн зерна.

Справка. ГП «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» основано в апреле 1981 года. С декабря 1998 года ГП «Кулиндоровский КХП» входит в систему Государственного материального резерва Украины, является его структурным подразделением и выполняет свою основную функцию по хранению ценностей государственного резерва Украины. Мощности комбината позволяют производить муку пшеничную, комбикорма, предоставлять услуги по хранению зерна на коммерческой основе. Постановлением Кабинета министров Украины от 04.03.2015року №83 ГП «Кулиндоровский КХП» включен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, в соответствии с Распоряжением Одесской областной администрации от 17.06.2014р. №518/А-2014 с изменениями и дополнениями, ГП «Кулиндоровский КХП» включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики области и формируют экономический потенциал области. Мощности предприятия: мельница, способна перерабатывать 500 тонн зерна в сутки, элеватор вместимостью 93,9 тыс. тонн, осуществляющий прием, размещение зерна в силосных корпусах, очистку, сушку, передачу зерна для переработки на мельницу, а также отгрузки поклажедателям, и комбикормовый цех производительностью 630 тонн в сутки. Производит гранулированную продукцию с возможностью ее фасовки.