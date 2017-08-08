Журнальная лавка: коллективный издательский разум в поисках героев

08.08.2017 в 18:26

В Литературном музее, в рамках международного фестиваля «Зеленая волна», состоялась презентация современных и архивных журналов XIX-XXI веков, повествующих об жизни Одессы.

Презентация — часть работы проекта «Журнальная лавка», цель которого — знакомство одесситов и гостей города с издателями и бумажными журналами города. Впервые на двух локациях, в Литературном музее и стенде на Дерибасовской, представлены собранные воедино одесские печатные издания, в том числе и вековой давности. Отметим, что век назад в Одессе выходило 333 издания на 18-и языках.

Издатели и редакторы сегодняшних одесских журналов провели коллективную редакционную «летучку» в Золотом Зале Литературного музея, в экспозиции журналов- предшественников.

— Удивительно, как перекликаются многие темы истории Одессы вековой давности с проблематикой сегодняшнего дня, — отметила модератор встречи, культуролог Анна Мисюк.

Представитель департамента культуры и туризма одесского городского совета Анжела Василина представила издаваемый департаментом журнал «Мистецький простір Одеси». Остальные журналы — «Дерибасовская-Ришельевская», «Одесский художник», «Юго-Запад», «Палисадник», «Южный город», «Фаворит», «Бизнес- заварник», «Одесса-ревю», «Мигдаль», «Южное сияние» — работа частных издательских и меценатских инициатив.

Сегодняшние журналы рассказывают о культуре, искусстве, литературе, людях и «школах» Одессы — научных, музыкальных, художественных и деловых.

— Сохранить преемственность и создавать такие материалы, чтобы и через сто лет они читались нашими потомками с тем же интересом, как читаем мы сегодня эти одесские архивы — вот задачи для издателей и авторов, — отметил Евгений Голубовский, известный журналист, вице-президент Всемирного клуба Одесситов, главред двух самых популярных одесских изданий.

Оценив значимость и потенциал проекта «Журнальная лавка», Е. Голубовский предложил сделать встречи авторов, издателей и редакторов регулярными, под эгидой проекта. Организован проект группой «ДепКом продакшн» (медиа-менеджер Алла Гудзенко).

— Для нас открытие, что в Одессе столько интересных журналов сегодня, — рассказали посетительницы встречи, студентки одесского университета. — С удивлением узнали, что самым непрерывно выходящим, почти сорок лет, в Одессе был не юмористический журнал, а научный, «Записки одесского университета»

Добавим, что самым желанным приобретением на стойке «Журнальной лавки» на Дерибасовской стали «Всемирные Одесские новости».

— Мы полюбили Одессу по литературе о ней. По рассказам Бабеля. И приехали впервые. А этот альманах именно нужная нам память, — сказала, приобретая сотый юбилейный выпуск альманаха « Всемирные одесские новости», с портретом Бабеля, туристка из Голландии.