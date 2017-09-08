8 — 17 вересня 2017 року відбудеться III фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»

10.08.2017 в 17:25

Метою фестивалю, що вже став прикрасою оксамитового сезону в Одесі – місті самобутніх культурних традицій, є популяризація українського та світового класичного мистецтва і підтвердження авторитету нашого міста, як культурної столиці півдня України.

III фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері – 2017» обіцяє бути особливим, оскільки присвячений знаменній даті – 1 жовтня 2017 року виповнюється 130 років архітектурному шедевру – Одеському оперному театру!

III фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері» розширює свої рамки і межі – виходить на нові сценічні майданчики і відкриває нові просвітницькі форми спілкування з глядачем.

15 вересня у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону відбудеться концерт за участю провідних солістів опери і балету театру. У програмі – популярні твори оперної і балетної класики. 16 вересня в приміщенні Одеського літературного музею за участю солістів театру та хору благодійного фонду «Баварський дім, Одеса» «Viva la musica» (керівник – Наталія Кьон) пройде концерт, присвячений 130-річчю будівлі театру – архітектурного шедевра Ф. Фельнера і Г. Гельмера.

У руслі тенденцій розвитку сучасного європейського оперного театру відбудуться інтерактивні лекції за участю провідних музикознавців України. Зустрічі будуть присвячені виставам «Тангейзер» Р. Вагнера, «Сільська честь» П. Масканьї та «Паяци» Р. Леонкавалло, «Долі» Ю. Гомельської.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 8 вересня концертом, присвяченим 175-річчю від дня народження Миколи Лисенка, – «Українськи шедеври на всі часи» з творів українських композиторів (диригент – головний диригент Національного академічного Большого театру опери та балету Республіки Білорусь, заслужений артист України Віктор Плоскіна);

Прем'єри 207-го сезону прикрасять фестивальну афішу – це твори, що увійшли до золотого фонду класичного мистецтва – опери «Сільська честь» П’єтро Масканьї та «Паяци» Руджеро Леонкавалло, будуть виконані 10 вересня (диригент – Валерій Регрут), та балет високого стилю «Спляча красуня» Петра Чайковського – 13 вересня (диригент – Ігор Чернецький); а 9 вересня, під орудою диригента Віталія Ковальчука відбудеться показ сучасного балету «Долі» на музику Юлії Гомельської, який став відкриттям нової сторінки в історії сучасного українського балетного мистецтва.

Прем'єра фестивалю – опера «Тангейзер» у концертному виконанні лунатиме14 вересня під орудою музичного керівника та головного диригента ОНАТОБ Олександру Самоїле. Поціновувачи творчості Ріхарда Вагнера мають унікальну можливість зануритися в чарівний світ музичних тем і образів геніального оперного реформатора та замислитися на вічні теми життя та мистецтва;

Завершиться музичний форум двома великими гала-концертами із запрошенням зірок світового рівня – балетним гала, який відбудеться 15 вересня на сцені театру (диригент – заслужений артист України Ігор Шаврук), та великим оперним гала-концертом open-air, який пройде 17 вересня під орудою музичного керівника та головного диригента ОНАТОБ Олександру Самоїле.

Відомі виконавці світового оперного та балетного мистецтва, а також артисти Одеського національного академічного театру опери та балету зроблять кожен вечір фестивальної програми незабутнім!

Кожен день фестивалю дасть можливість зануритися в особливу, неповторну атмосферу високого мистецтва!